Un perro policía colabora en las acciones para detener a un hombre en San Diego

Un perro de la Policía de San Diego, en la costa Oeste de Estados Unidos colaboró en la detención de un sospechoso de agredir a otro hombre. Un video difundido por medios locales muestra cómo el can policial, conocido en la jerga oficial como agente canino K-9, es trasladado hasta una zona de la ciudad donde un grupo de policías intentan detener a un sospechoso de agredir a otro hombre en un estacionamiento. Los K-9 son perros adiestrados con fines de seguridad pública e investigación policíaca. La prensa local dijo que el sospechoso fue acusado de golpear a la víctima en la cabeza y luego se negó a cooperar con los oficiales, que dispararon balas no letales. Al negarse a ser detenido, la Policía optó por soltar al perro, que ayudó a detener al hombre.