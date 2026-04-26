Tres jornadas para celebrar el 50 aniversario de EL PAÍS en Matadero Madrid

Quedan pocos días para que EL PAÍS cumpla sus primeros 50 años de vida. Y este periódico ha preparado un festival para el encuentro con sus lectores dedicado al periodismo, la cultura, las ideas y la conversación. La cita es en Matadero Madrid los próximos días 1, 2 y 3 de mayo. En un ambiente de celebración, 150 participantes repartidos en más de 70 actos y actividades darán forma a una programación excepcional. Grandes nombres de la cultura y el pensamiento compartirán tres jornadas de conversaciones sobre la actualidad, el futuro de la democracia, el cine, el humor, la música, la gastronomía… Los actos son de entrada gratuita y asientos reservados mediante el registro en cada evento de la página web www.festivalelpais.es.

Además, una gran plaza al aire libre albergará la exposición Momentos, comisariada por la fotógrafa Marisa Flórez y de acceso libre y gratuito hasta completar aforo. Durante las tres jornadas del festival, esta muestra reunirá 50 imágenes de gran formato para conmemorar los primeros 50 años de este diario. La plaza de Matadero Madrid también acogerá diversas actividades y talleres familiares, zonas de lectura y puestos gastronómicos donde no faltará el café, el chocolate y los churros desde primera hora. Y las dos primeras noches del viernes y el sábado, sendos conciertos que también serán gratuitos previa inscripción a través de la web del festival abrocharán ambas jornadas en la misma plaza. El día 1 actuará La Banda Sabinera y el 2 llegarán Israel Fernández, Dora Postigo y Lela Soto. Las actividades que se celebran en los espacios cerrados —Auditorio-Casa del Lector, sala de Columnas-Central de Diseño, sala Plató-Cineteca, sala Azcona-Cineteca y sala Borau-Cineteca—, las visitas guiadas a la exposición, los talleres infantiles y los conciertos requieren la reserva de una entrada gratuita.

La programación está planificada para acercarse aún más al principal activo de este diario que nació el 4 de mayo de 1976: sus lectores. Las jornadas del próximo fin de semana en Matadero Madrid están diseñadas para ellos. EL PAÍS invita a sus lectores a entrar en el corazón del periódico, y a asistir desde a una reunión editorial en directo hasta diversos actos relacionados con el oficio del periodismo en múltiples vertientes. Todo está pensado para el encuentro con los ponentes de las charlas y debates, así como con los periodistas de EL PAÍS. El acceso a la plaza, punto de encuentro durante el festival para el disfrute, el descanso, la visita a la exposición y el desarrollo de los talleres familiares, será libre hasta completar aforo.

Las actividades para todos los públicos en la plaza convivirán con los actos programados en una apertura a la capital mediante las instalaciones de Matadero Madrid. Si una actividad está completa se abre una lista de espera en la que si se liberan plazas se contactará por orden de registro. Los asientos reservados se respetarán hasta cinco minutos antes de la hora de inicio marcada para cada actividad. A partir de ese momento, se dará acceso por orden de llegada a las personas sin entrada que estén esperando para acceder, respetando el orden de llegada. Se agradecerá a quienes tengan entrada a un evento pero no puedan asistir avisen a la organización para que otra persona disfrute de ese asiento mediante el envío de un correo electrónico a elpais.aniversario@prisamedia.com. El Festival de EL PAÍS da para mucho, y este es solo un aperitivo de lo que sucederá el próximo fin de semana en Matadero Madrid.

Inauguración con un acto inédito

La inauguración tendrá lugar con un acto inédito: el comité editorial del periódico sale por primera vez de la Redacción para celebrarse en directo ante los lectores. El director del periódico, Jan Martínez Ahrens, se reunirá con Marc Bassets, Mónica Ceberio, Miquel Noguer, Máriam Martínez-Bascuñán, Xavier Vidal-Folch, Andrea Rizzi, Berna González Harbour y Javier Rodríguez Marcos, entre otros. Este será el primer acto del viernes, 1 de mayo, cuando todo empezará en Matadero Madrid. Varios periodistas de la Redacción también evocarán en otro acto de palabra y música momentos memorables de los primeros 50 años de vida del periódico, grandes hitos e historias que forman parte de la esencia de EL PAÍS. Y los enviados especiales a conflictos armados contarán sus experiencias en otro evento posterior.

También será posible adentrarse en el ambiente de las tertulias del Café Gijón, con una recreación en la que Manuel Vicent se reunirá con Joan Manuel Serrat y otros compañeros de mesa como Luis Alegre, Ángel S. Harguindey, Nativel Preciado, Víctor Manuel, Leonor Watling y David Trueba, quienes acompañados de Juan Cruz oficiarán un encuentro sobre el arte de hablar y escucharse. La cultura también tendrá el primer día del festival una cita dedicada al cine, donde directores como Arantxa Echevarría, Isaki Lacuesta, Alauda Ruiz de Azúa y Víctor García León compartirán sus procesos creativos y el reto de contar historias. El actor José Sacristán se someterá a una entrevista en directo con Luz Sánchez-Mellado, la fotógrafa Isabel Muñoz recordará cómo realizó junto a los reporteros de El País Semanal y UNICEF un retrato global de la infancia, Flavita Banana mostrará cómo hace sus viñetas en EL PAÍS, Mikel López Iturriaga celebrará una edición especial y única de su popular consultorio Aló Comidista y Alana Portero y Sabina Urraca conversarán con Pablo Guimón sobre libros, mientras que Álex Grijelmo y Lola Pons contarán cómo la lengua también se ríe de nosotros.

La palabra de los lectores se hará carne con la lectura de cartas al director enviadas en los últimos 50 años. Miles de personas han enviado sus historias, preocupaciones, anhelos, quejas… incluso han inventado palabras que terminaron siendo aceptadas por la RAE. Ana Belén, Eva Ugarte, Alba Galocha, Natalia Huarte, Eduardo Casanova, Salva Reina, Leonor Watling, Ainhoa Santamaría, Eva Isanta, Raúl Fernández de Pablo y Aixa Villagrán leerán e interpretarán una selección de textos enviados por los lectores en un acto que también se celebrará el segundo día del festival. Y el valor de la palabra frente al poder también se pondrá de relieve durante un encuentro entre Gioconda Belli, Sergio Ramírez y Jesús Ceberio, donde reflexionarán sobre el papel de la literatura y el periodismo como formas de resistencia en América Latina. Precisamente sobre el desorden en la región latinoamericana debatirán en otro foro Leila Guerriero, Juan Gabriel Vásquez, Martín Caparrós y Jorge Volpi. La realidad en disputa será objeto de otro encuentro entre Guerriero y Juan José Millás. Y sobre todo lo que nos pasa habrá sendos puntos de vista con Manuel Jabois y Elvira Lindo.

El sábado 2 de mayo el podcast de Hoy en EL PAÍS x 50 años de España en Libertad, presentado por Ana Fuentes, se emitirá en directo con un debate entre diversos jóvenes sobre el momento actual. Y el equipo directivo del periódico celebrará por primera vez una reunión de primera página con público. Giuliano da Empoli y Juan Gabriel Vásquez dialogarán sobre el poder, la opinión pública, las redes sociales y la democracia, mientras que Geraldine Schwarz abordará con Berna González Harbour el papel de la memoria, la culpa y la reconciliación. El filósofo Michael Sandel charlará con Jesús Ruiz Mantilla sobre las amenazas a la igualdad y a la cohesión social. Y El Roto contará el proceso de elaboración de sus viñetas. Entre otras citas, se presentará el documental de María Valverde El canto de las manos, que contará con intérprete de lengua de signos y una posterior conversación de la actriz y directora con Javier Moreno. Columnistas como Rosa Montero, Juan José Millás, Martín Caparrós, Manuel Jabois y Elvira Lindo contarán las historias de sus artículos en un espectáculo de palabra y música. Y la gran cronista Alma Guillermoprieto reflexionará sobre el reto de narrar un territorio como América Latina, siempre en transformación. Por la tarde, Sara Khadem, iraní perseguida por el régimen de su país, jugará una veintena de partidas simultáneas con suscriptores de EL PAÍS tras una conversación con Leontxo García.

Recta final el domingo

El domingo 3 de mayo el festival enfilará su recta final. Periodistas de EL PAÍS compartirán anécdotas de las sesiones en el Congreso o las caravanas electorales, mientras que los escritores Pankaj Mishra y Juan Gabriel Vásquez dialogarán sobre el desorden del siglo XXI. Otro escritor, Javier Cercas, presentará su nuevo libro, El periódico de la democracia, sobre la historia de estos 50 años de EL PAÍS. Cercas conversará con el director del periódico y firmará posteriormente ejemplares en el quiosco ubicado en la Plaza Matadero. Peridis explicará el proceso creativo de sus viñetas y en otro encuentro con los lectores el actor Diego Luna dará vida a textos de EL PAÍS que retratan México. Los prestigiosos exdirectores de periódicos internacionales Martin Baron y Alan Rusbridger conversarán con Daniel Innerarity sobre quién nos vigila, y la exdirectora de EL PAÍS Soledad Gallego-Díaz abordará las implicaciones de contar los abusos sexuales en la Iglesia junto a los periodistas Íñigo Domínguez y Julio Núñez. Un encuentro con los chefs Elena Arzak, Andoni Luis Aduriz, Jesús Sánchez y Oriol Castro pondrá el toque de sabor al final de la jornada y Carlos Boyero evocará sus momentos más memorables de la historia del cine.

Además de los actos programados en diversas salas, la Plaza de Matadero Madrid será un espacio abierto de 9.00 a 20.00 horas durante los dos primeros días del Festival y de 9.00 a 16.00 el domingo 3 de mayo. Con acceso libre y gratuito hasta completar aforo y sin necesidad de registro previo, los visitantes podrán disfrutar de la exposición Momentos, comisariada por la fotógrafa Marisa Flórez (quien hará una visita guiada cada jornada) y en la que una de las 50 imágenes de los últimos 50 años ha sido galardonada con el World Press Photo. Por las noches llegarán las sesiones musicales programadas con registro previo. Habrá oferta gastronómica durante todo el día y talleres familiares, así como otras actividades relacionadas con la fotografía impartidas por profesionales de EL PAÍS —como el encuentro con los tesoros del archivo gráfico del periódico o los secretos de los retratos publicados a toda prisa— y con la creación de crucigramas. Y una gran pantalla retransmitirá en la plaza algunos de los eventos en vivo. En pocos días, la gran celebración de EL PAÍS empieza en Matadero Madrid.