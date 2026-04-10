Elecciones en Perú: qué se elige, quiénes son los candidatos, horario de locales de votación y cuándo será la segunda vuelta

Los comicios del 12 de abril decidirán al noveno presidente del país andino en una década, una jornada electoral marcada por la inestabilidad política y una oferta inédita de 35 candidatos a jefe de Estado

Más de 27 millones de peruanos están llamados a las urnas este domingo para elegir a su próximo presidente. Además del nuevo jefe de Estado, que reemplazará al interino José María Balcázar, en esta jornada se elegirán a los representantes del Congreso —130 diputados y 60 senadores—, además de los parlamentarios andinos. La desconfianza en la clase política y el abanico de candidaturas presidenciales en una campaña tildada por los expertos como carente de propuestas para resolver problemas prioritarios como la inseguridad ciudadana y el debilitamiento institucional, hacen de las elecciones generales del 12 de abril un espejo de la desconexión entre políticos y ciudadanos.

Quiénes son los candidatos a la presidencia

El votante se enfrentará a un escenario inédito en las urnas, con un planillón que incluye 35 candidatos presidenciales. Esta alta fragmentación política, producto de la misma inestabilidad que ha visto desfilar a nueve presidentes en una década, alimenta la indecisión de más del 40% de un electorado que a mes y medio de las elecciones, aún no tenía claro su voto. “No hay candidatos que produzcan entusiasmo, tampoco plataformas programáticamente sólidas. El ánimo oscila entre la apatía y la resignación”, explicaba a este diario el politólogo Alberto Vergara a propósito del sentir ciudadano a una semana de la jornada electoral.

A pesar de la multitud de candidaturas presidenciales, las últimas encuestas publicadas a inicios de abril apuntan a que la contienda electoral será una carrera entre tres: la puntera Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular e hija del autócrata Alberto Fujimori, que contenderá por cuarta vez en las presidenciales; seguida de cerca por Carlos Álvarez de la formación País para Todos, un cómico y presentador de televisión que ha generado simpatía entre el electorado a partir de chistes e imitaciones de sus adversarios y la promesa de pena de muerte para quienes cometan delitos graves. El podio lo completa Rafael López Aligia, empresario ultraconservador del partido Renovación Popular y exalcalde metropolitano de Lima, cercano ideológicamente al mandatario argentino Javier Milei y al nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast.

Cuándo será la segunda vuelta

Desde el arranque de la campaña presidencial, los sondeos han sido consistentes con la máxima de que ningún candidato supera el 15% de la preferencia de voto, muy lejos del 50% necesario para definir un presidente este 12 de abril. De ahí que, con toda probabilidad, tras la primera vuelta del domingo el nuevo presidente de Perú se decidirá en una segunda ronda electoral pactada para el próximo 7 de junio.

Horario de locales de votación y cómo votar

Los locales de votación abrirán sus puertas el domingo desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha habilitado un sitio oficial para consultar tanto el local que corresponde a cada ciudadano, como el número de mesa y de orden. Una vez en la mesa de votación, es necesario presentar el DNI e ingresar a la cabina de votación con la cédula para ejercer el voto antes de depositarlo en el ánfora. Al final, es necesario estampar la firma y huella en la lista de electores.

De acuerdo con el ONPE, el voto es una obligación para los ciudadanos peruanos con mayoría de edad; sin embargo, esta condición cambia a partir de los 70 años cumplidos, cuando acudir a los comicios se hace opcional.