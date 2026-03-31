María Corina Machado, sobre su vuelta a Venezuela: “Se acerca el día”

La líder de la oposición se ha reunido este martes con el secretario de Estado, Marco Rubio, en Washington

“Se acerca el día” para que las familias puedan reunirse de nuevo en Venezuela. Así ha resumido la líder de la oposición, María Corina Machado, los resultados de su reunión este martes en el Departamento de Estado con el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

“Excelente reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio. Gracias por su compromiso con la democracia, la Libertad y el bienestar de los venezolanos”, ha escrito Machado en su cuenta en la red social Instagram. El texto viene acompañado de una fotografía de los dos políticos. Ella, sonriente. Él, más serio.

“¡Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela!”, ha agregado la premio Nobel de la Paz tras lo que ha sido su segundo encuentro en el Departamento de Estado con Rubio desde la operación militar estadounidense que capturó a Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero. “¡Avanzamos!”

Hasta el momento, el Departamento de Estado no se ha pronunciado públicamente sobre la reunión a puerta cerrada, que figuraba en la agenda oficial de Rubio para este martes. La líder de la oposición venezolana se vio en febrero, también a puerta cerrada, con el presidente estadounidense Donald Trump, al que regaló la medalla de galardón del Nobel de la paz.

El encuentro entre el jefe de la diplomacia estadounidense y la líder del partido Vente Venezuela se ha celebrado un día después de que Estados Unidos reabriera oficialmente su embajada en Caracas.

Ambos países habían roto sus lazos en 2019, pero el presidente Donald Trump y la nueva presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, pactaron la reanudación de las relaciones diplomáticas tras la intervención militar estadounidense y la confirmación en el puesto de máxima responsabilidad de la que fue el número dos de Maduro.

Machado salió de Venezuela el pasado diciembre, tras pasar más de un año en la clandestinidad después de las elecciones de julio de 2024 en las que triunfó la oposición según los organismos y numerosos gobiernos internacionales, para recoger en Oslo su premio Nobel de la Paz.

Tras el secuestro de Maduro, Machado ha expresado en numerosas ocasiones su intención de regresar a Venezuela para participar en el proceso de normalización política de su país.

La Administración de Trump ha reconocido a Rodríguez como presidenta de Venezuela y apunta que aún será necesaria una fase de normalización y otra de estabilización en el país al que ha impuesto su tutela, antes de que se den las condiciones para que puedan celebrarse elecciones.

El sábado pasado, Vente Venezuela volvió a asegurar que Machado regresará a su país “en los próximos días”, aunque no fijó una fecha para ese retorno.

La semana pasada, una delegación venezolana que encabezaba el encargado de negocios Félix Plasencia visitó Washington para reunirse con representantes de la Administración republicana y recibir el control de la Embajada de Venezuela en la capital estadounidense. El edificio permanecía custodiado por el Departamento de Estado desde 2023.

En una intervención por videoconferencia en un foro de negocios en Miami patrocinado por Arabia Saudí, Delcy Rodríguez apuntó el pasado viernes los pasos que da su gobierno para garantizar la seguridad jurídica a las empresas, aunque no aludió a ningún plazo para la celebración de comicios. “Es importante que el entorno para las inversiones pueda darse en un ámbito de seguridad donde el inversionista sepa que, indistintamente de alternancias políticas, indistintamente de contexto de restricción, el inversionista sepa que hay seguridad, que hay leyes en Venezuela que permitan retorno de sus inversiones de manera seria”, manifestó Rodríguez desde Caracas.