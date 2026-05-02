Los esfuerzos y fracasos para concretar los debates presidenciales marcan la recta final de las elecciones en Colombia

Los tres principales candidatos a la presidencia de Colombia no se han encontrado en ningún debate a poco menos de un mes para las elecciones de primera vuelta, que se realizarán el próximo 31 de mayo. Ni el líder de las encuestas, el senador de izquierda Iván Cepeda Castro, ni los dos que lo siguen en los sondeos, el ultraderechista Abelardo de la Espriella y la uribista Paloma Valencia, han aceptado discutir en vivo sobre sus propuestas para el futuro del país. Los esfuerzos realizados por los medios de comunicación privados, los canales públicos, las universidades, los centros de pensamiento y otras organizaciones de la sociedad civil no han sido suficientes para reunir a los aspirantes a suceder en el poder al presidente Gustavo Petro.

Las últimas semanas han estado salpicadas de encuentros, pero quienes han participado son los aspirantes sin posibilidad real de ser elegidos, como el exsenador Roy Barreras, el excanciller Luis Gilberto Murillo, el exministro Mauricio Lizcano o el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo. Lo más parecido a un debate con variedad de candidatos y posturas diferentes se dio esta semana en una alianza del canal RCN y la Cámara Colombiana de Infraestructura. En el encuentro, centrado en las propuestas sobre construcción y vivienda, se encontraron De la Espriella, Valencia, los centristas Sergio Fajardo y Claudia López, y los exministros Lizcano y Murillo. Cepeda no asistió.

El senador del Pacto Histórico ha sido el más reacio a los debates. La campaña de Cepeda ha optado por concentrar su fuerza en movilizaciones y marchas por todo el país, ha concedido pocas entrevistas y se ha negado a participar en foros o conversatorios con otros aspirantes a llegar a la casa de Nariño. Argumenta que son necesarias reglas claras sobre los temas que se desarrollarán en las discusiones y asegura que muchos de los medios que proponen estos espacios no son imparciales. Incluso, aseguró que solo estaba dispuesto a asistir a debates, pero solo con los dos candidatos de la derecha y quienes se disputan el segundo lugar en las encuestas, De la Espriella y Valencia, dejando por fuera a opciones de centro como Fajardo o López.

El espacio que ha encontrado Cepeda para polemizar con Valencia, y quien podría ganarle en segunda vuelta de acuerdo a las últimas encuestas, ha sido el Congreso de la República, donde ambos son senadores. En varias plenarias y en los pasillos del Legislativo, los dos candidatos y congresistas se han enfrentado públicamente frente a varios temas de coyuntura nacional. Las últimas discusiones giraron alrededor del fracaso de la paz total y los escándalos de corrupción del uribismo.

A pesar de las continuas negativas de Cepeda, en la tarde de este jueves se abrió una nueva posibilidad de debate entre los candidatos más fuertes promovida por varios aspirantes ante el sistema de medios públicos de Colombia. Hollman Morris, gerente de RTVC, ha aceptado la iniciativa. El acuerdo es realizar una serie de tres debates antes de la primera vuelta. Los aspirantes que presentaron la solicitud, y que estarían en ellos, excluyen a los tres más fuertes. Están López, Fajardo, Murillo, Caicedo, el exsenador Roy Barreras y la abogada Sondra Macollins.

Aunque aún faltan por definir los moderadores y la metodología, las siete campañas y la entidad estatal pactaron hacer los debates los miércoles 6, 13 y 20 de mayo, con una duración de dos horas entre las 8:00 p. m. y las 10:00 p.m., y emisión en directo por los medios públicos. Establecieron, también, que cada uno girará alrededor de un tema: la justicia, las reformas sociales y la economía. El hecho de que el debate lo haga RTVC, señalada insistentemente de estar al servicio del Gobierno, y que en el temario no aparezcan la política de paz total y la agudización de la violencia, hacen más viable que el senador Cepeda acepte asistir, pues ha demandado no tratar esos asuntos. Ni de la Espriella ni Valencia se han referido a la invitación.

A esa iniciativa se suman otras de distintos sectores de la sociedad civil que esperan poder reunir a los candidatos para dialogar en torno a diversos temas. La reputada oenegé DeJusticia se ha aliado con la organización Temblores, la privada Universidad EAN y varios medios de comunicación para invitar a todos los candidatos a otro debate, pautado para el próximo 14 de mayo y moderado por las periodistas María Jimena Duzán y Eva Rey. Los punteros no han confirmado su participación, así como no lo han hecho para otras convocatorias, pero son prueba del aumento de la presión de la sociedad civil para tener debates serios y de calidad antes de las votaciónes del 31 de mayo.