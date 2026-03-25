Hora 20 y EL PAÍS en elecciones: encuestas y el avance del proceso electoral
Diana Calderón y Juan Esteban Lewin conversan con Elizabeth Ungar, Yann Basset, Pascual Gaviria y Alejandro Chala
El puente pasado se conoció la primera encuesta en la que la senadora uribista Paloma Valencia supera al candidato ultra Abelardo de La Espriella en intención de voto para las presidenciales del próximo 31 de mayo. Diana Calderón, directora de Hora 20, y Juan Esteban Lewin, redactor jefe de EL PAÍS América Colombia, conversan con cuatro expertos sobre cómo va el proceso electoral. Se trata de la veterana politóloga Elizabeth Ungar, el analista político Yann Basset, el periodista Pascual Gaviria y el investigador político Alejandro Chala. El diálogo podrá seguirse por todas las frecuencias de Caracol Radio y por su señal en internet, y por la página de EL PAÍS América Colombia.
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