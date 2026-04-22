Díaz-Canel: “Si Estados Unidos no acepta negociar en los términos cubanos, no hay negociación”

El presidente de Cuba asegura que un cambio de régimen no está en los planes de su Gobierno: “Imponer no permite negociar”

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha lanzado este miércoles un nuevo desafío a Estados Unidos en medio de las negociaciones que ambos países mantienen en medio de una creciente tensión. El mandatario, quien además preside el longevo Partido Comunista cubano, ha afirmado que el diálogo con Washington solo se puede desarrollar si la potencia del norte respeta las condiciones cubanas. “Si Estados Unidos no acepta negociar en los términos cubanos, no hay negociación”, afirmó Díaz-Canel en un programa televisivo grabado en el emblemático Palacio de la Revolución de La Habana.

El líder comunista ha dejado clara su posición al afirmar que “nuestros problemas internos no están en la mesa de una conversación con Estados Unidos”. Unas declaraciones que se dan dos días después de que se hiciera público que el Gobierno estadounidense dio un ultimátum de dos semanas a Cuba en una reunión secreta para que libere a presos políticos de alto perfil. Washington presionó en particular para la excarcelación del artista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Maykel Osorbo. Díaz-Canel confirmó a mediados de marzo que funcionarios de su Gobierno comenzaron las conversaciones con representantes de la Administración de Donald Trump, en medio de la debacle económica que atraviesa la isla.

Las negociaciones se desarrollan en la opacidad, aunque el régimen cubano ha admitido que dialoga con Washington tras una serie de rumores y especulaciones sobre este acercamiento. Díaz-Canel, sin embargo, ha intentado este martes demostrar que en La Habana tienen la sartén por el mango en estos “diálogos” y ha afirmado que solo puede haber negociación si su poderosa contraparte acepta los términos que establece el Gobierno de una isla sumida en una crisis energética y económica que azota con dureza a su población, arrinconada a la supervivencia.

Así lo ha expresado el mandatario: “Si Estados Unidos no acepta negociar en los términos cubanos, no hay negociación. Una negociación se tiene que construir. Primero hay que conversar. Primero hay que identificar en qué podemos trabajar de común y después de eso hay que mostrar la disposición de hacerlo de manera constructiva. Si una de las partes no favorece ese diálogo, no favorece esa conversación, quiere imponer, rompe la conversación, rompe la negociación”.

El cubano ha abogado por lo que llama “una condición de igualdad” en la mesa. “Siempre hemos partido de eso”, dijo en la entrevista con el programa brasileño 20 minutos. “Respeto a nuestro sistema político, a nuestra soberanía y a nuestra independencia, bajo el principio de la reciprocidad y respetando el derecho internacional”, agregó.

El diario estadounidense USA Today publicó una semana atrás una información sobre la inminencia de un pacto económico entre ambos países, lo que pasaba, deslizó el periódico, por quitar de en medio a Díaz-Canel. Trump reaccionó a la confirmación de las negociaciones con la parte cubana sin su tradicional trino incendiario: “Cuba confirma las conversaciones con los funcionarios estadounidenses, lo cual acrecienta la esperanza de un acuerdo”.

Además del económico, para Washington es fundamental la liberación de centenares de presos políticos del régimen cubano. Washington ha presionado por la excarcelación de Alcántara y el rapero Osorbo, pero este miércoles el Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba desestimó la apelación del artista Otero Alcántara solicitando su liberación anticipada. La corte, según recoge EFE, rechazó el recurso de apelación del reo, condenado en 2022 a cinco años de cárcel por los delitos de “desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos de la patria de carácter continuado”.

Díaz-Canel aseguró que Cuba no aceptaría un cambio de régimen en la negociación con Estados Unidos y dijo que las conversaciones deben desarrollarse con respeto al sistema político de la isla. “Siempre Cuba ha tenido la disposición para dialogar con el Gobierno de Estados Unidos, siempre que sea desde una posición de respeto a nuestro sistema político, a nuestra soberanía, a nuestra independencia, sin condicionamiento y en condiciones de igualdad, porque condicionar no es dialogar”, afirmó. Y ha zanjado: “Imponer no permite negociar”.