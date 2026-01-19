El encuentro de EL PAÍS con Bill Gates
El director Jan Martínez Ahrens presenta en el Museo del Prado un acto con el filántropo estadounidense y fundador de Microsoft que girará en torno a la salud global y los desafíos geopolíticos de nuestra era
Bill Gates, el filántropo estadounidense, multimillonario y cofundador de Microsoft, participa este lunes en un encuentro con EL PAÍS que constituye la puesta de gala del 50º aniversario del diario. El presidente de la Fundación Gates conversará en el Museo del Prado de Madrid con la responsable de Planeta Futuro, Ana Carbajosa, en un acto presentado por el director del periódico, Jan Martínez Ahrens, que podrá seguirse en directo desde aquí a partir de las 18.30. La conversación girará en torno a los desafíos geopolíticos de nuestra época y, en especial, se detendrá en los efectos que tiene sobre la salud global la disminución de los fondos de ayuda al desarrollo por parte de Estados Unidos y los principales donantes europeos. En este contexto salvaje y vertiginoso, la Fundación Gates dedica buena parte de sus recursos a programas para combatir enfermedades como la malaria, la tuberculosis o el VIH que invitan, pese a todo, al optimismo.
