María Corina Machado viajará a Madrid para un acto masivo con la diáspora venezolana

La líder opositora María Corina Machado cumplirá dentro de unos días cuatro meses fuera de Venezuela. Los últimos tres los ha pasado en Washington y ahora ha anunciado un viaje a España en el que se reunirá con Edmundo González y la diáspora venezolana. La dirigente ha anunciado en sus redes sociales, en un video junto con su dupla política, un reencuentro el 18 de abril a las 18:00 horas en Madrid, el segundo acto público de masas que organiza en esta etapa fuera del país.

Desde que salió de Venezuela —donde estuvo más de un año escondida huyendo de la persecución del chavismo luego del fraude electoral de las presidenciales de 2024—, Machado se había concentrado en reunirse con aliados estratégicos para la causa de la oposición venezolana y en tener apariciones en foros y encuentros para promover el respaldo a su proyecto político entre empresarios, inversionistas, académicos y autoridades de distintos niveles.

La dirigente salió de Venezuela en diciembre pasado, durante una compleja operación especial de extracción concretada por una empresa de seguridad estadounidense. Desde hace 12 años, Machado tenía una prohibición de salida. Abandonó el país en una lancha, donde quedó perdida y sin comunicación unas horas, según han contado en medios algunos de los involucrados. Llegó a Europa horas después de que hubiera ocurrido la ceremonia del Premio Nobel de la Paz que en 2025 se le concedió a ella, por su defensa del voto de los venezolanos.

La misma noche que llegó a Oslo, después de un largo viaje del que todavía no se han revelado todos los detalles, atendió a los seguidores que la esperaban junto con González Urrutia, el ganador de las presidenciales de 2024 —de acuerdo con las actas recogidas por miles de testigos— y quien asumió la candidatura luego de que a Machado le impidieran inscribirse. Luego tuvo una agenda discreta de trabajo en Europa que combinó con visitas al médico y el reencuentro con sus hijos y el resto de su familia.

Machado se instaló en Washington en enero, el mes en que cambió todo en Venezuela luego de la intervención militar en la que fueron capturados Nicolás Maduro y Cilia Flores, a lo que ha seguido una sucesión en el chavismo al mando de Delcy Rodríguez como presidenta encargada y con el respaldo de la Casa Blanca.

En la capital estadounidense, convertida en la sala de control de la transición en Venezuela, Machado tuvo dos encuentros privados con el presidente Donald Trump y varias llamadas telefónicas, algunas públicas como la que le hizo el magnate republicano mientras estaba reunido en una cena con autoridades locales de Miami. Se ha visto con senadores y congresistas, e incluso con el líder opositor iraní, el príncipe heredero en el exilio Reza Pahlaví. Hace poco tuvo un nuevo encuentro con el secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha liderado la coyuntura luego de los ataques del 3 de enero.

El mes pasado también hizo un viaje a Chile, como invitada a la toma de posesión del presidente José Antonio Kast. Allí tuvo su primer acto de masas en mucho tiempo, después de meses sola en la clandestinidad. Los migrantes venezolanos reeditaron las enormes concentraciones que logró hacer en Venezuela durante la campaña por Edmundo González, como una demostración de la popularidad que todavía retiene no solo entre los venezolanos que están fuera, sino también adentro, de acuerdo con lo que siguen señalando encuestadores.

En Madrid se calcula que viven unos 200.000 venezolanos, una de las colonias más grandes de la migración de ese país. El acto espera repetir el mismo efecto de cuando estaba en campaña electoral. Machado ha dicho que su regreso a Venezuela está cerca, aunque no le ha puesto fecha. En sus planes está terminar de presionar por una transición política que conduzca a nuevas elecciones.