¿Quiénes son las parejas de los candidatos presidenciales en Colombia?

Desde una asesora del tribunal de paz hasta un profesor universitario, pasando por la canciller que más tiempo ha ocupado el cargo, este es el perfil de quienes acompañan a Iván Cepeda, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y Claudia López

Además de escoger al próximo presidente, Colombia definirá en las elecciones de este año el relevo de la primera dama. Una figura que muchos consideran obsoleta, más aún después del rosario de controversias que han rodeado a Verónica Alcocer, la tercera esposa de Gustavo Petro. Si en la campaña de 2022 tuvo un marcado protagonismo, ya en el poder fue representante diplomática del Gobierno en varias ocasiones y acabó incluida en la lista de sancionados por el Tesoro de Estados Unidos, a pesar de que Petro divulgó su separación.

En Colombia, un país hiperpresidencialista, la pareja del gobernante de turno no tiene funciones claramente definidas, sino un papel que se ajusta a los usos y prácticas. En términos formales no es un funcionario público, no maneja un presupuesto ni puede ser citada a control político, pero ostenta poder y significado. Por eso las parejas de los candidatos presidenciales atraen cada cuatro años los reflectores.

Estos son los perfiles de Pilar Rueda, la esposa de Iván Cepeda; Tomás Rodríguez, el marido de Paloma Valencia; Ana Lucía Pineda, la pareja de Abelardo de la Espriella; María Angela Holguín, la de Sergio Fajardo; y Angélica Lozano, esposa de Claudia López.

Pilar Rueda, una lucha compartida con Iván Cepeda

Pilar Rueda, la esposa del puntero de las encuestas y candidato del oficialismo, el senador Iván Cepeda, ha mantenido un perfil muy discreto en la campaña. Su currículo refleja una trayectoria dedicada a los derechos humanos, la justicia de género y las víctimas del conflicto armado. Como su esposo, participó muy activamente en el proceso de paz con las FARC. Mientras Cepeda fue uno de los negociadores —aunque sin título formal— e impulsó el acuerdo como congresista, Rueda asesoró el enfoque de género en la construcción del texto, con una presencia constante en La Habana, donde se desarrollaban los diálogos. Después se vinculó a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el sistema de justicia transicional, donde asesora al director de la Unidad de Investigación y Acusación.

Es hija de una mujer sindicalista “que creía profundamente en la justicia, en la honestidad y en los derechos”, lo que marcó su relación con el empoderamiento de las mujeres, explica en una reciente entrevista con Laura Bonilla, subdirectora de la fundación Pares. Antropóloga de la Universidad Nacional, Rueda militó en el movimiento estudiantil y cursó una maestría en Estudios Internacionales de Conflicto y Paz en la Universidad de Notre Dame. “La dimensión académica y pública de Pilar no eclipsa la fuerza íntima de su presencia”, escribe el analista León Valencia en su libro Iván Cepeda, una vida contra el olvido (Planeta). “Ella y Cepeda conversan largamente sobre el país, desde las distintas orillas de sus profesiones: ella, desde la antropología y los estudios de paz; él, desde la filosofía y la política”.

Pilar Rueda en Colombia, el 9 de febrero de 2026. JEP

Se hicieron amigos cuando Rueda trabajaba como defensora delegada para las mujeres en la Defensoría del Pueblo. “Quienes la conocen saben que ha sido un soporte decisivo de Cepeda en los años más duros: en medio de los debates parlamentarios y en el proceso contra Álvaro Uribe, con ese desgaste emocional que implica vivir bajo la lupa constante”, escribe Valencia. Además del largo enfrentamiento judicial con el expresidente de derechas, Rueda acompañó a Cepeda durante el tratamiento contra el cáncer que el hoy candidato, que no tiene hijos, da por superado.

Tomás Rodríguez Barraquer, el esposo “mamerto” de Paloma Valencia

También ha mantenido un perfil muy discreto Tomás Rodríguez Barraquer, el esposo de Paloma Valencia. Profesor de Economía de la Universidad de Los Andes, donde hizo su pregrado, es doctor de la misma disciplina por la Universidad de Stanford (Estados Unidos). También cuenta con títulos de matemático de la Universidad de Oxford y la London School of Economics (ambas en el Reino Unido). Se conocen desde sus años universitarios en Los Andes, cuando se acercaron a través de una amiga en común. La pareja contrajo matrimonio en agosto de 2016 y tienen una hija de nueve años.

Así como Valencia, Rodríguez proviene de influyentes familias. Su padre es Manuel Rodríguez Becerra, quien tras ser profesor y decano en Los Andes fue el primer ministro de Ambiente de Colombia. Lo designó el liberal César Gaviria poco después de que el ingeniero industrial asesorara la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en temas relacionados con medio ambiente. La madre de Tomás es Carmen Barraquer, parte de una dinastía catalana de médicos oftalmólogos y directora científica de la prestigiosa Clínica Barraquer en Bogotá.

Tomás Rodríguez Barraquer y Paloma Vlencia en Popayán, el 6 de abril. Cedida

La candidata uribista, que compite por el pase a una previsible segunda vuelta, da pocos detalles de su marido. El más reciente, que por su peculiaridad tuvo cierta repercusión mediática, fue cuando lo llamó “mamerto”, una forma despectiva de referirse a los votantes de la izquierda. Pero Valencia le dio un giro al término y lo usó como parte de un argumento central en su campaña. “Si uno deja de querer a gente que no piensa como uno, uno empieza a creer que son malos y que lo que quieren hacer es daño. Pero un ejercicio que tenemos que hacer los colombianos es querer a alguien que no piense como uno”, dijo el pasado noviembre en un conversatorio. La aspirante indicó entonces que el primer “líder político” de su esposo fue Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá y exlíder de la centroizquierda verde.

Ana Lucía Pineda, un perfil tradicional de primera dama para Abelardo de la Espriella

De todas las parejas de los principales candidatos, Ana Lucía Pineda es la que más reivindica su posible rol de primera dama. En su sección en la página web de Defensores de la Patria, el movimiento creado por el aspirante, aparece como una “mujer que trabaja con carácter, convicción y disciplina”, pero que también “entiende que la patria se defiende desde el hogar, desde la educación de los hijos y desde el ejemplo diario”. “El país se reconstruye con la templanza y la visión de mujeres como ella”, destaca el movimiento. Nacida en Montería, Pineda es profesional en Administración de Empresas. Apoyó la creación de De la Espriella Lawyers, la firma legal del candidato y también, según su perfil, dirigió “con éxito” diversas empresas en Estados Unidos.

El aspirante presidencial ha relatado la historia de su relación. Debido a que sus familias son muy cercanas, a sus 15 años conoció a Analu, como la llama, cuando ella apenas tenía cinco. Retomó el contacto con ella más de una década después, gracias a la intervención de su madre, quien quería que él saliera con una mujer “de su casa, de tradiciones y amiga de la familia”. Cuando iniciaron su relación, él recién cumplía 29 años y ella los 18. “Durante un mes la cortejé, después nos volvimos novios super serios. Al mes y medio, le pedí que se casara conmigo y al año nos casamos. Eso fue un flechazo”, cuenta De la Espriella en un video compartido en sus redes sociales. La pareja comparte cuatro hijos.

Abelardo de la Espriella y Ana Lucía Pineda en Colombia en octubre de 2025. Cedida

Pineda se ha convertido en una figura de la campaña, presente en casi todos los viajes y mítines. El candidato la “lanzó” por primera vez en su primer gran evento en el Movistar Arena de Bogotá en noviembre, en el que ella tomó el micrófono para dedicar palabras de apoyo a su marido y reivindicar un papel más tradicional para las mujeres. Desde entonces, lidera sus propios encuentros. “A nosotras las colombianas, la vida nos llena de retos, pero lo más importante es que siempre tenemos el carácter y la valentía para afrontarlos con la mejor de las disposiciones. Y esa es la que yo tengo aquí para trabajar junto a mi esposo por nuestro país”, dijo en un discurso reciente en Bogotá. Pineda se presenta como una coequipera que, aún con eventos de campaña, sigue poniendo por encima a sus cuatro hijos y a su marido.

María Ángela Holguín, una diplomática en campaña por Sergio Fajardo

La diplomática María Ángela Holguín, una figura muy reconocida, se ha volcado de manera decidida en respaldo de su pareja, el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo. Ella ha ocupado más que nadie en la historia reciente el cargo de canciller: encabezó la cartera Exteriores durante los dos periodos de Juan Manuel Santos (2010-2018). Después de haber sido embajadora en Caracas y ante Naciones Unidas, recibió la cartera cuando el mandato de Álvaro Uribe había dejado destrozadas las relaciones con la Venezuela de Hugo Chávez y el Ecuador de Rafael Correa. Además de haber logrado recomponer los lazos con los dos vecinos, fue negociadora en La Habana de los acuerdos sellados en 2016 con las FARC, que hicieron merecedor a Santos del Nobel de la Paz. Más recientemente, ha sido enviada especial de Naciones Unidas para Chipre.

María Ángela Holguín y Sergio Fajardo en Cúcuta, el 13 de mayo de 2022. Cedida

Holguín empezó en 2019 su relación con Fajardo, que tiene dos hijos de un matrimonio anterior. Aunque ha mantenido un perfil discreto, ha lanzado críticas a la política exterior colombiana tanto en el periodo de Iván Duque (2018-2022) como en el de Gustavo Petro. En 2021 publicó La Venezuela que viví (Planeta), unas memorias políticas de la agitación que navegó en un país que conoce como pocos en Colombia. Ya en la campaña del 2022 acompañó en algunos eventos al entonces candidato de la Coalición Centro Esperanza, pero ahora lo respalda de manera más notoria. Incluso ha llegado a controvertir con otros aspirantes, como la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. “La voz del centro no es la voz de [Juan Daniel] Oviedo”, reclamó en un video en sus redes sociales al reivindicar la experiencia de su pareja. “Sergio puede llegar a ser un excelente presidente por su forma de ser”, afirmaba recientemente en una inusual entrevista conjunta en el podcast A fondo.

Angélica Lozano, el respaldo de Claudia López en el Congreso

Cuando Claudia López se convirtió en la primera alcaldesa de Bogotá elegida en las urnas, en octubre de 2018, el beso que se dio con la senadora Angélica Lozano fue una de las postales de la jornada. Se casaron poco después. Ambas han ligado su carrera política a la lucha contra la corrupción e idearon y promovieron en el 2018 la llamada consulta anticorrupción, que pese a lograr más de once millones de votos, no pasó el umbral necesario para ser aprobada. Han coincidido tanto en el Congreso como en el partido Alianza Verde, al que López renunció tras el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, ya en el Gobierno Petro, en el que fueron señalados directivos del grupo político.

Angélica Lozano en Bogotá, en mayo de 2025. NATHALIA ANGARITA

En las elecciones legislativas de marzo, una de las derrotas más sorpresivas fue justamente la de Lozano, quien sumaba tres periodos consecutivos en el Congreso –primero como representante y desde 2018 como senadora–. Escogida por varios años como la mejor parlamentaria del país en la encuesta de Cifras y Conceptos, solo logró 37.000 votos. Su partido ahora prepara su llegada a la campaña de Cepeda, a pesar de la resistencia de figuras como Lozano, que han marcado distancia con el actual gobierno.

La senadora verde irrumpió la semana pasada en la campaña al reclamar a Cepeda por su negativa a tener un debate con los aspirantes presidenciales del centro político, como López, pues solo se plantea hacerlo con Valencia y De la Espriella, de la derecha. “Me preocupa que hasta el abogado de la mafia dijo que no le da miedo debatir en democracia con quién le pongan, y que sea usted quien esté excluyendo del debate”, le dijo en el Senado, en una clara referencia al ultra De la Espriella. “Le pido senador Iván Cepeda que debata sin miedo, usted que ha sido un demócrata; es muy fácil subir al ring a candidatos de un opuesto absoluto, qué fácil escoger el rival más pandito”, lo interpeló en la plenaria.