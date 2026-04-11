Candidatos a la presidencia de Perú: quiénes son los favoritos y cuáles son sus propuestas

Este domingo se celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Perú. El nuevo mandatario tomará el relevo a José María Balcázar, quien ha cumplido el rol presidencial apenas desde febrero de este año, tras la destitución de Dina Boluarte. Perú enfrenta una crisis de representatividad mayúscula, que se refleja en las 35 candidaturas que compiten por la silla presidencial, con una intención de voto del 15% para el candidato más popular, según la última encuesta de Ipsos levantada a principios de abril. En la segunda vuelta de 2021 ya se dibujaba el problema; cuando Pedro Castillo ganó las elecciones, los votos nulos y blancos eran más que los votos que sumaban el expresidente y su adversaria política, Keiko Fujimori. 17,5% de votos nulos y blancos contra el 15,7% del ganador y el 11% de la candidata.

Ningún país de la región ha tenido tantos candidatos para unas elecciones presidenciales. Sin embargo, y ante una inminente segunda vuelta el 7 de junio, los aspirantes que tienen mayor posibilidad según la misma encuesta de abril son Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular; el comediante Carlos Álvarez de País para todos; el empresario Rafael López Aliaga; Ricardo Belmont, conocido por su participación en televisión y radio; el congresista Roberto Sánchez y el economista Alfonso López Chau.

Keiko Fujimori

Fujimori se presenta como candidata electoral por cuarta vez. La hija del autócrata Alberto Fujimori es ahora la favorita para pasar a la segunda vuelta con el lema “cuando hay orden, hay futuro”, que rige todo su plan de gobierno. La aspirante ha presentado tres ejes fundamentales: orden, económico y social. Con el primero busca fortalecer la seguridad, luchar contra la corrupción y modernizar el sistema judicial. En la parte económica, plantea reducir el déficit fiscal al 1% del Producto Interno Bruto (PIB), generar inversiones privadas y mejorar la productividad. En el ámbito social, quiere reducir la pobreza, ampliar la cobertura de programas sociales y brindar acceso a servicios básicos, y duplicar la cobertura de becas y créditos educativos.

Carlos Álvarez

Fue presentador de televisión y humorista, conocido por su participación en El especial del humor, Trampolín a la fama o La vacuna del humor, este último cancelado en 2023, año en el que Álvarez también anunció su retiro de las pantallas. El candidato de País para todos se afilió al partido en 2025, cuando presentó su candidatura presidencial. Conocido por su faceta cómica, el aspirante presidencial había mantenido la compostura durante toda su campaña hasta que en un debate presidencial imitó a uno de sus adversarios. Se ha convertido en el segundo favorito para pasar a la segunda vuelta. Busca la pena de muerte para los sicarios en flagrancia, renunciar al Pacto de San José y cadena perpetua para los extorsionadores.

Rafael López Aliaga

Ultraconservador, empresario, ingeniero industrial, exalcalde de Lima y líder del partido Renovación Popular. Tuvo el primer puesto casi durante toda la contienda electoral, pero ha perdido empuje desde marzo y ahora ocupa el tercer puesto en las encuestas. Enterró aún más su participación cuando dijo que el pueblo de Andahuaylas era “basura” por no haberlo recibido con los brazos abiertos. López Aliaga busca la inversión privada como motor de crecimiento, endurecer sanciones para mejorar la eficiencia del Estado, reducir el aparato público y la creación de lo que ha llamado Hospitales de la Solidaridad.

Ricardo Belmont

Con 80 años, es el candidato con más edad que compite por la silla presidencial. Belmont ha sido denunciado por estafa por peruanos que aportaron a su canal RBC. Promueve la culminación de 1.500 obras paralizadas en caminos rurales; la lucha por la anticorrupción —con una política de no prescripción de delitos contra el Estado y la inhabilitación perpetua de funcionarios sentenciados— y la formalización de la economía con la “Ley de Obra Pública con Mano de Obra Formal”.

Roberto Sánchez

El candidato de izquierda representa al partido Juntos por el Perú. Heredero político del expresidente Pedro Castillo, preso tras un intento fallido de autogolpe, Sánchez ha dicho que lo indultará durante su gobierno. Rechaza abiertamente al neoliberalismo y busca recuperar la soberanía nacional. Su eje de campaña busca cambiar de raíz al país con una nueva Constitución, ya que la actual, de acuerdo con su campaña, favorece a los grandes monopolios e impide al Estado recuperar el control en recursos naturales y sectores estratégicos.

Alfonso López Chau

En su plan de gobierno, López Chau apunta a construir miles de viviendas al año, universalizar el tratamiento de aguas y reducir la informalidad. El aspirante de Ahora Nación ha hecho su campaña bajo el lema “todo el poder de las regiones para ‘conquistar’ los mercados del mundo”. Busca modernizar Perú con la descentralización productiva y la competitividad de las regiones.

Los otros candidatos