El oficialismo de Costa Rica asume la mayoría parlamentaria e inicia su ofensiva contra el Poder Judicial

Con 31 de 57 escaños a su favor, el oficialismo se prepara para renovar a la cúpula de magistrados y reconfigurar la institucionalidad del país, mientras la oposición advierte sobre una deriva autoritaria similar a otros modelos regionales

Lo que temían sectores políticos opositores del Gobierno de Rodrigo Chaves se materializa este viernes en Costa Rica. Más que el triunfo de la oficialista Laura Fernández en las elecciones de febrero, la preocupación era la conformación de la nueva Asamblea Legislativa y, por tanto, la capacidad que tendría el oficialismo de avanzar con sus leyes, aplacar el control político de adversarios e impulsar reformas profundas en la institucionalidad del país centroamericano. Los resultados de los comicios no depararon al oficialismo la supermayoría que deseaba, pero sí una mayoría absoluta que cambia el terreno político y abre, a partir de este 1 de mayo, un cuatrienio propicio para la consolidación de anhelos del “chavismo”, incluida la intervención del Poder Judicial.

Con 31 de los 57 escaños, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) llega con el terreno a su favor para hacer lo que no pudo la pequeña bancada afín a Rodrigo Chaves en el periodo 2022-2026. Tendrán el dominio sobre la repartición del Presupuesto de la República, el poder de aprobar leyes ordinarias, controlar comisiones de investigación política y copar el Directorio legislativo para el total manejo de la agenda, el debate y los asuntos administrativos del Congreso.

También pueden nombrar ciertos cargos del aparato público, convocar un referendo nacional, ratificar tratados internacionales —como un acuerdo comercial ya negociado con Israel— y tendrán la capacidad de blindar políticamente al gobierno de Laura Fernández. No llegan a la mayoría calificada requerida para reformar la Constitución Política, pero el peso oficialista favorece sus intenciones de ganar el apoyo de algunos de los 26 diputados opositores de cuatro bancadas distintas para ir por la transformación del Poder Judicial, al que Chaves acusa de provocar la crisis actual de inseguridad y de proteger a las élites tradicionales en detrimento del interés popular.

Lo ha dicho el propio mandatario a solo días de entregar la banda presidencial a su actual ministra de la Presidencia y portadora de la propuesta de continuidad que promovió en la campaña electoral. “Lo importante es que el pueblo de Costa Rica haya recuperado los dos poderes de la República, el Legislativo y el Ejecutivo; obviamente, nos falta el Poder Judicial, y ante ustedes, y ante la presencia permanente de nuestro Señor, juro que yo daré el esfuerzo que pueda, y que doña Laura me deje, para también recuperar ese poder de la República”, dijo el mandatario días atrás en una reunión con dirigentes de iglesias cristianas neopentecostales, uno de los sectores que ha apoyado al movimiento conservador chavista.

“Encontrarán 38 patriotas para terminar de limpiar el último bastión de las castas políticas corruptas, para sacar y limpiar la basura del Poder Judicial”, auguró Chaves en referencia a la estructura de magistrados, judicatura, Fiscalía y Policía Judicial. Ahí se tramita más de un centenar de investigaciones penales contra el presidente por supuestos casos de corrupción o ilegalidades, incluido uno por el cual la Corte Suprema pidió el levantamiento de la inmunidad, sin éxito debido al alineamiento del oficialismo con diputados del partido neopentecostal y otros aliados disidentes de partidos opositores. La tensión ha sido constante y abundan advertencias sobre la posibilidad de que se cruce una línea delicada.

Ahora los astros se alinean para el oficialismo, pues en el cuatrienio 2026-2030 la Asamblea Legislativa podrá, por vencimiento de nombramientos, nombrar a 14 de los 22 magistrados que conforman la cúpula del “poder perjudicial”, como le llama Chaves. Incluso los oficialistas y algunos aliados lograron evitar el nombramiento de magistrados suplentes en abril para dejar esa tarea a sus sucesores, con mayoría a su haber. También puede controlar partidas presupuestarias y elevar la presión popular contra las cortes, como ocurrió en 2025, cuando el mandatario lideró una marcha contra la Fiscalía General para exigir la renuncia de su jerarca, Carlo Díaz, un cargo a disposición del cuerpo de magistraturas.

También es potestad de la Corte Suprema nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), institución que también ha recibido los embates del discurso de gobierno, tanto como las universidades públicas y la Contraloría General de la República (cuya jefatura la elige el Congreso). Es la retórica de corte autoritario que señalan grupos opositores, aunque para los simpatizantes de Chaves, y, por tanto, de Fernández, es solo hablar con claridad sobre los problemas del sistema democrático costarricense, a pesar del reconocimiento internacional que ha recogido por décadas.

“Tenemos un presidente de la Corte Plena (Orlando Aguirre) que viola la ley con conocimiento, lo cual es delito, o que es tan bruto que no conoce la ley. ¿Criminal o bruto? ¿O ambos?“, espetó el presidente tras conocerse el ataque de un hombre a una jueza cuyo nombre había sido expuesto de manera peyorativa en una de las conferencias de prensa de la Presidencia.

Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional y expresidente de la Corte, salió a responder: “Con esas muestras de violencia desde el poder se puede imponer, pero no gobernar ni convencer. Ante el insulto y la petición irrespetuosa de renuncia del presidente de la Corte, ¿cómo puede plantearse en serio una reforma judicial? Quizás no sea una reforma judicial, sino un cambio de los actores para tener jueces y fiscales más comprensivos y menos incómodos", dijo Cruz, uno de los 14 cargos públicos a quienes Estados Unidos ha retirado la visa desde 2025, todos en el “paredón” retórico de Chaves.

La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, envió desde 2025 una nota al Estado costarricense en la que pidió explicaciones por el deterioro de la independencia del Poder Judicial y el clima de desconfianza generado por ataques verbales contra la judicatura y cuestionamientos recurrentes sobre la imparcialidad del sistema.

El Poder Judicial recibe calificaciones intermedias en los estudios de opinión pública, aunque han crecido las críticas de un sector que lo considera lento, omiso o privilegiado, además de culpable del crecimiento del crimen organizado por aplicar leyes “suaves”, como insisten en señalar desde el oficialismo. La Presidencia dedica una sección fija a este tema en la transmisión semanal de cada miércoles. Sin embargo, grupos opositores y analistas advierten del peligro de una expansión autoritaria del poder político, con efectos severos sobre el sistema democrático e incluso sobre la seguridad jurídica, un factor determinante en el plano de la economía.

Es lo que advertía, o temía, antes de las elecciones Luis Antonio Sobrado, expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones: “El peor escenario sería que una agenda populista controle la Asamblea Legislativa y tenga capacidad para reformar la Constitución con criterios autoritarios”. Otros analistas y críticos no dudan en señalar una similitud con países cercanos, como la Nicaragua actual o El Salvador de Nayib Bukele, quien en una visita en 2024 dijo que el primer paso para luchar contra la inseguridad es darle todo el poder al presidente. “No puede tener a los otros poderes del Estado amarrándole los pies y las manos”, dijo en esa ocasión el mandatario salvadoreño, a quien una parte de la población costarricense señala como un modelo para imitar. Laura Fernández también designó a un equipo de asesores ad honorem para analizar reformas al Poder Judicial.

El diputado designado como vocero de la bancada oficialista entrante, Nogui Acosta, reconoce que Bukele enfrentó circunstancias diferentes a las que presenta Costa Rica, pero igualmente lo toma como referencia de la necesidad de reformas judiciales. “¿Tienen que ser vitalicios los magistrados? Creo que no. ¿Deberíamos poner un límite a las reelecciones? Yo creo que sí. ¿Debería estar la Sala Constitucional metida dentro del Poder Judicial, aunque en ocasiones deba juzgar actuaciones de la Corte Plena? ¿Debería el fiscal estar supeditado a un juez? No es hacer algo “a lo Bukele”, pero hay que poner bajo cuestionamiento nuestra propia institucionalidad y ver qué tan funcional es dentro del entorno actual", dijo en una entrevista Acosta, quien, como otras figuras del oficialismo, viene de partidos tradicionales y gobiernos anteriores a los cuales ahora repudian.

El tradicional Partido Liberación Nacional (PLN), al que la reconfiguración política del país ha relegado al papel de principal opositor desde hace más de una década, promete ser un bastión contra intentos autoritarios que puedan impulsar Laura Fernández y la bancada oficialista en seguimiento a las líneas de Chaves, aunque algunos advierten un tono más moderado de la presidenta electa. También lo hace el grupo entrante del Frente Amplio, de izquierda, y las dos diputadas solitarias que representan a sus respectivos partidos otrora gobernantes. Son 26 curules que confían en tener el apoyo de la población que quería evitar la continuidad en los recientes comicios. Al final, en términos generales, un tercio del país apoyó al PPSO, otro tercio lo hizo por partidos opositores y otro tercio del padrón se abstuvo de votar; sin embargo, las reglas de repartición de escaños por provincias acabaron beneficiando a la corriente chavista que ahora va por más.