Sergio Fajardo contraataca a Iván Cepeda con la Constituyente de Petro, los escándalos de corrupción y la crisis de la paz total

Sergio Fajardo sigue intentando remontar en su campaña a la presidencia pese a los malos resultados de las encuestas. Su estrategia de los últimos días ha tenido un objetivo más claro: señalar los principales problemas del Gobierno del presidente Gustavo Petro y cuestionar así al senador de izquierdas Iván Cepeda, quien lidera las encuestas y es el candidato del oficialismo. En contraste, el exalcalde de Medellín ha guardado silencio frente a Paloma Valencia y a los escándalos de corrupción del uribismo, salvo en una breve alocución en la que su esposa, María Ángela Holguín, criticó a Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Valencia, al asegurar que no representaba el centro político. Fajardo parece más enfocado en recuperar el votante del centro que se ha ido hacia la izquierda y está decepcionado del Gobierno actual.

En la tarde de este jueves, Fajardo publicó una serie de mensajes en los que cuestiona la fallida paz total, la crisis del sistema de salud y los escándalos de corrupción en el Gobierno. “Los mismos criminales que el presidente Petro sacó a la tarima en Medellín hoy están de rumba en la cárcel”, escribió el exgobernador de Antioquia ante la denuncia de una concejal paisa sobre la parranda vallenata que tuvieron criminales en la cárcel de Itagüí mientras están en una mesa de diálogos de paz. “Primero la tarima en La Alpujarra. Luego los beneficios de la paz total. Y ahora fiestas con licor, artistas y decenas de invitados desde una cárcel de máxima seguridad. 500 millones de pesos para celebrar mientras el país vive con miedo”, continuó. “Están dándoles legitimidad política y poder. El 7 de agosto se les acaba la fiesta. Retomamos el control de las cárceles y le devolvemos el orden al país. Chao, Paz Total”. La Paz Total es una política de la que Iván Cepeda fue uno de los principales arquitectos.

El mensaje en su cuenta de X concluyó con una escoba, el símbolo con el que el candidato busca renovar su discurso anticorrupción. Cuando se presentó con decenas de escobas, hizo un mensaje mucho más directo a Cepeda, a quien criticó por su silencio ante una denuncia de Noticias Caracol en la que se afirma que un funcionario del servicio de inteligencia del Gobierno le ofreció al zar del contrabando, alias Papá Pitufo, entrar a la Paz Total para evitar la extradición. “El que calla otorga”, le dijo Fajardo a Cepeda ante los medios. “Está siendo cómplice, por omisión, de la corrupción que se está dando en este gobierno”.

Fajardo luego cuestionó el nombramiento como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del polémico Wilmar Mejía, funcionario cercano a Petro y acusado de tener vínculos con las disidencias de las FARC. “Pretenden combatir la corrupción y nombran a Mejía en la entidad que rastrea el lavado de activos, el dinero del narcotráfico y la plata robada a los colombianos. Un perfil sin experiencia en inteligencia financiera, mencionado en investigaciones por reuniones con alias Calarcá y con relaciones con figuras hoy cuestionadas por corrupción como Olmedo López”, escribió el candidato de Dignidad y Compromiso. El exgobernador también criticó la crisis del sistema de salud que vive hoy el país. “Colombia ve filas, inquietudes y malestares de personas que tendrían que recibir el servicio de salud y no lo están recibiendo”, dijo desde la sede la la Nueva EPS, en la que miles de pacientes hacen cola para recibir sus medicinas.

En paralelo con los cuestionamientos a esos tres asuntos críticos del Gobierno ―Salud, paz total y escándalos de corrupción―, la campaña de Fajardo desplegó dos iniciativas con las que busca recuperar terreno en votantes del centro que se han ido hacia las toldas de Iván Cepeda. En la mañana del jueves, el exalcalde y su fórmula a la vicepresidencia, la exsecretaria de Educación Edna Bonilla, lanzaron una recolección de firmas para promover un referendo que proteja la Constitución de 1991 ante la amenaza del Gobierno de Petro de hacer una Asamblea Nacional Constituyente.

“Anunciamos la radicación ante la Registraduría Nacional del Comité Promotor del Referendo por la Estabilidad Constitucional 2026-2034″, se lee en un comunicado de prensa de la campaña. “Colombia necesita un cambio serio y seguro. Y ese cambio solo es posible si protegemos primero las reglas que nos permiten construir nación. La Constitución de 1991 es uno de los acuerdos más importantes que hemos hecho como país. En ella están consagrados nuestros derechos, nuestras libertades, los límites al poder y las garantías de todos los colombianos. Treinta y cinco años de tutelas, de derechos conquistados, de instituciones construidas con esfuerzo. Hoy la sentimos amenazada: por quienes pretenden reemplazarla con una asamblea hecha a la medida”.

El referendo que comienza a promover Fajardo es una respuesta clara ante los deseos del presidente Petro de aprobar en el próximo Congreso la constituyente y ante el silencio del candidato Cepeda, que no ha dicho si está o no de acuerdo con esa idea. Por un lado, su nuevo aliado, el exministro Juan Fernando Cristo, asegura que para la campaña de Cepeda la constituyente no es una prioridad, pero por otro, varias personas cercanas han recogido firmas en los eventos de Cepeda para apoyar ese proyecto de ley. “Colombia sí necesita reformas: en salud, en educación, en justicia, en empleo. Pero esas reformas se hacen con las instituciones, no destruyéndolas”. dijo Edna Bonilla en la presentación de la iniciativa de Fajardo contra la Constituyente que presiona a Cepeda. Es un mensaje claro para el votante de centro que se inclina hacia la izquierda pero no quiere ver reformada la Constitución del 91.

Días antes, en la tarde del lunes, cuando Fajardo y su equipo presentaron el símbolo de la escoba para “barrer la corrupción”, firmaron un decálogo de prácticas de transparencia en el Gobierno. La lucha contra la corrupción y la protección de los recursos públicos serán el eje central de campaña. El exalcalde, su fórmula a la vicepresidencia y su aliado Jorge Enrique Robledo, que no salió elegido al Senado, llegaron hasta la sede de Ecopetrol en Bogotá con escobas para cuestionar la continuidad del presidente de la compañía, Ricardo Roa. “Vamos a recorrer el país, mostrar los elefantes blancos que hay, porque en Colombia se están robando las necesidades de la gente. Llegó la escoba hasta el final de esta campaña”, dijo Fajardo. Lo que más quieren limpiar, por ahora, apunta más hacia la izquierda que hacia la derecha.