Las campañas presidenciales en Colombia - 16 de abril | Cambio Radical deja en libertad a sus militantes para unirse a Valencia o De la Espriella

De la Espriella y Valencia hacen campaña en Nariño, en plena tensión de Colombia con Ecuador | El Partido Conservador se suma a la campaña de Paloma Valencia | La mayoría de los congresistas verdes se decanta por Iván Cepeda

El exsenador Roy Barreras anunció que la actual será su última campaña electoral, aunque descartó un retiro inmediato de la contienda presidencial. El candidato del partido La Fuerza aseguró que no volverá a aspirar a cargos de elección popular, pero defendió su participación como un “deber superior” para evitar una mayor división en el país. Barreras aspira a llegar a la segunda vuelta del 21 de junio, pese a que las encuestas no le son favorables.

En paralelo, la candidata del uribismo, Paloma Valencia, centró su agenda en la crisis fronteriza con Ecuador. Desde el puente internacional de Rumichaca, acompañada por Álvaro Uribe, criticó al Gobierno de Gustavo Petro por el manejo del narcotráfico y sus efectos en la relación bilateral. Valencia prometió militarizar corredores clave del suroccidente y establecer un diálogo inmediato con Daniel Noboa para revertir los aranceles del 100% que Ecuador prevé imponer a productos colombianos desde mayo.

En el frente partidista, Cambio Radical decidió dejar en libertad a sus militantes para apoyar a Valencia o al también candidato Abelardo de la Espriella, ambos representantes de la derecha. No obstante, el partido vetó cualquier respaldo al aspirante oficialista Iván Cepeda, quien lidera las encuestas. La decisión refleja las divisiones internas de la colectividad y reconfigura el tablero político de cara a las elecciones presidenciales.