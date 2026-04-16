La violencia contra las mujeres como prueba de fuego para las democracias contemporáneas

Hacer frente a la violencia de género no es una agenda restringida a áreas específicas del gobierno, sino una exigencia política y ética de las democracias contemporáneas

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En los últimos años, la lucha contra la violencia contra las mujeres ha dejado de ser una cuestión sectorial para ocupar un lugar central en el debate político e institucional. En Brasil, este movimiento refleja la decisión política de elevar el tema al más alto nivel del Estado y el reconocimiento de su carácter transversal en las diferentes políticas públicas.

La agenda de lucha contra la violencia contra las mujeres es una prioridad del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo que se plasma en iniciativas como el Pacto de Brasil contra el Femicidio, que integra acciones entre los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), para hacer frente de manera coordinada a la violencia contra las mujeres, incluso junto con los estados y municipios brasileños, en una iniciativa sin precedentes por su alcance y grado de integración institucional.

En el ámbito del Ministerio de la Mujer, esta prioridad se ha traducido en una actuación orientada al fortalecimiento y la mejora de las políticas públicas de lucha contra la violencia contra las mujeres, reconociendo siempre la importancia de la interseccionalidad entre género y raza. En este sentido, se ha actuado con el objetivo de: ampliar las redes de protección, perfeccionar los mecanismos de prevención y respuesta y articular los diferentes niveles de gobierno, teniendo en cuenta la implantación del Sistema Nacional de Políticas para las Mujeres.

Este conjunto de iniciativas busca transformar políticas fragmentadas en una estrategia estatal integrada, capaz de dar respuestas más consistentes y sostenibles a la violencia de género y racial. Este esfuerzo indica un cambio de enfoque, en el que la violencia contra las mujeres pasa a tratarse como una cuestión de Estado, y no solo de gobierno.

A medida que estas políticas avanzan, la violencia contra las mujeres también se transforma, dejando de expresarse únicamente en sus formas tradicionales y pasando a asumir dimensiones más complejas, especialmente en los ámbitos simbólico, institucional y digital. En este escenario, destaca la violencia política de género, que busca deslegitimar la presencia de las mujeres en la vida pública, silenciar sus voces y restringir su participación en los espacios de decisión.

Este fenómeno no se limita a Brasil y afecta directamente a la calidad de las democracias. En este contexto, la cooperación internacional es estratégica para afrontar este desafío, fortaleciendo las políticas públicas y consolidando las capacidades institucionales.

El acercamiento entre Brasil y España en la agenda de género, mediante la firma del Memorando de Entendimiento en materia de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, durante la I Cumbre Brasil-España, celebrada en Barcelona, desempeñará un papel relevante en el fortalecimiento de las políticas en ambos países y en la construcción de referentes capaces de inspirar a otras naciones.

Por un lado, España destaca como referencia internacional en la lucha contra la violencia y la promoción de la igualdad de género, al haber desarrollado un marco sólido de políticas e institucionalidades en la materia. Por otro lado, Brasil cuenta con políticas públicas y una legislación sólidas, que sirven de inspiración para diversas naciones. El Memorándum permitirá el intercambio de estas experiencias, la mejora de las políticas y el fortalecimiento de las capacidades institucionales, y simbolizará el compromiso decidido de Brasil y España con la vida de las mujeres.

En un escenario global en el que la garantía de los derechos de las mujeres sigue siendo uno de los principales indicadores de la calidad democrática, hacer frente a la violencia de género no es una agenda restringida a áreas específicas del gobierno, sino una exigencia política y ética de las democracias contemporáneas, que debe abordarse mediante acciones colectivas y coordinadas. Con estas acciones se pretende superar el reto no solo de avanzar, sino también de hacer irreversibles los avances logrados.