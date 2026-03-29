Maduro pide desde la cárcel consolidar “la reconciliación, el perdón y el reencuentro” en Venezuela

El depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, han enviado desde la prisión una carta “al pueblo venezolano” para agradecer “las innumerables muestras de apoyo, valentía y oraciones” de sus seguidores y compatriotas, a propósito de la continuación del juicio penal que enfrentan ambos en Nueva York, Estados Unidos. Estas declaraciones constituyen las primeras que emiten Maduro y Flores desde que fueron hechos prisioneros en una intervención militar relámpago ejecutada por EE UU en Caracas el pasado 3 de enero.

“Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus cartas y oraciones”, dice el pronunciamiento. “Cada palabra de amor, cada gesto de cariño y cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente”, asienta el texto de la pareja, que ha sido divulgado inicialmente en el portal del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. “Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente”, añade el texto. “El respaldo del país se ha convertido en una enorme fuerza moral para continuar”.

Antes y durante del desarrollo de la audiencia en el juzgado de Manhattan para continuar con el proceso penal a Maduro y Flores, sus simpatizantes se estuvieron reuniendo en algunos rincones de Caracas para pedir por la libertad de ambos, organizando actos culturales y cadenas de oración. Nicolás Maduro Guerra, diputado del PSUV e hijo de Maduro, informó entonces que ha podido conversar algunas veces con su padre, asegurando que lo había encontrado sereno, seguro de su inocencia, y preparado para enfrentar la situación.

En la comunicación difundida este sábado, Maduro y Flores acompañaron la iniciativa que desarrolla el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para consolidar “la reconciliación y el diálogo” -dando a entender que, desde la cárcel, ambos ven con buenos ojos la apertura política y las concesiones a la oposición que adelanta el régimen en ausencia de ambos-. “Hoy más que nunca, llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro de todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo y el respeto, porque esa es la senda de la patria.” En el texto se hace una cita del Evangelio según San Lucas, en el cual se asienta: “pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá.”

Desde que asumiera funciones como presidenta encargada, el pasado 3 de enero, Delcy Rodríguez ha tenido que transitar un estrecho y empinado recorrido para mantener la estabilidad del régimen chavista, haciendo importantes concesiones a las demandas de la oposición venezolana y los Estados Unidos, y procurando, al mismo tiempo, hasta donde sea posible, mantener viva la imagen de Maduro y Flores y honrar los horizontes conceptuales tradicionales del chavismo.

En los últimos días, sin embargo, se han producido algunos hechos significativos: una inusualmente profunda reestructuración del gabinete; la ostensible presencia de funcionarios estadounidenses en zonas clave del Gobierno; la remoción del poderoso ministro de la Defensa y pilar del régimen chavista, Vladimir Padrino López, y el arresto de los empresarios Wilmer Ruperti y Alex Saab, cercanos en lo personal a Maduro.