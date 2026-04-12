Los momentos más destacados de la entrevista de Jorge Rodríguez en video

El presidente de la Asamblea Nacional, hermano de la presidenta venezolana, explica a EL PAÍS cómo avanza Venezuela tras el ataque de Estados Unidos que propició la caída de Maduro

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y el segundo dirigente más importante del país después de su hermana, la presidenta Delcy Rodríguez, ha atendido en exclusiva a EL PAÍS para hablar del momento que vive Venezuela tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela que propició la caída de Nicolás Maduro del poder. Estos son los momentos más destacados de la charla con este diario.