“El próximo Gobierno debe desactivar esta bomba”: la crisis fiscal, el tema del que (casi) ningún candidato quiere hablar

La campaña presidencial en Colombia avanza como una interminable proclamación de promesas: más policías, más universidades, más subsidios para pagar la luz y, sobre todo, una inyección billonaria de fondos para salvar un sistema de salud al borde del colapso. Al tiempo, todos los candidatos se muestran conscientes de que las cuentas públicas están en rojo, con un déficit que ha escalado al menos al 6,4% del PIB y un gasto desbordado. La situación fiscal es una bomba de tiempo que, de estallar, podría llevar a un aumento de la inflación, poner en riesgo a todo el sistema financiero y amenazar los ingresos estatales. Desactivarla implica medidas impopulares, como recortes del gasto o nuevos impuestos. Los candidatos optan, entonces, por eludir el asunto o por intentar minimizar una crisis fiscal que es demasiado grande para pasar desapercibida.

“Usted promete aumentar el gasto en seguridad en 20 billones de pesos. ¿De dónde saldrá esa plata si el país enfrenta una crisis fiscal muy compleja?”, planteó hace unos días la periodista Vanessa de la Torre, en Caracol Radio, apenas empezaba una entrevista con la uribista Paloma Valencia. La candidata, que esperaba hablar de su bandera de orden público, reaccionó con rapidez. “La situación fiscal no es un tema menor, es una de las bombas que toca desactivar”, reconoció. Para ella, las soluciones están en recortar gastos burocráticos, aumentar los controles tributarios para reducir la evasión, bajar impuestos para fomentar el crecimiento económico y acudir a organismos multilaterales para refinanciar la deuda pública. Así, aseguró, evitará recortes de programas sociales.

Oliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad y autor de El laberinto fiscal de Colombia, señala por teléfono que la situación es más compleja que la que plantean los candidatos. “Cualquiera de las medidas importantes, que generarían un impacto real en las finanzas públicas, sería un suicidio político”, explica. Los gastos grandes están en rubros muy sensibles. “Nadie va a decir que va a reducir el plan de beneficios en salud, o aumentar la edad de pensión”, ejemplifica. Algo similar sucede con las exenciones de IVA a productos de la canasta familiar. “Decidimos ser un Estado social de derecho con la Constitución de 1991, pero no hubo la suficiente legitimidad social para financiarlo con más impuestos”, explica para matizar que la crisis tiene un componente estructural que arrastra desde hace décadas.

Ante este panorama, y la necesidad de tener alguna propuesta ante el problema, los candidatos han optado por centrarse en formulaciones ambiguas sobre la reducción de la burocracia y la corrupción. Esta estrategia abarca a todo el arco político, pero quien la ha convertido en una bandera es el ultraderechista Abelardo de la Espriella. Ya en septiembre la enarboló para criticar la propuesta del Gobierno de gravar a sectores como el financiero o el de los juegos en línea. “Es un atraco a la economía y a los colombianos (...). La reforma tributaria que necesita el país es que se acabe la corrupción, adelgazar el Estado en un 40%”, dijo. Esta reducción drástica, que emula la “motosierra” de Javier Milei en Argentina, se mantiene sin más precisiones que “eliminar duplicidades, contratos políticos y burocracia improductiva”.

Algo similar sucede en el otro extremo del espectro político, con el izquierdista Iván Cepeda. En un discurso que pronunció en noviembre en Cali, propuso una Ley de Austeridad Republicana para reducir el Estado, con especial énfasis en aclarar que no afectará derechos sociales. “Defendemos la austeridad republicana, aquella que reduce los gastos suntuarios del Gobierno, los altos salarios, los privilegios indebidos, para destinarlos al bienestar del pueblo”, dijo. Propuso recortar gastos de publicidad, reducir los salarios del presidente y de los ministros, e imponer restricciones para que los funcionarios limiten sus gastos “a lo estrictamente necesario”. “Si hacemos esta tarea con rigor, reduciremos el déficit fiscal, fortaleceremos de manera decisiva el gasto social y avanzaremos hacia la derrota definitiva de la corrupción”.

El profesor Pardo enfatiza que este tipo de formulaciones son “fáciles, pero insuficientes”. Explica que gran parte del gasto de personal del Estado está en sitios en los que es difícil recortar: policías, militares, jueces. “Hay fortines políticos en algunas entidades, pero es complicado eliminar esas cuotas e igual es poca plata”, afirma, al tiempo que subraya que “el 40% que propone Abelardo es totalmente irrealista”. Dada la realidad política, cree que las soluciones requerirán de “un gran pacto social” posterior a los comicios. Valora, en todo caso, que un combate eficaz contra la corrupción tendría un efecto simbólico importante: “Es importante para la legitimidad. Sin antes tocar a los altos funcionarios, sería muy difícil venderle a la gente una reducción de gastos o un aumento de impuestos”.

Propuestas más arriesgadas

Mauricio Cárdenas, asesor económico de Valencia y ministro de Hacienda entre 2012 y 2018, es tajante en reconocer la gravedad del problema. “El ciudadano todavía no siente el efecto, pero los inversionistas saben que la crisis fiscal es inminente. Se necesita un nuevo Gobierno que, con mucha pericia, desactive esta bomba”, subraya al inicio de una videollamada. Después, reitera que se requiere “un ajuste” en el que “el costo y el dolor lo sientan los políticos, los corruptos, no el ciudadano”. Admite que “no será suficiente”, pero cree que es un complemento importante a endurecer los controles fiscales. Ganar credibilidad, explica, permitirá bajar las tasas de interés de los créditos del Estado para renegociar la deuda y reducir, sin mayores traumatismos, dos puntos del déficit en cuatro años.

Uno de los puntos centrales es qué hacer desde el lado tributario. Cárdenas rechaza sin dudar “los impuestos que frenan la actividad económica”. “Solo consideraríamos los vinculados a salud [como los de las bebidas azucaradas], que mejoren la calidad de vida”, afirma. Incluso propone bajar el impuesto de renta para las empresas de 35% a 30%. Afirma que no ahondará el déficit si esa pérdida de ingresos se compensa con una reducción del gasto. Con el tiempo, asegura, llegarán mayores inversiones que traerán ingresos adicionales.

El economista Juan José Echavarría, que sería el ministro de Hacienda si Sergio Fajardo llega a la Casa de Nariño, expresa sus dudas sobre este plan en una conversación telefónica: “Colombia paga muy pocos impuestos en comparación con el resto de América Latina y, con uno de los mayores déficit fiscales del mundo, tiene poco espacio para reducirlos”. Desde la campaña del centrista, coinciden en que la prioridad es “un plan de ajuste” para recortar el gasto público sin aumentar impuestos. Aunque el programa de gobierno es ambiguo al enfocarse en “gastos administrativos innecesarios”, sí hace referencia al área sensible de los subsidios a los combustibles. Promete “un ajuste gradual” en esta área para liberar recursos que permitan “fortalecer la inversión social y la estabilidad fiscal”.

Echavarría apunta a reducir el déficit en cuatro puntos del PIB en cuatro años y aclara que no descarta buscar más ingresos vía impuestos. “Si no logramos las metas con el ajuste, podríamos pensarlo, pero sería el último recurso”, dice. Después, se anima a sugerir una idea tentativa: “Más que nuevos impuestos, eliminaríamos subsidios tributarios a personas de estrato 5 y 6. Que, por ejemplo, pasen a pagar el 19% de IVA en alimentos y bebidas”.

La campaña del ultra De la Espriella también evalúa “disminuir exenciones de renta de IVA”, según señala José Manuel Restrepo, candidato vicepresidencial y ministro de Hacienda entre 2021 y 2022. “Recogeremos lo que ya tenemos servido sobre la mesa: 150 billones en exenciones, 100 billones en evasión y 80 billones en corrupción”, afirma en un intercambio de mensajes. Al igual que Cárdenas y Echavarría, propone eliminar trabas burocráticas y trámites para las empresas. E insiste en la bandera de reducir “el 40% de gastos del Estado”. No solo con la reducción de la burocracia, sino también con el traslado de competencias a las regiones que exige la reforma del Sistema General de Participaciones, aprobada en 2024. “La descentralización territorial disminuirá el tamaño del Estado central”, asegura. Echavarría rechaza que esto represente un ahorro: “Si uno les quita plata a las regiones, les da también autonomía y eso implica que pasen a cobrar ciertos impuestos que hoy cobra el Estado central”.

Los asesores económicos cuestionan argumentos de sus colegas. Echavarría arremete contra el plan económico del ultraderechista. “Un ajuste del Estado al estilo de Milei incendia a Colombia. No es realista”, enfatiza, al tiempo que señala que hay margen de maniobra con una deuda pública menor que la de otros países de la región. Cárdenas es más enfático en cuestionar al Gobierno de Petro, que ayudó a disparar el gasto público de 19% en 2019 a 24% en 2025. “No se ha visto un aumento correspondiente en beneficios para los colombianos”, asegura. Para él, además, es preocupante que “hay muchos pasivos que no se han reconocido aún”. “Lo primero que hay que hacer es sincerar eso”, dice. La campaña de Cepeda, por su parte, no ha respondido a las solicitudes de este periódico para explayarse sobre sus propuestas y responder a estas críticas.