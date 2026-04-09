El Senado se convierte en el principal escenario de debate presidencial entre Iván Cepeda y Paloma Valencia

El Congreso de la República se ha convertido en las últimas semanas en el único escenario de debate para dos de los principales candidatos a la presidencia de Colombia. Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y líder de todas las encuestas, y Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático y segunda en los sondeos, han trasladado su enfrentamiento político a las plenarias y a los pasillos del Senado. A pocas semanas de la primera vuelta presidencial y ante la negativa del candidato de la izquierda de participar en debates televisados, las discusiones propias de la campaña electoral han aterrizado con fuerza en el Capitolio.

La última discusión entre Cepeda y Valencia ocurrió en la tarde de este miércoles en un salón del Congreso por el que pasan los parlamentarios antes de entrar a las plenarias y en el que están los medios de comunicación. El senador de izquierda se refirió a las acusaciones que ha hecho Valencia sobre una supuesta participación de actores armados en las elecciones en favor de él. “La senadora Paloma Valencia está desesperada por obtener votos. Está haciendo afirmaciones totalmente irresponsables, temerarias y calumniosas porque no le importa la gente, le importan los resultados electorales. Ese tipo de política será derrotada en las urnas”, dijo Cepeda en diálogo con periodistas.

Un par de horas después, al salir de la plenaria, Valencia le contestó a Cepeda en el mismo lugar y en los mismos micrófonos. “Yo creo que el senador Cepeda debería hacer un recorrido y hablar con los ciudadanos de municipios que están en riesgo electoral. De pronto se ha enterado de que los grupos ilegales vienen declarando objetivo militar a los candidatos del Centro Democrático”, dijo Valencia. Y concluyó: “Tal vez tampoco supo que los de la Segunda Marquetalia mataron a Miguel Uribe, esos a los que él ayudó con la teoría del entrapamiento”.

Pero no solo ellos están en el Congreso en clave electoral. Varios senadores aliados de Cepeda cuestionaron a Valencia durante la plenaria por un proyecto de ley que busca darle bonos escolares a las familias pobres para que decidan si mandan a sus hijos a colegios públicos o privados. León Freddy Muñoz, de la Alianza Verde, criticó a la senadora uribista. “Lamento que una persona que quiere ser presidenta de este país quiera fortalecer los colegios privados con recursos públicos”. Al final, la aprobación de ese proyecto se aplazó por falta de quórum. Valencia, por su parte, grabó un video en el que muestra los puestos de sus compañeros del Centro Democrático con afiches en los que se ven varias preguntas dirigidas a su contrincante. “¿Cuál es el miedo a debatir, senador Cepeda? Miedo deberíamos tener los colombianos de que usted quiera ser presidente y no responda nada, no vaya a debates y ande abrazado con quienes portan fusiles", escribió Valencia en su cuenta de X. Las preguntas para el candidato están relacionadas con temas polémicos del Gobierno del presidente Gustavo Petro: “¿Mantendrá a Ricardo Roa en Ecopetrol?, ¿avanzará en una mayor estatización del sistema de salud?, ¿va a cumplir la regla fiscal?, ¿continuará la paz total para seguir liberando a los criminales?“, se lee en los puestos de los senadores uribistas.

Las discusiones entre Cepeda y Valencia en el Senado también se dieron este martes y en las plenarias previas a Semana Santa. “Yo quiero aprovechar para que el candidato del Pacto Histórico le dé explicaciones al país, ya que decidió no ir a los debates”, insistió Valencia en su primera intervención. Las críticas del martes se concentraron en la solicitud del Gobierno Petro de suspender las órdenes de captura contra los jefes de las bandas criminales de Antioquia. “Roy Barreras reconoció que le están poniendo votos a punta de fusiles en los territorios y le vienen levantando las órdenes de captura a los peores criminales de Colombia por motivos electorales”, dijo Valencia. Cepeda intervino, pero no respondió las acusaciones de Roy Barreras. “Le pedí comedidamente a la candidata de la extrema derecha que no utilizáramos este recinto para nuestros debates. Son los recursos de nuestros ciudadanos y debían usarse para legislar y hacer control político”, comenzó diciendo. Después cambió el rumbo del debate: “Usted plantea situaciones hipotéticas que no están probadas judicialmente. Son el resultado de calumnias que ustedes desde el Centro Democrático usan y abusan”. Bajo esa misma lógica llamó la atención por el caso de Ciro Ramírez, que es del Centro Democrático. “Se robó los recursos de la paz, nos daba lecciones sobre qué es moral y ética, no está aquí porque fue condenado como ladrón de recursos de la paz. ¿Y tiene la cara de venir a cuestionarnos sobre ética? No tenga tanto descaro”, añadió Cepeda, quien refuerza su discurso antiuribista cuando recibe los ataques del partido de Álvaro Uribe Vélez.

De la disputa parlamentaria entre Cepeda y Valencia han quedado por fuera los demás candidatos que le siguen en las encuestas pero no son senadores, y no tienen acceso al mismo recinto para debatir: el ultra Abelardo de la Espriella y los centristas Claudia López y Sergio Fajardo. Este miércoles, De la Espriella afirmó en una entrevista con Caracol Noticias que no irá a los debates si Cepeda no asiste. “Voy a ir a los debates si va Cepeda con el mayor gusto, pero si no va a Cepeda, y solo va Paloma, Sergio Fajardo, Claudia López (...) ¿Qué sentido tiene? Si Cepeda no va, a mí me gustaría tener unos encuentros que no fueran debates, sino unos conversatorios con Paloma y su fórmula". Por ahora los senadores no están interesados en los tradicionales debates en los medios: tienen ya todo el espacio del Senado para enfrentarse.