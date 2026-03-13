Estados Unidos autoriza a Venezuela a vender fertilizantes ante la escasez global por la crisis de Irán

Estados Unidos ha autorizado al Gobierno interino de Venezuela a vender fertilizantes y otros productos petroquímicos a empresas estadounidenses, según una orden de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro. La medida supone un alivio de las sanciones de Washington contra Caracas en plena guerra de Irán, cuando el precio del petróleo y otros productos derivados, como los fertilizantes, se ha disparado por las dificultades de suministro desde Oriente Próximo.

La “autorización de ciertas actividades relacionadas con petróleo o productos petroquímicos de origen venezolano” permite las empresas estadounidenses “todas las transacciones prohibidas por las regulaciones de sanciones a Venezuela” para la exportación, venta, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, entrega y transporte de petróleo de origen venezolano, incluyendo su refinación, o de productos petroquímicos de origen venezolano para su importación a Estados Unidos, por parte de una entidad estadounidense establecida", según figura en el documento firmado por el director de la Oficina de Activos en el Extranjero, Bradley T. Smith, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La medida supone un paso más en la normalización de las relaciones comerciales entre Washington y Caracas, afectadas por los drásticos embargos y sanciones impuestos por la Administración estadounidense al país caribeño durante los años del régimen chavista.

Tras la operación militar del ejército estadounidense del pasado 3 de enero para capturar al expresidente Nicolás Maduro en Caracas, la Administración Trump ha concedido licencias a varias petroleras mundiales, entre ellas la española Repsol, para que vuelvan a operar en el país latinoamericano.

La decisión de la Casa Blanca de permitir las ventas de fertilizantes venezolanos se produce en un momento en que el precio de los combustibles y los fertilizantes está empezando a afectar a los ganaderos y agrocultores estadounidenses, muchos de ellos del Medio Oeste, que apoyaron en masa a Trump durante las pasadas elecciones presidenciales.

La orden del Departamento del Tesoro habilita el comercio para casi medio centenar de compuestos químicos derivados del petróleo y otros recursos naturales como el azufre, el amoníacos, Nitratos, Urea, fosfatos y otras mezclas químicas fertilizantes

Las interrupciones del tránsito de petróleo y productos petroquímicos por el estrecho de Ormuz han alterado el comercio mundial. Las amenazas de Teherán de que bombardearán a los barcos que transiten por la vía fluvial del Golfo Pérsico han desencadenado una ola de nerviosismo entre los inversores y disparado el precio del petróleo hasta el entorno de los 100 dólares el barril, casi el doble que hace un mes.

La subida del precio de los carburantes y los petroquímicos coincide además con el inicio de la campaña de siembra de primavera, según Bloomberg. La escasez de amoniaco y urea está encareciendo los fertilizantes. Son dos químicos que Venezuela puede producir y exportar con facilidad. Hasta ahora, Estados Unidos importa más de un tercio de su urea de los países del Golfo Pérsico, según The Fertilizer Institute.

Desde que Estados Unidos encarceló a Maduro en una prisión de Manhattan (Nueva York) las relaciones diplomáticas entre la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y la Administración Trump se han vuelto cordiales y fluidas. El presidente estadounidense acostumbra a alabar la colaboración de la venezolana que está aprobando medidas para reabrir la industria de su país a las empresas estadounidenses. Eso sí, bajo la tutela estricta de Washington.

Caracas también ha impulsado varios cambios legislativos en el parlamento nacional para favorecer la explotación de los ingentes recursos naturales que posee por parte de empresas extranjeras. Además de poseer las mayores reservas de petróleo del mundo, lcuenta con enormes yacimientos de gas; de oro, hierro, bauxita, y diamantes.

Antes del colapso industrial de la época del régimen chavista, el país caribeño era una potencia en la explotación y exportación de petróleo y productos petroquímicos, así como de gas natural, mineral de hierro y productos transformados de aluminio y acero, entre otros.