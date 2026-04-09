Los gremios retan a Delcy Rodríguez y se concentran para exigir mejoras económicas en Venezuela

El anuncio de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, de que ampliará el salario mínimo por primera vez en una década a partir del 1 de mayo, entre otras medidas, no ha aplacado el malestar de los gremios del país que han convocado para este miércoles una serie de protestas y que ha llevado al chavismo a contraprogramarlas con una movilización que no estaba prevista.

“Los factores políticos estamos apoyando a los trabajadores. Exigimos un salario digno, la libertad de los presos políticos y elecciones”, comentó María Escalona, dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo, parte de la coalición que respalda a la líder opositora María Corina Machado. Un hueso de res pelado es el símbolo común de las protestas. Para comprar esa pieza, un trabajador necesita tres salarios mínimos de 130 bolívares, que se mantiene en el mismo monto desde hace cuatro años.

Las promesas de mejora de la mandataria han sido interpretadas como un intento de poner paños calientes a una crisis más grande y a un reclamo que no es solo laboral. “Nosotros no queremos a los Rodríguez”, comentó José Oropeza, un jubilado de 70 años. “Y llegaremos a Miraflores”, agregó mientras esperaba para arrancar la caminata.

DIRECTO | Trabajadores de VENEZUELA protestan por AUMENTOS SALARIALES | EL PAÍS Un manifestante durante la protesta de este jueves.

La marcha ha sido desviada por calles internas del centro de Caracas para evitar que cruce por las avenidas principales. Una columna de unas 200 personas ha logrado romper dos cordones policiales, que por el momento solo ha respondido con el uso de sus escudos. “En cada esquina nos ponen un obstáculo. Quieren que nos cansemos”, dice un manifestante.

A menos de 500 metros de la manifestación opositora, el chavismo organizó una concentración para celebrar 20 años de la aprobación de la Ley de Consejos Comunales. A primera hora de la mañana estaba visiblemente más llena que la de los opositores, con empleados públicos y militantes del PSUV movilizados en autobuses desde el interior del país. Por años, cada vez que la oposición ha anunciado una movilización, Diosdado Cabello, como jefe del partido de Gobierno, ha convocado una contramarcha. Esta también tiene como destino ir a Miraflores, donde ya se ha instalado una tarima para recibirlos y que por décadas ha estado vetado a las protestas opositoras.

Cientos de personas se habían reunido desde las diez de la mañana para celebrar al chavismo y pedir por la libertad de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, presos en Estados Unidos. La columna avanzaba hacia la sede del Gobierno al grito de “vino un pájaro de hierro y se lo llevó”.

La protesta opositora se ha mantenido pese a los anuncios de la noche anterior por parte de la presidenta. Delcy Rodríguez aseguró que habrá un incremento del salario mínimo a partir del 1 de mayo que no concretó, pero lo calificó de “responsable”. Rodríguez intenta rebajar un malestar creciente ante las expectativas de mejoras económicas que trajo la intervención estadounidense después del pasado 3 de enero y que no se han visto reflejadas en los bolsillos de los ciudadanos.

Rodríguez reconoció por primera vez la responsabilidad del Gobierno en la debacle de la hiperinflación y el desabastecimiento del país —vocablos que el alto gobierno chavista evita—, e incluso la emigración que ha sacado del país a cerca de ocho millones de venezolanos, la cual calificó de “inducida”. También reconoció las debilidades. Para Rodríguez, el comentado desplome venezolano de estos años es responsabilidad del “bloqueo económico”. La mandataria encargada reconoció —acaso, también, por primera vez en 12 años— “la política equivocada en materia de aumentos salariales”, que produjo enormes distorsiones monetarias y fiscales.