Arranca la campaña de la renta 2025: este es el calendario para presentar la declaración del IRPF

Los contribuyentes podrán empezar a entregar sus declaraciones de forma telemática a partir de este miércoles 8 de abril; los canales telefónicos y presenciales estarán disponibles más adelante

La campaña de la renta ya ha llegado. A partir de este miércoles, 8 de abril, y hasta el 30 de junio —fecha límite para cumplir con la cita anual con Hacienda—, más de 20 millones de contribuyentes podrán presentar su declaración del IRPF correspondiente a los ingresos percibidos el año pasado. En esta primera fase, el trámite solo estará disponible a través del canal online. Para recibir asistencia telefónica de la Agencia Tributaria hará falta esperar unas semanas más: las citas podrán empezar a solicitarse a finales de abril, mientras que la atención presencial en oficinas no estará disponible hasta junio.

Principales fechas de la campaña del IRPF 8 de abril. Empieza la campaña de la renta 2025-26. A partir de este día se puede presentar la declaración por internet. 29 de abril. Se abre el plazo para pedir cita previa para el plan Le Llamamos . 6 de mayo. Empieza la atención telefónica de la Agencia Tributaria. 29 de mayo. A partir de este día se puede solictar cita presencial. 1 de junio. La Agencia Tributaria empieza a atender a los contribuyentes en su oficinas. 25 de junio. Es el último día para domiciliar el pago si la declaración sale a ingresar. 29 de junio. Es el último día para solicitar cita. 30 de junio. Cierre de la campaña. Es el último día para presentar la declaración.

Los contribuyentes que quieran saldar cuanto antes sus cuentas con el fisco pueden presentar la declaración desde este miércoles a través de la aplicación o la página web de la Agencia Tributaria (Renta WEB), una gestión que pueden realizar mediante DNI o certificado electrónico, la aplicación Cl@ve móvil o el número de referencia.

Cuando se empiece el trámite, aparecerá por defecto un borrador preliminar de la declaración del IRPF elaborado por la Agencia Tributaria. El organismo lo confecciona a partir de los datos personales y económicos que tiene del contribuyente, como el domicilio fiscal o los ingresos percibidos por trabajo u otras rentas. Es fundamental revisar que esta información sea correcta antes de confirmarla —en ese momento se convierte en declaración oficial— y subsanar en su caso eventuales errores, pues los fallos u omisiones pueden conllevar sanciones o suponer una pérdida de dinero.

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Los ingresos que se presentan en esta declaración hacen referencia a lo percibido a lo largo de 2025. Ese desfase temporal se debe a que el impuesto sobre la renta de las personas físicas o IRPF se abona de forma gradual a través de retenciones aplicada durante el año y, una vez cerrado el ejercicio, se realiza un ajuste de cuentas. Si el contribuyente ha pagado de más, por ejemplo, porque tiene derecho a deducciones o porque la retención aplicada es superior a la que le corresponde, la declaración le saldrá a devolver y Hacienda le reintegrará lo abonado en exceso. De lo contrario, el resultado será a ingresar a favor del fisco.

Atención telefónica y presencial

El 29 de abril arranca el plazo para solicitar cita previa, tanto por internet como por teléfono, en los números puestos a disposición en la página web de la Agencia Tributaria, dentro del plan Le llamamos. Se trata de un servicio de asistencia telefónica personalizada para confeccionar y presentar la declaración del IRPF. El sistema propondrá al contribuyente un día y una hora, y las llamadas empezarán a producirse a partir del 6 de mayo. El organismo recomienda tener preparada toda la documentación necesaria para facilitar la gestión de la declaración.

Los contribuyentes que prefieran confeccionar la declaración de forma presencial, con la ayuda de los trabajadores de la Agencia Tributaria, deberán esperar un mes más: el plazo para solicitar cita previa empieza el sábado 29 de mayo. Desde el lunes siguiente, 1 de junio, se inicia la atención presencial en las oficinas.

Como todos los años, la campaña finaliza el día 30 de junio. El 29 del mismo mes es el último día hábil para solicitar cita en la Agencia Tributaria, mientras que el 25 es la fecha límite para domiciliar el pago de las declaraciones con resultado a ingresar a Hacienda —solo se precisa el IBAN y elegir entre el pago en una única cuota o de forma fraccionada, en línea general en dos plazos (junio y noviembre)—.