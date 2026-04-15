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América
01:28
K9 neutraliza a un sospechoso en San Diego
Operativo de K9 en San Diego, California.Vídeo: RR.SS
SAN DIEGO, CALIFORNIA

Un perro policía colabora en las acciones para detener a un hombre en San Diego

Los agentes emplearon un can policial, conocido como agente canino K-9, para detener a un sospechoso de agredir a otro hombre

El País
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Un perro de la Policía de San Diego, en la costa Oeste de Estados Unidos colaboró en la detención de un sospechoso de agredir a otro hombre. Un video difundido por medios locales muestra cómo el can policial, conocido en la jerga oficial como agente canino K-9, es trasladado hasta una zona de la ciudad donde un grupo de policías intentan detener a un sospechoso de agredir a otro hombre en un estacionamiento. Los K-9 son perros adiestrados con fines de seguridad pública e investigación policíaca. La prensa local dijo que el sospechoso fue acusado de golpear a la víctima en la cabeza y luego se negó a cooperar con los oficiales, que dispararon balas no letales. Al negarse a ser detenido, la Policía optó por soltar al perro, que ayudó a detener al hombre.

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