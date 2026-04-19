El camino a las elecciones presidenciales de Colombia 2026, en vivo

La candidata del Centro Democrático y el abogado de ultraderecha aceptan el desafío, mientras que Sergio Fajardo también celebra que el líder de las encuestas por fin convoque el debate público

El senador Iván Cepeda, el candidato presidencial de la izquierda colombiana que encabeza las encuestas, ha anunciado este sábado que está dispuesto a debatir con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, los dos aspirantes de derecha, después de varios meses en los que su campaña ha pasado de los debates para privilegiar los discursos en plaza pública. Tanto la senadora del Centro Democrático como el abogado de ultraderecha han aceptado el desafío. El centrista Sergio Fajardo también se ha declarado listo para contrastar sus ideas.

El miedo a un magnicidio sigue rondando la campaña electoral. El viernes, el presidente Gustavo Petro contó en sus redes sociales que la agencia de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, tiene conocimiento de un “posible atentado” contra el Cepeda, el candidato del Pacto Histórico. Solo minutos después el expresidente de derechas Álvaro Uribe denunció en sus redes sociales que la guerrilla del ELN tiene un plan para atentar contra la senadora Valencia, la aspirante de su partido, el Centro Democrático.

El tablero de alianzas y apoyos electorales se sigue organizando. El partido Cambio Radical anunció que dejará en libertad a sus militantes para que respalden la candidatura que prefieran entre la de Paloma Valencia y la de Abelardo de la Espriella. El miércoles, el Partido Conservador anunció que se suma a la campaña uribista. Idéntica decisión había tomado el lunes el Partido de la U, al igual que la excandidata al Senado María Paz Gaviria, del Partido Liberal. Por otra parte, la mayoría de los congresistas del Partido Alianza Verde se ha decantado por apoyar a Iván Cepeda, con quien iniciaron conversaciones. Así las cosas, la Dirección Nacional del partido aprobó el proceso de escisión de la colectividad, el paso final de profundas divisiones internas, imposibles de ocultar. Con este anuncio, el centro político queda aún más desdibujado en el panorama electoral, pues ni siquiera ha logrado reunir apoyos alrededor de los candidatos que lo representan, Sergio Fajardo y Claudia López.