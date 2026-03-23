La Fiscalía acusa a un exministro de Brasil de acoso sexual contra una ministra

El intelectual Silvio Almeida fue destituido por el presidente Lula en 2024, al trascender las acusaciones de Marielle Franco y otras mujeres

El caso de acoso sexual que sacudió el Gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva en 2024, con un ministro como supuesto agresor de una ministra, avanza lentamente. La Fiscalía General acaba de acusar formalmente a Silvio Almeida, entonces titular de Derechos Humanos, del delito de “importunación sexual” contra la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, según trascendió el fin de semana. Almeida fue destituido de manera fulminante en cuanto las primeras denuncias, de una ONG, fueron públicas. El caso, que se tramita en secreto, queda ahora en manos del Tribunal Supremo.

La importunación sexual conlleva una pena de entre uno y cinco años de cárcel. El Código Penal brasileño lo define como “cometer un acto lascivo contra alguien sin su consentimiento, con la intención de satisfacer la propia lascivia o la de otra persona”.

La ministra Franco reaccionó con un mensaje en redes sociales. Señala que la decisión de la fiscalía es “una etapa más en el reconocimiento de la verdad”. Pero también enfatiza que, más allá del significado a título personal, tiene un efecto colectivo: “También es un estímulo para que las mujeres que están sufriendo o han sufrido violencia no sufran en silencio, sino que denuncien a sus agresores”, añadió. Almeida defendió su inocencia y se proclamó víctima de una persecución.

La ministra se ha referido públicamente al asunto en contadas ocasiones. “Estoy a la espera de los próximos pasos, pero con la certeza de que ni ese ni ningún otro caso de acoso debe quedar impune”, decía recientemente en una entrevista con este diario con motivo del juicio contra los políticos que encargaron el asesinato de su hermana, la concejala carioca Marielle Franco, en 2018.

El caso de acoso sexual estalló a finales de 2024. La ONG Me Too reveló que había recibido denuncias de varias mujeres que acusaban de acoso sexual a uno de los ministros más conocidos, el filósofo Almeida. Entre las agredidas, la ministra Franco.

Causó sorpresa y conmoción en la opinión pública, en la izquierda y en el movimiento negro, dado que tanto el acusado como la principal víctima eran emblemas del creciente poder político e institucional del colectivo. Una vez fuera del Gobierno, Almeida cayó en el ostracismo.

La ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, fotografiada en Río el pasado febrero. Leonardo Carrato

Poco después de que el caso trascendiera y Almeida fuera destituido, la ministra contó en un programa de televisión que el acoso sexual duró más de un año: “Empezó con comentarios desafortunados y frases para ligar. Y escaló hasta un nivel de falta de respeto que yo no esperaba. Incluso llegó a situaciones por las que ninguna mujer necesita, merece o debería pasar”. Según la reconstrucción periodística más completa de lo ocurrido, publicada por la revista Piauí en 2025, su entonces compañero de gabinete la llegó a agredir con tocamientos debajo de la mesa durante una reunión de trabajo en Brasilia en presencia del director general de la Policía Federal.