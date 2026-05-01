Historias de suscriptores por el mundo: “EL PAÍS ha estado conmigo toda mi vida”

Estudiantes, investigadores, funcionarios, profesores, jubilados… Lectores de diferentes edades y países cuentan sus historias con EL PAÍS: cómo y cuándo lo conocieron, dónde lo leen y qué les hace elegirlo una y otra vez. De Finlandia a Chipre, de Argelia a Paraguay, cada uno lo vive a su manera. Conversamos con algunos de los más de 450.000 abonados

El 3 de enero de 2026, cuando Estados Unidos capturó al líder venezolano Nicolás Maduro, millones de personas eligieron leer cómo lo detalló EL PAÍS. Cada día, desde diferentes ciudades y pueblos en todo el mundo, lectores de todas las edades y estratos sociales se informan con este periódico, líder en España en número de suscriptores y diario de referencia en todo el mundo en castellano. Un año después de que se lanzara el modelo de suscripción, en 2020, se superaron los 100.000 abonados. Seis años más tarde, con más del doble que el segundo medio de España, los suscriptores ya son más de 450.000. Es una cifra cercana a la que el periódico francés Le Monde alcanzó en 10 años, en una cultura más habituada a la práctica de pagar por la información de calidad.

Hace un par de meses, contactamos con suscriptores para que contaran sus historias con EL PAÍS: cómo y cuándo conocieron este periódico, dónde lo leen y qué les hace elegirlo. Llegaron más de 600 cartas procedentes de múltiples países, enviadas por remitentes de perfiles variados. Aquí se ofrecen algunos testimonios de lectores fieles que se han autorretratado con un selfi en sus diferentes lugares de residencia en América y Europa.

En muchos casos, la relación con el diario comenzó por un suceso puntual. Varios mencionan la pandemia de la covid-19 como el impulso para abonarse. En ese periodo, las suscripciones digitales en España crecieron más del 25%, según un estudio de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC). Con 19 años, Paula Tinnemann estaba confinada en casa de sus padres en Berlín. Como estudiaba castellano, pensó en comenzar a leer un periódico en línea para complementar esa formación. “Leerlo cada día me ayudó a encontrar el suelo bajo mis pies. La pandemia fue muy difícil para mi generación”, afirma. ¿Por qué EL PAÍS? “Die Zeit en Alemania y EL PAÍS en España. Hay algunos nombres que conoces”, contesta.

El periódico cuenta con ediciones en Argentina, Chile, Colombia, México y EE UU, además de El País in English y EL PAÍS US, que incluye algunos artículos en inglés. En torno al 30% de los suscriptores es de fuera de España: de Chile a Canadá, de Finlandia a Chipre, de Argelia a Paraguay. La mayoría vive en Latinoamérica y Estados Unidos. Desde Guysville, Ohio, Kimberly Borchard (49 años) no duda sobre la razón que la hizo llegar a EL PAÍS: “En el 11-S, vi que muchos medios de mi país agachaban la cabeza, incluso aquellos que antes se habían mostrado críticos con la Administración de Bush II. Se enfocaban en la tragedia, en las víctimas, pero la actitud no me parecía la más adecuada”. Pocos meses después de los ataques, como profesora de español viajó con sus alumnos a España, y con la noticia aún candente comprendió que este periódico era imprescindible para ella; tanto que comenzó a utilizarlo en sus clases. Años después de aquel viaje, asegura, una de las alumnas le comentó: “Todavía le hablo a la gente sobre EL PAÍS”.

Marzia Minutello (Roma, 41 años), en su barrio, el Trastevere. “Me gustan mucho las columnas de españoles, como Millás”, cuenta. Pablo Molina (Madrid, 57 años), en Washington D.C. “EL PAÍS me ha acompañado en casi todas las etapas de mi vida y no veo indicios de divorcio”, reflexiona. Natalia Ferber (Montevideo, Uruguay, 51 años). Sepp Orschinack (Stettin, Alemania, 50 años), en Bermeo Amalia Ortiz (Ciudad de México, 40 años), en Madrid. “Mi pareja y yo vamos los domingos al Retiro con el periódico”. Luis de la Peña (Gipuzkoa, 68 años), en su piso en Allariz, Ourense. Paula Tinnemann (Berlín, 25 años), en Valencia, donde vive. Janis Martínez (41 años) en su piso en Perú, Lima. "Me gusta de EL PAÍS que es muy sencillo leer información de cualquier parte del mundo”, afirma. Ximena Daniou (Villa del Mar, Chile, 56 años). Connor Wright (Paddock Wood, Inglaterra, 26 años), en su jardín. “Leo EL PAÍS en casa, en el metro y en el tren”. Comenzó a los 13 años. Arlène Drabble (París, Francia, 53 años), en su piso. Pedro Luis Kantek (Curitiba, Brasil, 70 años), en su ciudad de origen. “Me encanta el consultorio de El Comidista, es pura carcajada”. Ivette Chávez (Ciudad de México, 48 años), en su ciudad natal. “Me gusta que en la edición de aquí saquen sus propios reportajes”.

Cambiaron su sección de preferencia, adaptaron su rutina de lectura a nuevos horarios o trabajos. Hay quienes aseguran que este periódico ayudó a conformar su identidad política e incluso, en algún caso excepcional, que contribuyó a salvarles la vida. Como a Arlène Drabble.

Arlène es una parisiense de 53 años amante de Barcelona. Después de haber vivido allí con sus padres y luego con amigas, volvió a la ciudad en el verano de 2017 con su familia. “Bajamos por el paseo de Gràcia. Pensábamos seguir hacia las Ramblas, pero las niñas querían merendar. Recordé el artículo que había leído el día anterior en EL PAÍS sobre la Horchatería Miquel, y decidimos ir. Doblamos. Pedimos la horchata, nos sentamos y, de repente, todo quedó silencioso. Escuchamos las sirenas y vimos a gente corriendo. Era 17 de agosto”, recuerda.

Esa tarde, un atentado terrorista en la Rambla provocó 16 muertos y 131 heridos. Para esta familia, haber leído aquel artícu­lo sobre horchaterías determinó que giraran en la calle Pelai, en lugar de seguir caminando recto. “Gracias a esa dirección y a EL PAÍS salvamos la vida”. Hoy sigue leyendo el diario en el móvil y en el ordenador: “Lo tengo en la mano cada día”, asegura.

Con la misma convicción que Arlène afirma que EL PAÍS la salvó, otros manifiestan que los cambió. Para Leonardo Archila (Bogotá, 56 años), el suplemento literario Babelia marcó el rumbo de su vida. Su mejor amigo de la adolescencia, Alejandro, era hijo de Roberto Burgos Cantor, un escritor colombiano. Todos los domingos iba a comer a la casa familiar y, cuando llegaba, el padre de su amigo estaba recostado en el sofá leyendo el suplemento, que lo recibían en Colombia con algunos días de retraso. “En esa casa pasaban cosas que en la mía no pasaban. Se hablaba de libros, de reseñas. Roberto leía Babelia de comienzo a fin y, cuando terminaba, nos lo circulaba a sus hijos y a mí. Posteriormente, esos libros que salían en el suplemento aparecían en las librerías y se mencionaban en medios locales”. Para aquel adolescente, estar en el centro de la conversación cultural lo hacía sentir en un lugar privilegiado. “En Bogotá nadie hablaba de eso”. Con el tiempo, esta rutina le dio a conocer el ecosistema de medios europeos: “Gracias a EL PAÍS me enteré de que había grandes periódicos en Europa: EL PAÍS, Le Monde, el Corriere della Sera. Siempre tuve el interés por saber qué decían estos diarios”. Hoy lector digital, Babelia marcó su rumbo profesional: se convirtió en escritor y tiene un sello propio, Piélago Perpetuo.

En 2026, cada mes 60 millones de usuarios leen EL PAÍS en línea. Antes de la era digital, el mayor caudal se concentraba en los ejemplares impresos los fines de semana, que llegaron a superar el millón muchos domingos de la década de los noventa, con picos de audiencia de hasta cuatro millones de lectores. Muchos de quienes crecieron con él construyeron una relación de lealtad que atravesó toda su vida. Años atrás, lo compraban motivados por la expectativa de aquel nuevo medio progresista, que más adelante levantarían en lo alto en las manifestaciones como si fuese una pancarta política.

El 4 mayo de 1976, cuando se imprimió el primer ejemplar, Santiago Palacios tenía 21 años y era un joven afín a grupos libertarios (y no en el sentido mileísta, se ve obligado a aclarar). Estaba en pleno servicio militar y, vestido de soldado, salió a hacer un recado que le pidieron. En el trayecto, se detuvo en el quiosco junto al metro de Ventura Rodríguez, en la calle de la Princesa de Madrid: “Estábamos ansiosos y todo el mundo tenía ilusión. Además, corríamos el riesgo de que se agotaran”, relata sobre aquel día. Lo compró y volvió al cuartel. Frente a las alternativas del momento (Abc, Informaciones, Ya), los adolescentes, los jóvenes y toda la izquierda lo leían con avidez. “Desde entonces, no hay un solo día de mi vida que no lo compre”, comenta con entrega este lector que todavía prefiere el papel. Hoy es propietario de la librería Sin Tarima, en el centro de Madrid.

En la misma ciudad, aquel 4 de mayo Demetrio García había cumplido los 20 años hacía exactamente un mes. Ya había participado en reuniones clandestinas marxistas, trotskistas y leninistas, a las que iba invitado por el hermano de su primera novia. “En aquellos años, no había periódicos de los que nos fiáramos. Se comenzó a hablar de uno nuevo y estábamos pendientes. Fue mi despertar político. España se despertaba”, cuenta desde Bruselas, ciudad en la que fue auditor en la Comisión Europea durante 35 años. Hoy, medio siglo después de haber leído el primer ejemplar, sigue comprándolo y lo lee en su tableta todas las mañanas con un café. “Yo y muchos amigos jóvenes lo compramos cuando salió. Para nosotros, leer EL PAÍS era como llegar a la edad adulta, era un símbolo de prestigio. Todos nos formamos a lo largo de la vida de acuerdo con el periódico que lees. EL PAÍS me ha conformado como soy, al menos políticamente”, señala. Lo ha defendido frente a colegas. Ha cambiado de sección de preferencia, de Nacional a Internacional y Economía, y nunca lo abandonó.

Víctor Braca (Mérida, Venezuela, 36 años), en su casa de Cota (Colombia). Le gusta comentar el periódico con otros emigrados. Claudia Lahuerta Pujol (Barcelona, 29 años), en un viaje a Cannes. “Que tenga tanta variedad, tanto contenido, es lo que hace que sea mejor que otros periódicos”. José Luis García Fernández (Avilés, 63 años), en su ciudad. Kimberly Borchard (Ohio, EE UU, 49 años), en su granja de Guysville. Santiago Palacios (Madrid, 71 años), en Cantabria. Timothy Palmer (Texas, EE UU, 68 años), fanático de España y de este periódico, afirma: “Las noticias siempre llegan más rápido”. Carlos Cuéllar (San Luis Potosí, México, 38 años), en su ciudad natal. “EL PAÍS aborda los conflictos en Oriente Próximo de manera muy precisa”. Pedro Rojo (Brihuega, Guadalajara, 61 años). Leonardo Archila (Bogotá, 56 años). Demetrio García (Madrid, 70 años). Ana Gallardo (Santa Cruz de Tenerife, 63 años), en su ciudad. “Cuando veo una noticia que me resulta rara, sé que si no lo dice EL PAÍS debe ser mentira”, defiende. Luca Finotto (Milán, 63 años), en Madrid, donde vive. “Despertarte y desayunar con el periódico es uno de los mayores lujos”.

El hábito puede comenzar incluso antes, en la adolescencia. A los 15 o 16 años, Pedro Carlos Rojo volvía andando del instituto a su casa. Cada día, en el pueblo de Brihuega, en Guadalajara, con el dinero que se ahorraba del billete del autobús compraba un ejemplar de EL PAÍS, que recogía por la mañana y lo leía durante el trayecto. No provenía de una familia que leyera el diario. “Si llovía o hacía mal tiempo y no podía regresar a pie, igual lo regateaba”, precisa. Más adelante, lo acompañó en la Universidad, en Estados Unidos, y ahora en Italia, donde vive. Hasta un colega se lo pedía todas las mañanas al llegar al trabajo para fotocopiar el crucigrama. “¿Sabes qué se dice del cerdo, que se aprovecha todo? Tengo esa sensación con EL PAÍS, que se aprovecha todo”, resume este lector, hoy de 61 años, por vía telefónica. Y termina: “Sobran los motivos para seguir suscrito”.

Más allá de la fidelidad, también es cierto que el sentido de pertenencia, como en cualquier relación extensa, puede verse interrumpido. En 2009, Ximena Daniou, una lectora de 56 años que vive en Madrid, se enfadó con EL PAÍS: “En un momento, dije: se acabó, no voy a comprarlo más”. Menciona varias cuestiones que la irritaban: “No compartía la línea editorial, recuerdo los despidos y también el tratamiento de información de los gobiernos de América Latina”, justifica. Con el tiempo comenzó a leerlo en bares, volvió a sentirse más cercana y se reconcilió, ya en la versión digital. “Necesitaba información, y no solo actualidad. Es mucho más lo que me aporta”. Lo retomó por las ideas, la variedad de perspectivas, los columnistas: “Me abre mundos. Y los artículos están bien contados, incluso para un extraterrestre. Con las newsletters lo paso bomba”, concluye.

Es también común que los lectores tengan desencuentros sin que signifique una interrupción en la lectura. Quizá son los más atentos, aquellos que no asumen todo aquello que leen bajo determinada cabecera, y se permiten, sabiendo que es válido, estar en desacuerdo. “EL PAÍS ha estado conmigo toda mi vida, y ha habido momentos de no coincidir en absoluto. En la época de [el director] Antonio Caño no coincidía con los editoriales, pero no por eso dejé de leerlo. No coincidía con [Mario] Vargas Llosa, pero no dejé de leerlo. O los sábados de Antonio Muñoz Molina, aunque no coincida, lo voy a leer fijo porque aprecio sus opiniones”. En 45 años de lectura, José Luis García Fernández (63 años), un sociólogo de Avilés, además de alcanzar a conocer bien las firmas actuales y pasadas, ha transitado del papel a la tableta, y de lectura de fin de semana a lectura diaria. Ahora guarda los artículos más largos en la aplicación Evernote y los lee cuando tiene tiempo, tomando notas, como si fuese material de estudio. “Hay gente que te dirá que es para leer las noticias y ya está. Pues no es mi caso”, declara.

Hay tantos rituales como lectores: “Lo leo cuando me despierto, en la cama y en el desayuno” (Claudia Lahuerta Pujol, Barcelona); “en el avión” (Amalia Ortiz, Ciudad de México). Lo leen en el parque del Retiro con café y cruasanes, guardan artículos para relatar en voz alta en viajes largos en el coche o se reúnen en tertulias mensuales en un país extranjero para comentar los textos entre colegas. “Siempre estoy entrando en artículos que me llaman la atención. Lo leo todo el día y hasta por la noche” (Ana Gallardo, Santa Cruz de Tenerife). Un lector berlinés recuerda cómo lo leía hace más de dos décadas: “A los 22 años, compraba la edición del domingo en la estación del zoológico, en Berlín. Leía el periódico ese día y El País Semanal durante la semana en el metro. Hoy, leo la edición digital en la semana, y los fines de semana, el papel” (Sepp Orschinack, Berlín).

Los suscriptores nos cuentan, además, qué les hace volver a elegirlo: “Es el que está más a la par con mi visión del mundo, y sigue siendo para mí una referencia de veracidad” (Natalia Ferber, Montevideo); “te muestra un tema desde todos los prismas y está fenomenalmente escrito” (Sonia Morchón, Toro). Llegan buscando entender la realidad, pero se quedan además por los columnistas, los suplementos, el menú semanal. Para Ximena Daniou (Villa del Mar, Chile), las razones para estar suscrita van mucho más allá de estar al día de la coyuntura política: “Lo leo por la necesidad de información, pero me interesa más allá de la actualidad. Me aporta filosofía, sociología, cine, literatura. Me propone temas que me permiten tener conversaciones interesantes con mi familia, mi pareja y amigos”.

No sin nostalgia rememoran muchos las mañanas de fin de semana en que las secciones del periódico en papel se repartían en familia. Con ese mismo cariño, miran hacia adelante para augurar, convencidos, muchos 50 años más.