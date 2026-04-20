Estados Unidos ataca una lancha en el Caribe y mata a tres personas

El Comando Sur acusa a la embarcación de transitar por “rutas conocidas del narcotráfico”

Estados Unidos ha anunciado este domingo el ataque sobre una embarcación en el Caribe en el que ha matado a tres personas, según un comunicado del Comando Sur. Acusan a la lancha de transitar por “rutas conocidas del narcotráfico”, sin especificar el lugar del bombardeo.

En un mensaje publicado en la red social X, el Southcom ha informado que “bajo la dirección del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas”.

La inteligencia de Estados Unidos, según el post de X, ha confirmado que “la embarcación participaba en operaciones de narcotráfico”. El mensaje ha detallado que “tres narcoterroristas hombres murieron durante la operación” y ningún miembro de las fuerzas militares del país norteamericano resultó herido.

Este nuevo ataque se produce en el marco de la operación Lanza del Sur, que el país norteamericano implementa desde el segundo semestre del año pasado en el área de influencia del Comando Sur (Centroamérica, Sudamérica y el Caribe).

La operación Lanza del Sur comenzó sus acciones contra supuestas lanchas del narcotráfico, sin que hasta ahora se conozcan pruebas concretas, para incrementar la presión contra Venezuela y su expresidente Nicolás Maduro, que fue capturado el 3 de enero en una operación militar realizada por Washington.