Bolsonaro recibe el alta hospitalaria y vuelve a casa para cumplir una pena de 27 años

El brasileño Jair Bolsonaro ya ha regresado al hogar familiar, en Brasilia, tras abandonar este viernes el hospital donde ha estado dos semanas ingresado a causa de una neumonía aguda. Recibida el alta hospitalaria, durante por lo menos tres meses seguirá cumpliendo en casa una condena de 27 años por golpismo, y no en la prisión de máxima seguridad donde estaba encarcelado. El juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo, decidió esta semana que el político de extrema derecha permanezca durante 90 días en “prisión domiciliaria humanitaria”, pero con diversos requisitos: tobillera electrónica, prohibición de usar redes sociales o el celular, de grabar vídeos o audios. Además, tiene visitas restringidas. Cumplido el plazo, el magistrado evaluará el estado del recluso.

La prisión domiciliaria es un régimen muy utilizado en Brasil, donde más de 200.000 reclusos cumplen la pena en sus hogares, incluido otro expresidente, Fernando Collor de Mello, condenado por corrupción.

El pasado día 13 Bolsonaro ingresó de urgencia en un hospital privado de Brasilia después de sentir vómitos y escalofríos en su celda, ubicada en el ala reservada a militares de la prisión de Pampuda, donde están internados los capos del crimen organizado local. Los médicos le diagnosticaron una neumonía bilateral aguda, le internaron en la unidad de cuidados intensivos y le pusieron un tratamiento con antibióticos en vena además de sesiones de fisioterapia. Desde su entorno, avisaron de que la crisis era grave y que su vida podía incluso correr peligro.

“Su mejora en los dos últimos días es la que esperábamos, fluida, sin ninguna complicación”, ha explicado a la prensa uno de sus médicos, Brasil Caiado, informa Reuters.

Los abogados y la familia de Bolsonaro, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, batallaron desde el mismo día que fue condenado, hace seis meses, para que el juez le permitiera cumplir la pena en casa en atención a sus problemas de salud y a su edad, acaba de cumplir 71 años. El militar en la reserva fue sentenciado a 27 años de cárcel por liderar una conspiración golpista para permanecer en el poder tras perder las elecciones.