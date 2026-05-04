Paloma Valencia camina por una delgada cuerda

Esta semana, la senadora y candidata de derecha a la presidencia, Paloma Valencia, anunció, tras una seguidilla de atentados en el suroccidente de Colombia, que le gustaría que el expresidente Álvaro Uribe fuera su ministro de Defensa. El antiguo mandatario y cabeza de la derecha colombiana durante el último cuarto de siglo respondió unos días después, en Caracol Radio: dijo que si asumiera el cargo, nombraría viceministro a la fórmula vicepresidencial de Valencia. El centrista Juan Daniel Oviedo había criticado esa posibilidad. Uribe complementó, entre chanza y propuesta seria, diciendo que le delegaría a Oviedo buena parte de sus funciones.

La propuesta de la candidata y la respuesta pública de su padrino político son una pequeña muestra del delgado hilo por el que corre la estrategia de la senadora, quien busca a la vez concentrar tanto voto de derecha como sea posible y pescar entre aquellos votantes que no son uribistas, pero tampoco se sienten de izquierda, y que se suelen llamar del centro político.

Cuando Valencia ganó la llamada Gran Consulta de la derecha, en las legislativas de marzo pasado, la lógica indicaba que debía dispararse en las encuestas. Eso efectivamente ocurrió: pasó de alrededor del 10% a 19,8% de intención de voto en cuestión de días, según Invamer. Sin embargo, no todo ese voto provino de la derecha, y el candidato ultra Abelardo de la Espriella —quien dice tener mucho respeto por Uribe pero se lanza por fuera de su bendición— no se ha descolgado como preveían muchos. Hoy hay un cabeza a cabeza entre él y Valencia en el segundo lugar de las encuestas y, por lo tanto, en la disputa por el paso a una segunda vuelta contra el izquierdista senador Iván Cepeda, quien tiene prácticamente asegurado su lugar en el balotaje.

Valencia ha crecido en el centro, cuyos candidatos han caído notoriamente en intención de voto hasta dejar de ser amenazas reales. Pero sigue amenazada por la derecha. Por eso, ante la mayor masacre de civiles en Colombia en décadas —una bomba en la vía Panamericana en el Cauca—, fue la única candidata que reaccionó de manera inmediata: se acercó al lugar, habló de seguridad e hizo la propuesta sobre el eventual ministerio de Uribe, un presidente recordado precisamente por la mejora en la seguridad durante su mandato.

Eso, sin embargo, suscitó molestias y reclamos de votantes ubicados más al centro que han ido mostrando su simpatía con ella, pero no se sienten uribistas. El propio Oviedo hizo público su reclamo: “Me parece que no es el mensaje y se lo dije a ella anoche, pero hay que respetarla, por eso sabemos que somos distintos y yo no la voy a cambiar a ella”, explicó en entrevista radial. Y aclaró que entendía que el anuncio era más dirigido a los votantes y la campaña que un compromiso real. “Hay que entender una cosa, y es que estamos en campaña política. Hay estrategias y hay mensajes que se dan desde ese punto de vista”.

Valencia respondió reafirmando su liderazgo, pero también refrendando su estrategia. “La presidenta soy yo, la que va a nombrar los ministros soy yo. Vamos a tener ministros uribistas y vamos a tener ministros de centro”, dijo en los pasillos del Capitolio. “Digo una cosa y se pone bravo el centro, digo otra y se pone brava la derecha. No, señores, en un país tiene que caber todo el mundo”, señaló.

Sin embargo, el riesgo de la estrategia se mantiene. Las cuatro encuestas reveladas a lo largo de la semana muestran a De la Espriella por encima o un empate técnico entre los dos. Valencia no lo ha dejado atrás en intención de voto, algo necesario para que su movida al centro no ponga en riesgo su paso a segunda vuelta.

Un giro fuerte a la derecha amenazaría de manera más directa la intención de voto de De la Espriella, quien, sin embargo, tiene varias diferencias con ella que le dan una característica propia. Parte del electorado colombiano mostró ya hace cuatro años su deseo de buscar figuras antipolíticas: en la derecha, eso fue lo que impulsó a Rodolfo Hernández hasta la segunda vuelta en 2022. De la Espriella ha apostado precisamente por mostrarse como un outsider y ha hablado de representar a “los de nunca”, en oposición a Valencia, nieta de un expresidente conservador y, en esa narrativa, parte de “los de siempre”. La lucha por el voto de la derecha más dura o de esa derecha antipolítica es difícil, más aún cuando Valencia ha recibido en estas semanas los apoyos oficiales de partidos tradicionales como Cambio Radical, el Partido Liberal y el Partido Conservador, y cuando ella misma proviene de una estructura partidista establecida como el Centro Democrático.

Además, un giro a la derecha podría arriesgar los votos que ha sumado en el centro, votos que además la han convertido en una opción viable para quienes buscan evitar que Cepeda —quien hace una campaña de bajo perfil— sume suficientes apoyos en ese sector y logre su objetivo de acercarse a una victoria en primera vuelta.

El dilema se mantendrá en las semanas que vienen. La campaña paralela que hacen, por un lado, aspirantes que compitieron con ella en la consulta de marzo y que la siguen apoyando desde posiciones más de centro, como David Luna, o el propio Oviedo, se complementa con las giras de Uribe, orientadas a las bases de la derecha que hoy parecen dudar entre el uribismo y De la Espriella. Los factores regionales también pueden jugar un papel importante: la fuerza de Uribe en Antioquia, la trayectoria de Valencia en el Cauca, Tolima y Bogotá, y el origen caribe de De la Espriella —y su forma de ser, con la que esa región se siente representada— son variables que ningún modelo encuestador termina de capturar del todo.

Si la estrategia se mantiene, gira más a la derecha o gira más al centro es parte de las preguntas que quedan en el aire en el mes que resta de campaña.