El director de EL PAÍS reivindica el compromiso del diario con la “calidad y la defensa de la democracia”

El director de EL PAÍS, Jan Martínez Ahrens, ha reivindicado este lunes los valores esenciales del periodismo —“resistencia, maestría y honradez”— como pilares del oficio en un momento marcado por la desinformación y las presiones del poder. Durante su intervención en la entrega de los Premios Ortega y Gasset en Barcelona, Martínez Ahrens ha defendido la necesidad de preservar la credibilidad y la independencia como base del vínculo con los lectores.

“Son valores que en EL PAÍS consideramos fundamentales. Porque la resistencia es coraje, la maestría, contraste, y la honradez, credibilidad”, ha afirmado el director en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona. Martínez Ahrens ha situado estos principios en la trayectoria del diario, que este año celebra su 50 aniversario. Y ha subrayado que, a lo largo de estos cinco decenios, este periódico se ha enfrentado a los desafíos “bajo las banderas” del periodismo de calidad y la defensa de la democracia. “Nunca las hemos abandonado”, ha asegurado antes de evocar algunos momentos cruciales en la historia de EL PAÍS. Entre ellos, la cobertura de la noche del golpe de Estado del 23-F o el asesinato del joven conserje Andrés Fraguas por la explosión de un paquete bomba enviado por terroristas de extrema derecha en octubre de 1978 que hirió a otros dos empleados. A episodios como estos ha sumado “los retos diarios de un periódico global como el nuestro, en una época marcada por la incertidumbre y la mentira”.

El director ha advertido de que la sociedad “vive en un tiempo en el que grandes poderes tratan de acallar la verdad”. Y ha situado ahí la responsabilidad del periodismo: “Es precisamente en esa capacidad de resistencia, en esa independencia, en esa obligación de acudir a los hechos, de anteponer el dato al prejuicio, donde radica nuestro compromiso con los lectores y con la verdad”.

Jan Martínez Ahrens durante su discurso. Albert Garcia

El discurso ha vinculado estos valores con la decisión de dedicar esta edición de los Premios Ortega y Gasset a tres trayectorias internacionales: las de Svetlana Alexiévich, Sergio Ramírez y Martin Baron. “Con ellos hemos querido celebrar este aniversario, estos 50 años de periodismo”, ha explicado, antes de definir a los premiados como “un espejo en el que mirarnos” y “un motivo para seguir haciendo periodismo; mañana, pasado y siempre”.

Martínez Ahrens ha destacado de la escritora bielorrusa Svetlana Alexiévich su “inteligencia extraordinaria” y su capacidad narrativa para enfrentarse al poder, primero durante la Unión Soviética y más recientemente frente al régimen del presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko, un compromiso que la ha llevado al exilio y le ha valido el reconocimiento internacional.

Sobre el nicaragüense Sergio Ramírez, columnista de EL PAÍS durante 30 años, ha subrayado su lucidez analítica y su trayectoria política e intelectual, marcada por su protagonismo en la revolución que derrocó la dictadura de Somoza en 1979 y como vicepresidente de su país. “Supo dejar el poder cuando correspondía y criticarlo cuando fue necesario. Ha pagado el precio del exilio, de la pérdida de la nacionalidad, aunque siempre será nicaragüense, y de la destrucción de su patrimonio”, ha señalado Martínez Ahrens.

En cuanto a Martin Baron, el director de EL PAÍS ha resaltado su liderazgo al frente de cabeceras como The Boston Globe o The Washington Post, donde impulsó un periodismo riguroso “no desde el ruido ni desde el protagonismo personal”, sino desde la toma de decisiones y la defensa de una información veraz y contrastada, incluso en contextos de fuerte presión política.