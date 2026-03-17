Brasil prohíbe los vídeos infinitos para menores para que no se enganchen a las redes sociales

La ley, que entra en vigor este martes, exige a las tecnológicas que verifiquen la edad de los usuarios

Brasil comienza este martes a aplicar una ley diseñada para proteger a los menores en Internet, tanto en redes como en aplicaciones de juegos o apuestas digitales. Sus promotores sostienen que es la primera de América Latina. El Estatuto Digital de los Niños y Adolescentes, que acaba de entrar en vigor y es conocido como ECA digital, obliga a las tecnológicas a eliminar aquellos elementos que contribuyen a que los usuarios menores brasileños usen las redes sociales de manera compulsiva y se enganchen. Por eso, están obligadas a crear mecanismos de verificación de edad y las cuentas de menores de 18 años tienen prohibidos los vídeos que se activan automáticamente o se repiten de manera infinita además de la publicidad a la medida. La implantación de las novedades será gradual.

Con más de 210 millones de habitantes, Brasil es un gran mercado para Instagram, YouTube, TikTok o las principales webs de apuestas digitales. Además del tamaño, el mercado brasileño destaca por la intensidad de uso, por la cantidad de horas que los usuarios dedican a diario a navegar por Internet.

El pasado agosto, muchos padres brasileños descubrieron con sorpresa y espanto cómo los algoritmos generan dinero a cambio de mantener la atención de sus hijos gracias a un vídeo de un joven inluenciador llamado Felca. Este denunció también cómo las plataformas tratan como adultos a niños y adolescentes y los efectos dañinos que conlleva: cómo esa exposición los convierte en potenciales víctimas de delitos. El vídeo de Felca viralizó hasta alcanzar los 30 millones de visualizaciones y contribuyó a acelerar los trámites legislativos para aprobar la ley de protección de los menores en el ambiente digital.

La nueva norma, que todavía debe ser desarrollada en algunos puntos, prohíbe la autodeclaración de edad a los menores de 18 años y establece que las cuentas para adolescentes traigan la máxima protección por defecto.

El estatuto digital brasileño exige a las plataformas de apuestas digitales impidan el acceso a los menores, que los buscadores oculten o señalen los contenidos sexualmente explícitos, etcétera, según detalla G1. Las plataformas que tienen más de un millón de niños o adolescentes registrados deberán enviar de oficio informes periódicos para explicar cómo investigan las denuncias.

Las multas por incumplimiento oscilarán entre los diez reales por usuario registrado hasta los 50 millones de reales (9,6 millones de dólares).

“Lo que más me gusta de estatuto es la obligatoriedad de que las aplicaciones tengan un control parental de acceso fácil. Los padres van a poder determinar el tiempo de pantalla de sus hijos, bloquear conversaciones con terceros e impedir transacciones económicas”, explica en O Globo la abogada Nuria Lopez.

El objetivo de la norma es reducir los casos de violencia, acoso y explotación de menores en Internet. Las autoridades brasileñas pretenden crear una autoridad administrativa autónoma para proteger los derechos de los niños y adolescentes en el entorno digital. Le corresponderá a ese nuevo ente comprobar si la ley se aplica en todo el país y elaborar el reglamento y los procesos para que sea implementada.

El grupo Meta, que engloba Facebook, Instagram y WhatsApp, afirma, en respuesta al diario Folha de S.Paulo, que está incorporando a las cuentas para adolescentes, que ya tiene desde 2024, recursos específicos para cumplir con la ley brasileña. Esas cuentas para menores ya incluyen avisos sobre los límites diarios de uso y la posibilidad de pausar las notificaciones de noche.