Viaje a los años de plomo de ETA, cuando no había periodistas para cubrir tanta violencia

Una sociedad que tardó en reaccionar y un gremio que tuvo que aprender a significarse. Los periodistas del diario en el País Vasco recuerdan los años del terror

Hubo un tiempo en el que ETA mataba, atentaba y secuestraba con tanta frecuencia que Jesús Uriarte, fotógrafo en el País Vasco, se encontró en más de una ocasión en la tesitura de tener que decidir, junto a su redactor jefe, Raúl Cancio, si cubría un crimen u otro.

Hubo un tiempo en el que la organización terrorista se cebaba con las fuerzas de seguridad del Estado, y sus familiares lloraban solos en los funerales.

Hubo un tiempo en el que ETA daba ruedas de prensa —pocas—, a las que llevaba a los periodistas con los ojos tapados, y trataba de justificar lo injustificable, en medio de la ambigüedad de los partidos nacionalistas y la Iglesia vasca.

Hubo un tiempo, el mismo tiempo, en que los periodistas en Euskadi no miraban los bajos del coche ni se veían obligados a trabajar con escolta, porque los reporteros, a diferencia de otros colectivos, no corrían el riesgo de morir asesinados.

Luego, todo cambió.

Lo cuentan profesionales de EL PAÍS que cubrieron el terror de los años de plomo y vieron el fin de ETA.

Hablamos de finales de los años setenta, principios de los ochenta, cuando desa­parece ETA político-militar y se impone el ala más radical de la organización. La sociedad española estrenaba libertades tras la muerte de Franco en 1975 y la ilusión que respiraba se consumía con cada crimen. “Guardia civil muerto en un atentado”. “Dos muertos al estallar una bomba en la central de Lemoniz”. “Dos militares, asesinados el día de la aprobación del texto constitucional por el Congreso”. Y así un crimen tras otro, un titular tras otro que EL PAÍS recogió desde su nacimiento en informaciones y con una condena inequívoca de la violencia en sus editoriales. Fueron 18 asesinatos en 1976, 12 en 1977, 65 en 1978; 77 en 1979; 95 en 1980…, el año más sanguinario de la banda terrorista que, en nombre de la independencia de Euskadi, mató a más de 850 personas hasta que anunció el cese definitivo de la violencia en 2011.

ETA ocupaba tanto espacio cuando había tanto que contar que el periodista José Luis Barbería, antes de incorporarse a EL PAÍS, llegó a proponer en el medio en el que trabajaba la creación de una sección específica sobre violencia. “El terrorismo lo eclipsaba todo, y no estábamos contando la transición política, la democratización del país, los cambios trascendentales que se estaban produciendo, la aparición de partidos políticos… Estaba cambiando España y teníamos esa servidumbre”.

Sumergirse en la hemeroteca es un viaje al horror de esa ETA que mataba, secuestraba, extorsionaba y acabó por hacer enfermar a la sociedad a la que decía defender. Portadas en blanco y negro con fotografías de cadáveres tan explícitas que hieren como puñaladas. Primeros planos de muertos dentro de un coche, en el ataúd, en la calle bañados en sangre… ¿Era necesario para mostrar el terrorismo en toda su dimensión? “En esos primeros años, la fotografía era un elemento activo de repulsa y de rechazo”, explica Jesús Ceberio, director del periódico entre 1993 y 2006, y delegado en el País Vasco en los setenta. “Siempre buscamos preservar la dignidad de las víctimas y sus familias. Pero qué duda cabe que entonces todos estábamos aprendiendo, también nosotros”, explica Marisa Flórez, que retrató con su cámara múltiples atentados en Madrid. “Y no terminamos de aprender hasta el 11-M, cuando vimos que hubo gente que se enteró de la muerte de sus familiares por nosotros”, añade el fotógrafo Gorka Lejarcegi. El debate por la dureza de las imágenes era intenso. Lo ha sido también para este reportaje, finalmente ilustrado con una fotografía del asesinato del ingeniero jefe de Lemoniz, José María Ryan, en 1981 tras ocho días secuestrado, y la portada que recogió el de Pedro Barquero, agente de la Policía Nacional, y su esposa, María Dolores Ledo García, embarazada de tres meses, en 1983.

EL PAÍS del 5 de mayo de 1983 informaba del asesinato del policía Pedro Barquero y su esposa, María Dolores Ledo García, en Bilbao.

En su estreno el 4 de mayo de 1976, EL PAÍS recogía en primera página el asesinato de un guardia civil en Legazpi (Gipuzkoa). Las Fuerzas de Seguridad del Estado eran el objetivo principal de ETA. Txakurrak los llamaban con desprecio. “Perros” en euskera. La sociedad vasca encajaba entonces esa violencia de perfil. “La reacción era nula, muy resignada”, recuerda Genoveva Gastaminza, entonces corresponsal en San Sebastián. “Los funerales estaban escandalosamente vacíos. No iba nadie”, se indigna todavía. “Había miedo. La gente no se significaba como sí lo hizo en los noventa”, abunda Barbería.

En aquellos tiempos de crónicas dictadas a la carrera desde cabinas telefónicas y fotos reveladas en el cuarto oscuro, los periodistas cabalgaban la ofensiva de ETA mientras informaban de atentados de los Grapo o el Batallón Vasco Español, de abusos y torturas policiales y, más adelante, del terrorismo de Estado de los GAL. Sonada fue la publicación en portada, ya en 1987, del asesinato de la etarra Lucía Urigoitia por un tiro “a quemarropa” de la Guardia Civil, que firmaba Barbería. Fue el mismo año de las sangrías de ETA en Hipercor en Barcelona y la casa cuartel de Zaragoza.

“Estábamos en medio de todos los fuegos”, reflexiona Uriarte, que procuraba moverse con otros reporteros gráficos. El fotógrafo Alfredo García Francés, siempre conectado a la frecuencia de radio de la Policía y de la asociación sanitaria DYA (Detente y Ayuda), recuerda que tuvo más de un encontronazo con agentes policiales. “Como muchas veces llegábamos al lugar de los atentados antes que ellos, pensaban que estábamos conchabados con ETA”.

Los tiempos eran otros, la relación con las fuentes, también. En esos primeros compases de la democracia, “los políticos eran superaccesibles”, explica Gastaminza, “y ocurría también con el entorno ­abertzale. Tenías acceso a sectores cercanos a ETA que te permitían tener información más o menos directa. Luego se cerraron los canales”. En su época de reportero, Jesús Ceberio llegó a entrevistar al jefe de ETA José Miguel Beñarán, Argala, que participó en el asesinato de Carrero Blanco y murió en 1978 en un atentado del Batallón Vasco Español. “La entrevista nunca se publicó”, cuenta. “Había un punto que la dirección del periódico no estaba dispuesta a asumir. Tenía que ver con el boicot a las elecciones generales de 1977, que ETA entendía que eran una maniobra del franquismo para perpetuarse”.

El 28 de junio de 1978, ETA mató a José María Portell, director de La Hoja del Lunes, en Portugalete. Tenía 44 años y cinco hijos. Había trascendido su posible mediación entre la banda y el Gobierno de Adolfo Suárez. Pocos vieron en su asesinato un ataque al gremio. “En esa época, te señalaban en Egin [diario de la izquierda abertzale], pero no hubo las amenazas de después, aunque sí algún caso de intimidación”, afirma el periodista Luis R. Aizpeolea: “Ander Landaburu [reportero de EL PAÍS, entonces en Cambio 16] se tuvo que ir a México, amenazado por publicar un reportaje sobre la extorsión a pequeños comerciantes”. Ceberio ahonda en la idea: “Hasta ese momento, yo al menos no me sentí directamente amenazado. Había esperanza en que las elecciones, la aprobación de la Constitución… pudieran suponer una vía de salida para el terrorismo. Los periodistas establecimos una cierta distancia. No sé hasta qué punto fuimos, no diría que cómplices, que no, pero no hubo una oposición radical frente al terrorismo, en la confianza de que podía ser reversible”.

Con los años, la organización pasó de ver a los reporteros como “trabajadores explotados” a considerarlos “periodistas policía”, como recuerda Kepa Aulestia en su libro ETA contra la prensa. Qué significó resistir (Catarata, 2022).

La sociedad había empezado a despertar y la prensa, siempre incómoda, estaba ahí para contar cómo gran parte de la ciudadanía había decidido colgarse el lazo azul y plantar cara al terror. Los medios registraban la lucha policial contra la organización y también ese rechazo que la iba cercenando; el nacimiento de Gesto por la Paz y de las asociaciones de víctimas con las que crecieron las manifestaciones de repulsa a los atentados; la unidad (durante un tiempo) de las fuerzas políticas plasmada en iniciativas como el Pacto de Ajuria Enea; las treguas y negociaciones fallidas de los distintos gobiernos; los golpes que acabaron derivando en la ilegalización de Herri Batasuna y el cierre de periódicos como Egin; el drama de profesionales obligados a exiliarse; el deterioro de una comunidad que se hundía en la desesperanza y se rompía conforme la organización avanzaba en su estrategia de socialización del sufrimiento en los noventa con el asesinato de políticos como el popular Gregorio Ordóñez y el socialista Ernest Lluch, de juristas como Francisco Tomás y Valiente, de empresarios como José María Korta…

ETA buscó silenciar a la prensa que no se ponía a su servicio y se lo hizo saber con advertencias en sus boletines y ataques contra periodistas y empresas editoras. Los periodistas se jugaban la vida y cargaban con un importante desgaste emocional. Informar se convirtió en un ejercicio de resistencia. De asistir a entierros. De cubrir manifestaciones y contramanifestaciones. De ser expulsados selectivamente de las ruedas de prensa de la izquierda abertzale sin que los compañeros de otros medios reac­cionaran. De vivir en una sociedad en la que posicionarse rompía familias y amistades. De leer la prensa afín a ETA, que el día de la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara tras 532 días secuestrado en un infecto zulo en Mondragón en 1997, tituló: “Ortega vuelve a la cárcel”. De vivir en alerta. Unos protegidos por escoltas. Los más, mirando bajo el coche o a un lado y otro al salir de casa. “Fue muy impactante y absorbente”, resume Gastaminza, que en los dos mil tuvo que llevar escolta. ¿Tuvo miedo? “Miedo, no. Rabia e ira”. ¿Hubo autocensura? “Diría que sí”, responde Barbería. “Me pasó alguna vez que yo tenía una noticia que sabía que también tenía otro medio. Y ese medio dejaba que EL PAÍS la publicara y se hacía eco después”.

En 2000, ETA asesinó a José Luis López de la Calle, columnista de El Mundo y miembro del Foro de Ermua. En 2001, a Santiago Oleaga, director financiero de El Diario Vasco, y lo intentó durante años con otros profesionales. Aurora Intxausti, periodista de EL PAÍS, y su marido, Juan Francisco Palomo, de Antena 3, esquivaron la muerte de milagro en noviembre de 2000 cuando salían de casa con su hijo de 18 meses, en San Sebastián. Los terroristas habían colocado una maceta bomba que falló. Su vida cambió ese día para siempre. Tuvieron que abandonar su tierra. “Que ETA fuera a matar a mi hijo por ejercer de periodista es una de las cosas más dolorosas”, dijo Intxausti recientemente a El Diario Vasco tras recibir un premio de las juventudes socialistas.

ETA aún golpeó con fuerza unos años, pero para entonces ya estaba más muerta que viva. Cavó su tumba el día que mató al concejal del PP Miguel Ángel Blanco tras un secuestro de 48 horas de increíble sufrimiento y reacción social en julio de 1997. Ese momento fue el principio del fin.

De tanto matar, ETA acabó matándose a sí misma.