Una empresa respaldada por Washington compra la única compañía que produce tierras raras en Brasil

La mina de tierras raras que la empresa Serra Verde opera en Minaçu, en Goiás, y una firma estadounidense acaba de comprar.

Estados Unidos acaba de anotarse un importante gol en la carrera internacional por las tierras raras, un mercado que domina su principal rival, China. Una empresa estadounidense respaldada por la Casa Blanca ha anunciado este lunes un acuerdo para comprar la única compañía brasileña que produce los codiciados materiales, una de las pocas que opera a gran escala fuera de Asia. El acuerdo entre USA Rare Earths y la brasileña Serra Verde ronda los 2.800 millones de dólares, según el anuncio de la firma estadounidense. Brasil atesora las segundas reservas mundiales de estos materiales estratégicos que sirven para fabricar los imanes indispensables para turbinas eólicas o drones.

Serra Verde, una firma privada, opera una gran mina en el estado de Goiás, vecino de la capital, Brasilia. Tiene la particularidad de que es rica en tierras raras pesadas, a diferencia de las minas occidentales, informa Reuters.

La directora ejecutiva de USA Rare Earths, Barbara Humpton, ha destacado en un comunicado que “la mina Pela Ema, de Serra Verde, es un activo único en su clase y el único productor fuera de Asia capaz de suministrar las cuatro tierras raras magnéticas a gran escala”. Las acciones de su empresa se han disparado un 8% tras el anuncio.

China produce el 90% de las tierras raras del mundo, lo que le permite controlar el suministro y los precios.

En febrero pasado, Serra Verde recibió 565 millones de financiación por parte de un organismo público estadounidense, el US Development Finance Corporation, lo que apunta al enorme interés de la Casa Blanca de colocarse en una buena posición en la carrera por el control de estos materiales y reducir la dependencia de China. La firma brasileña produce desde 2024.

Según el diario Financial Times, USA Rare Earths, a la que Washington ha prometido hasta 1.600 millones de dólares en apoyo financiero, es una de las mayores apuestas del gobierno estadounidense para crear una cadena propia de suministro de tierras raras.

El acuerdo de adquisición contempla un pago de 300 millones de dólares en metálico y el traspaso de 126,9 millones de acciones de USA Rare Earths, que cotiza en el Nasdaq, a Serra Verde.

En los últimos meses, son muchos los países que han tocado la puerta de Brasil, interesados en sus enormes reservas de tierras raras, las segundas después de China. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se deja cortejar y ha entablado diálogo sobre tierras raras con muchos de sus socios, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea o la India. Este mismo lunes, ha tratado el tema con Alemania al más alto nivel.

El canciller Friedrich Merz ha aprovechado la visita oficial del presidente Lula a su país para ofrecerle colaboración. “Alemania está preparada para apoyar a Brasil con know-how tecnológico para ampliar nuestras relaciones” en el ámbito de las tierras raras. El brasileño ha recalcado, en Hannover, donde visita una de las principales ferias industriales del mundo, que su Gobierno ha ampliado las inversiones tanto en tierras raras como en minerales críticos. Una vez más, ha enfatizado que su Gabinete “no aceptará ningún moldeo [de colaboración] que reduzca nuestro país a la mera extracción de recursos para satisfacer una demanda externa”.

En los últimos meses, los proyectos para explotar las tierras raras se multiplican en Brasil, pero Serra Verde es la única que ya produce. El director general de la compañía, Ricardo Grossi, explicaba el mes pasado el negocio en una entrevista con O Globo: “Los elementos de tierras raras comprenden 17 elementos; nosotros estamos centrados en los 15 principales, los de mayor peso atómico, con más de 200 aplicaciones”. Y detallaba las expectativas para el futuro: “Estimamos un crecimiento del mercado de entre el 8 % y el 10 % anual hasta 2035. Nuestra posición es ventajosa gracias a nuestra base operativa y a una cartera de productos competitiva”.