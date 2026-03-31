Álvaro Uribe e Iván Cepeda calientan su enfrentamiento tras el mítin del candidato del Pacto Histórico en Medellín

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha redoblado este lunes sus ataques contra el candidato presidencial de la izquierda, Iván Cepeda Castro. En su cuenta de X, el exmandatario de derecha, jefe político de la candidata Paloma Valencia y director vitalicio del partido Centro Democrático, publicó una seguidilla de mensajes contra el senador Cepeda, quien lidera todas las encuestas de intención de voto a la presidencia de Colombia.

Primero cuestionó al parlamentario por ausentarse del Congreso para asistir como víctima al largo juicio penal en el que Uribe fue absuelto en segunda instancia: “Cepeda es exponente de un vicio de corrupción: llegar al Senado, registrarse y salir durante la sesión, o presentar excusas para asistir al juicio en mi contra donde dijo que no le constaba aquello de lo cual me ha acusado”, escribió el exmandatario. Después acusó al senador del Pacto Histórico de ser “el candidato del narcoterrorismo”. Finalmente, lo tildó de “mentiroso” y de actuar con “mala fe”: “Cepeda pidió un vehículo a la Defensoría del Pueblo para visitar la cárcel provisional de Urrá, y se fue a hacer espionaje al Ubérrimo. Me acusó de gastar dineros públicos para mejorar riego que no existe”, dijo quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010 en uno de los múltiples mensajes que le dedicó a Cepeda en sus redes sociales.

El origen de esta nueva disputa fue el discurso que pronunció el congresista durante un acto de campaña el pasado sábado en Medellín. “El comienzo de la carrera política de Álvaro Uribe Vélez se hizo de la mano de los clanes familiares del cartel de Medellín”, dijo Cepeda ante miles de seguidores que gritaban: “Uribe Paraco” o “Antioquia no es Uribe”. El senador del Pacto Histórico recordó la condena de más de 20 años de cárcel contra el hermano de Uribe por paramilitarismo e insistió en que el expresidente ha tenido vínculos con la mafia.

Días antes del evento, el Juzgado Décimo Octavo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín consideró que otro discurso del senador sobre la historia del paramilitarismo en Antioquia no vulneraba los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre y el libre desarrollo de la personalidad, por lo que negó las acciones de tutela interpuestas por tres ciudadanos. Al contrario, el juzgado concluyó que el discurso de Cepeda estaba sustentado en la realidad histórica. “La intención de Iván Cepeda es la de enarbolar la resiliencia y la capacidad de transformación de los habitantes del Departamento de Antioquia, más no el de estigmatizarlos o crear una imagen ficticia de violencia, paramilitarismo o narcotráfico”, se lee en el fallo judicial. Amparado en esa decisión judicial, Cepeda agudizó sus acusaciones. “No vengo a retractarme, ni a arrepentirme, ni a rectificar lo que vive Medellín. Vengo a reafirmarlo. Han intentado convertir la mentira histórica en política de Estado”, dijo durante el acto en la plaza San Carlos.

El expresidente le respondió a Cepeda con agresividad durante todo el fin de semana. Acusó al congresista de tener responsabilidad en el asesinato del senador uribista Miguel Uribe, entre otras cosas, sin aportar pruebas. “Cepeda, bandido camuflado de derechos humanos, le cumple a los criminales que lo imponen con los señalamientos contra mí, que han sustentado los atentados contra mi vida”, escribió el exmandatario. Y continuó: “Instigó contra Miguel Uribe, cuyo asesinato realizó la Nueva Marquetalia que Cepeda ayudó a conformar como patrocinador de la impunidad y de la fuga de Iván Márquez y de Santrich. Ni Antioquia ni Colombia pueden permitir ni reconocer la candidatura de Cepeda, impuesta a sangre y fuego por criminales”.

El candidato presidencial, quien en una entrevista reciente con EL PAÍS aseguró que su pelea por llegar a la Casa de Nariño no es con la uribista Valencia ni con el ultra Abelardo de la Espriella, sino con Uribe, contraatacó: “Muchos insultos y calumnias de Uribe, pero ni una sola explicación de sus relaciones con los clanes del Cartel de Medellín y Pablo Escobar: los Ochoa, los Gallón Henao, los Cifuentes Villa, los Villegas Uribe. O sobre la condena de Santiago por ser jefe paramilitar de los 12 apóstoles. Sobre eso, calladito. Sabe que es totalmente cierto”, escribió Cepeda en su cuenta de X.

El aumento del tono de la disputa ha contagiado a seguidores de ambos bandos y a algunos líderes políticos aliados. La bancada del Pacto Histórico en el Congreso, por ejemplo, publicó un comunicado de prensa este lunes en el que expresan su apoyo a Cepeda y cuestionan a Uribe: “Rechazamos los pronunciamientos del expresidente Álvaro Uribe Vélez contra nuestro candidato. Su discurso de odio, calumnias e infamias es el resultado de la desesperación y frustración frente a la inminente victoria de Iván Cepeda en la primera vuelta presidencial”. Por su parte, senadores y representantes a la Cámara del Centro Democrático respaldaron a su máximo líder. “Que se tengan los de la Segunda Marquetalia que se abrazan con Cepeda y que asesinaron a Miguel Uribe, porque voy a ir por ellos. Los vamos a meter presos”, dijo Valencia en un acto de campaña. “El que vote por Cepeda se hace cómplice del desastre de la paz total”.

La batalla entre Cepeda y Uribe pasa por 13 años de enfrentamiento en un juicio por supuestos falsos testigos, en el que Uribe fue condenado en primera instancia, absuelto en segunda, y ahora está en la Corte Suprema de Justicia para una decisión final por las apelaciones de Cepeda y otras víctimas. Es probable que siga aumentando a medida que se acerca la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo. Uribe parece haber pausado los ataques contra el presidente Gustavo Petro para enfilar sus críticas a un Cepeda que ha trazado como meta de campaña el cuestionar a Uribe. Los dos sectores coinciden en tener un enemigo claro y conocido para sostener la atención de la campaña y así buscar los votos de ciudadanos indecisos, más ante la baja viabilidad de las opciones del centro político según las encuestas.