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50 Aniversario
50 ANIVERSARIO DE EL PAÍS

Correos homenajea a EL PAÍS en su 50 aniversario con un sello conmemorativo

Con una tirada de 65.000 ejemplares, el timbre está ya disponible para su adquisición

La directora general de Prensa y Operaciones de PRISA Media, Vanessa Hernández; la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera; el director de EL PAÍS, Jan Martínez Ahrens; el presidente de Correos, Pedro Saura; la consejera delegada de PRISA Media, Pilar Gil; y el comisario del 50 aniversario de EL PAÍS, Javier Moreno.Claudio Álvarez
El País
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Madrid -
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Correos ha presentado este jueves en la redacción de EL PAÍS en Madrid el sello conmemorativo del 50 aniversario de este periódico, que se cumple el próximo 4 de mayo. La emisión, dentro de la serie Efemérides, con una tirada de 65.000 ejemplares y un valor postal de 2 euros, se cerró con un matasellado de honor. El timbre ya está disponible en oficinas de Correos, en Correos Market y a través del Servicio Filatélico.

En el encuentro han participado el presidente de Correos, Pedro Saura; la consejera delegada de PRISA Media, Pilar Gil; el director de EL PAÍS, Jan Martínez Ahrens; la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera; la directora general de Prensa y Operaciones de PRISA Media, Vanessa Hernández; y el comisario del 50º aniversario del periódico, Javier Moreno.

Saura invitó a Gil y Martínez Ahrens a realizar el tradicional matasellado, un gesto que oficializa el lanzamiento: el sello queda así fechado y convertido ya en memoria circulante. En ese instante, el timbre se transforma en objeto de colección, en documento postal y en símbolo cultural.

Correos señala que la nueva emisión recuerda cinco décadas de trayectoria periodística de EL PAÍS y su desarrollo paralelo a algunos de los principales cambios políticos, sociales y culturales, especialmente en España y América. Además, destaca la transformación de este diario desde su etapa impresa en blanco y negro hasta sus múltiples formatos actuales.

EL PAÍS salió a la calle el 4 de mayo de 1976 y hoy cuenta con ocho ediciones digitales, además de la impresa; más de 26,7 millones de seguidores en redes sociales y decenas de boletines informativos en texto, audio y vídeo. “Este sello simboliza la continuidad de un proyecto periodístico que ha sabido adaptarse a cada época sin renunciar a sus principios fundacionales y rinde homenaje a una trayectoria marcada por la búsqueda constante de la verdad y el diálogo con la sociedad”, recoge la entidad.

El acto de presentación incluyó un recorrido por la redacción, donde Martínez Ahrens compartió con los asistentes el pulso cotidiano del periódico, explicando cómo funciona el engranaje del equipo de redacción en su día a día. La visita terminó con una invitación por parte del director a sumarse a las actividades del Festival EL PAÍS, que se celebra los días 1,2 y 3 de mayo en Matadero Madrid, como parte de los festejos del periódico.

La emisión de este sello tiene un valor añadido: recuerda que el periodismo también deja huella, incluso en otros formatos. Es también una promesa de viaje y el recuerdo de una trayectoria. Y este timbre lleva impreso medio siglo de noticias. Con la incorporación a su serie Efemérides, Correos rinde homenaje al primer periódico de la democracia española.

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