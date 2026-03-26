Mariano Jabonero recibe el premio Ana Frank por su compromiso con la educación en Iberoamérica

El secretario general de la OEI es galardonado en Ámsterdam por su “compromiso con los derechos humanos a través de la educación, la ciencia y la cultura”

El secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Mariano Jabonero, ha sido distinguido este jueves en Ámsterdam con el premio Ana Frank. El galardón reconoce cuatro décadas de trayectoria dedicadas a transformar los sistemas educativos y su “compromiso con los derechos humanos a través de la educación, la ciencia y la cultura, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad”, según ha declarado el jurado, que ha calificado a Jabonero como “una de las personalidades más influyentes en el campo de la educación en el mundo”.

El acto, celebrado en la emblemática casa-museo donde la joven escribió su diario, tuvo una fuerte carga simbólica. Jabonero recibió el premio de manos de Ronald Leopold, director de la Casa de Ana Frank, y de Héctor Shalom, responsable del centro para América Latina. Al agradecer la distinción, el secretario general vinculó el legado de Ana Frank con la misión actual de la OEI: “La defensa de la democracia, los derechos humanos y la lucha contra cualquier forma de discriminación forman parte de nuestros objetivos”, afirmó.

“Es un motivo de orgullo y enorme gratitud recibir este premio de manos de la casa de Ana Frank, fundada por su padre Otto en 1957, con el compromiso de defender, más allá de la perpetuación histórica, lo que representa el legado de su hija Ana: la lucha contra el racismo, el antisemitismo, la xenofobia o cualquier otro tipo de discriminación, y junto a ello, trabajar en favor de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho”, dijo Jabonero al recibir el premio.

La entrega del galardón contó con una notable presencia de autoridades culturales y educativas de la región. Entre los asistentes destacaron los ministros de Cultura de El Salvador, Raúl Castillo Rosales, y de Honduras, Yasser Abdalah Handal, además de representantes de las carteras de Cultura de Brasil, Bolivia y Guatemala, y de la Santa Sede.

Este reconocimiento se suma al Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional que la OEI recibió en 2024. El premio Ana Frank —instituido para combatir el racismo y la xenofobia— se añade a una lista de distinciones que incluyen la Orden Alfonso X el Sabio y diversos doctorados honoris causa.