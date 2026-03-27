El camino a las elecciones presidenciales de Colombia 2026, en vivo | Un juzgado de Medellín concluye que el discurso de Iván Cepeda se sustentó en la realidad histórica de Antioquia
Paloma Valencia hace pública una denuncia sobre presunto acoso sexual en el Ministerio de la Igualdad | Así quedó conformado el tarjetón electoral tras el sorteo de posición de candidatos
Por un acto del azar, con representantes de cada partido que daban vuelta a una balotera, el candidato que lidera las encuestas, Iván Cepeda, es el primero que aparecerá en el tarjetón que los colombianos recibirán el próximo 31 de mayo, en la primera vuelta presidencial. Los otros punteros de las encuestas, Abelardo de la Espriella, estará en la casilla número 5, Paloma Valencia en la 12, Claudia López en la 3 y Sergio Fajardo en la 13. El sorteo fue realizado en la mañana de este miércoles por la Registraduría Nacional y contó con representantes de los partidos de los 14 candidatos presidenciales. La casilla número 15 quedó reservada para el voto en blanco.
Juzgado de Medellín concluye que el discurso de Iván Cepeda se sustentó en la realidad histórica de Antioquia
El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha dado a conocer que el Juzgado Décimo Octavo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, le dio la razón, pues consideró que su discurso sobre la historia del paramilitarismo en Antioquia no vulneraba los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre y el libre desarrollo de la personalidad, por lo que negó las solicitudes de tutela interpuestas por tres ciudadanos. Por el contrario, el juzgado concluyó que el discurso de Cepeda estaba sustentado en la realidad histórica del departamento.
De acuerdo con la decisión del juzgado, “la intención de Iván Cepeda Castro es la de enarbolar la resiliencia y la capacidad de transformación de los habitantes del Departamento de Antioquia, más no el de estigmatizarlos o crear una imagen ficticia de violencia, paramilitarismo o narcotráfico”.
Paloma Valencia hace pública una denuncia sobre presunto acoso sexual en el Ministerio de la Igualdad
La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, hizo pública, a través de un comunicado y de sus redes sociales, una denuncia sobre presunto acoso sexual cometido por parte del viceministro de Igualdad, Acxan Duque. De acuerdo con el texto, él le habría enviado a una funcionaria una foto con contenido sexual sin su consentimiento.
Valencia solicitó de manera urgente a la Procuraduría, la Defensoría y la Fiscalía adoptar medidas urgentes para proteger a la denunciante. “En particular, pidió que se le garantice trabajo en casa para evitar que permanezca bajo el control del viceministro mientras se adelantan las investigaciones”, añade el comunicado.
Tarjetón de candidaturas de Colombia. / Registraduría Nacional del Estado Civil
Así quedó conformado el tarjetón electoral tras el sorteo de posición de candidatos
Por un acto del azar, con representantes de cada partido que daban vuelta a una balotera, el candidato que lidera las encuestas, Iván Cepeda, es el primero que aparecerá en el tarjetón que los colombianos recibirán el próximo 31 de mayo, en la primera vuelta presidencial. El otro puntero de las encuestas, Abelardo de la Espriella, estará en la casilla 5; Paloma Valencia en la 12, Claudia López en la 3 y Sergio Fajardo en la 13.
El sorteo fue realizado por la Registraduría Nacional en la mañana de este miércoles, y al acto solo asistieron dos de los candidatos presidenciales: Sondra Macollins y Carlos Caicedo, además del candidato vicepresidencial Pedro de la Torre, que es la fórmula de Mauricio Lizcano. El tarjetón contará con 15 casillas: la última de ellas está destinada al voto en blanco. El resto de posiciones quedó conformado de esta manera:
1. Iván Cepeda, por el Pacto Histórico
2. Clara López, por Esperanza Democrática
3. Claudia López, por Imparables
4. Raúl Santiago Botero, por Romper el sistema
5. Abelardo de la Espriella, por Defensores de la Patria
6. Mauricio Lizcano, por la Coalición F.A.M.I.L.I.A.
7. Miguel Uribe Londoño, por el Partido Demócrata Colombiano
8. Sondra Macollins, por La abogada de hierro
9. Roy Barreras, por La Fuerza
10. Carlos Caicedo, por el partido Caicedo
11. Gustavo Matamoros Camacho, del partido Ecologista
12. Paloma Valencia, del Centro Democrático
13. Sergio Fajardo, por Dignidad y compromiso
14. Luis Gilberto Murillo, por Luis Gilberto soy yo
Fajardo anuncia a Juan José Echavarría como su ministro de Hacienda si llega a la Presidencia
El candidato presidencial Sergio Fajardo ha anunciado este martes que, de ganar las elecciones, nombrará a Juan José Echavarría como su ministro de Hacienda y Crédito Público. Echavarría, un ingeniero con una maestría en Economía de la Universidad de Boston y un doctorado en Economía de la Universidad de Oxford, es el director del equipo programático de la campaña presidencial del exalcalde de Medellín. Antes se desempeñó como gerente del Banco de la República, director ejecutivo de Fedesarrollo y viceministro de Comercio Exterior.
La izquierda colombiana se abre a las alianzas con otros sectores por fuera del oficialista Pacto Histórico, una nueva etapa para la campaña presidencial del senador Iván Cepeda. Con el acuerdo que acaba de sellar con el exministro de origen liberal Juan Fernando Cristo, y su partido En Marcha, el favorito de las encuestas para suceder a Gustavo Petro ha dado un primer paso, un esperado gesto de apertura, para convocar una coalición electoral más amplia de aquí a la primera vuelta del 31 de mayo.
Lea aquí la crónica completa
La candidatura de Paloma Valencia alza vuelo en la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio. El sondeo, divulgado este domingo, es el primero de esa firma que se conoce tras las elecciones legislativas. La fórmula que la senadora de derecha integra con Juan Daniel Oviedo alcanza una intención de voto del 22,2%, cuando 20 días atrás, antes de los comicios que llevó a las urnas tres consultas presidenciales, la política uribista registraba solo un 4,1% de apoyo en la medición homóloga. Los resultados se conocen dos semanas después de la definición de las fórmulas vicepresidenciales que reconfiguraron el tarjetón electoral.
Iván Cepeda se mantiene a la cabeza en el sondeo con un 34,5% de intención de voto, un leve descenso frente a la medición anterior, que lo ubicaba en 35,4 %. Aun así, conserva el primer lugar en la contienda en prácticamente cualquier escenario. Sin embargo, el CNC señala que en una eventual segunda vuelta presidencial frente a la senadora Valencia habría un empate técnico. De acuerdo con la medición, Cepeda obtendría un 43,3%, y Valencia un 42,9%, cuando a medición contempla un 3% de margen de error.
Iván Cepeda pide a Álvaro Uribe que pruebe en la justicia la acusación sobre el asesinato de Miguel Uribe
El candidato presidencial Iván Cepeda ha contestado este sábado a las acusaciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez que buscan relacionarlo con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. “Le solicito que, a la mayor brevedad, que presente ante la justicia las pruebas que sustenten la acusación que ha formulado en mi contra, en relación con el asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe”, escribió en un comunicado público.
La respuesta se produce después de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionara a una entrevista concedida por el candidato presidencial a EL PAÍS. Sin presentar pruebas, lo acusó de tener un plan para asesinarlo: “Tiene razón en querer instigar para que me maten. Ya él lo hizo con Miguel Uribe”. Según el líder del partido de extrema derecha, el supuesto vínculo entre el crimen y el candidato radica en su papel como mediador en el Acuerdo de Paz con las FARC, del que posteriormente se apartaron Jesús Santrich e Iván Márquez. Ambos lideraron la creación de la Segunda Marquetalia, estructura que ha sido señalada como posible responsable del magnicidio.
El senador Iván Cepeda insistió en que acusaciones de esa gravedad deben tramitarse en los escenarios judiciales y no en el debate público. “La responsabilidad con el país exige acudir a las instituciones y permitir que sea la justicia la que esclarezca los hechos con base en evidencias verificables”, escribió en su cuenta de X.
Álvaro Uribe, tras la entrevista de EL PAÍS a Iván Cepeda: “Quiere instigar para que me maten. Ya lo hizo con Miguel Uribe”
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de su oficina de prensa, ha enviado una respuesta a la entrevista que hizo EL PAÍS al candidato presidencial Iván Cepeda. En el documento, el exmandatario de derecha asegura, sin pruebas, que Cepeda ha intentado matarlo físicamente. “Él ha intentado que me maten físicamente y también ha intentado acabar mi reputación y tenerme preso”. Según Uribe, el encuentro que tuvo el candidato oficialista con uno de los sindicatos del Inpec “busca comprar testigos y tenerme preso”.
En el escrito, el exmandatario insiste, sin sustento, en acusar a Cepeda de tener un plan para asesinarlo. “Tiene razón en querer instigar para que me maten. Ya él lo hizo con Miguel Uribe”. De acuerdo con el líder del partido de extrema derecha, la relación entre el crimen cometido contra Miguel Uribe y el candidato presidencial es, según él, que fue mediador en el Acuerdo de Paz con las FARC, del que luego se apartaron Jesús Santrich e Iván Márquez, quienes fundaron la Segunda Marquetalia, ahora señalada como posible autora del magnicidio.
Álvaro Uribe también cuestiona a Cepeda por la acusación sobre su mención en los computadores del ex comandante de las FARC, Raúl Reyes. “Cepeda no sería capaz de resistir ante un juez esta pregunta. No se la ha contestado al país: ni al país colombiano, ni a El País de Madrid. ¿Por qué él aparece en los computadores de Reyes como el que le hacía las movilizaciones a la FARC?”.
Se refiere a una marcha que convocó Cepeda el 6 de marzo del 2008, no a favor de las FARC, sino para reconocer a las víctimas de crímenes de Estado. El candidato presidencial denunció “persecución política e información falsa” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Interpol certificó la mención del correo, mientras la Corte Suprema de Justicia desestimó los archivos.
Lea la entrevista completa a Iván Cepeda en este enlace.
María José Pizarro, sobre las indagaciones contra Petro por financiación de narcos: “No existe argumento para ‘investigar’ a un hombre como el presidente”
La senadora María José Pizarro, jefa de debate del candidato Iván Cepeda, se ha pronunciado tras conocerse la información publicada por The New York Times de que dos fiscales federales de Estados Unidos están investigando al presidente Gustavo Petro por posibles nexos con narcotraficantes. En sus redes sociales, la legisladora del Pacto Histórico ha dicho: “No existe argumento para investigar al presidente, que ha denunciado a lo largo de su vida política la alianza entre el poder político y las mafias”. Pizarro, además, se pregunta: “¿Se tratará de una estrategia de injerencia extranjera en Colombia?”. Y luego critica a las figuras políticas de la derecha que respaldan que una potencia “persiga jurídicamente” a Petro, en una aparente referencia a la petición de la candidata del uribismo, Paloma Valencia, quien ha pedido a las autoridades estadounidenses llegar al fondo de las averiguaciones. Después, Pizarro concluye: “Las decisiones políticas y judiciales de nuestro país las toma, como nación soberana, el pueblo de Colombia”.
Petro niega tener vínculos con el narcotráfico, luego de que se conociera que está siendo investigado en Estados Unidos
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a través de su red social predilecta, X, a la noticia que dio a conocer el diario The New York Times sobre que está siendo investigado por dos fiscales estadounidenses por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. El mandatario colombiano lo desmintió rápidamente: “Nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante”, escribió, y aclaró que en Colombia no existe una sola investigación sobre una relación suya con miembros de la mafia.
“Al contrario, dediqué diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y provocó el exilio de mi familia, a denunciar los vínculos entre los narcotraficantes más poderosos y los políticos en el Congreso de la República y los gobiernos locales y nacionales”, en lo que él denomina “la época de la gobernanza paramilitar”. En ese sentido, el presidente contraatacó y señaló que es la extrema derecha la que está articulada con los narcotraficantes en el país.
Paloma Valencia les pide a las autoridades de Estados Unidos que “lleguen al fondo de las averiguaciones” sobre Petro
La candidata presidencial del uribismo, Paloma Valencia, les ha pedido a las autoridades de Estados Unidos que “lleguen al fondo de las averiguaciones y le cuenten al mundo si son o no ciertos los presuntos nexos del presidente Gustavo Petro con el narcotráfico”. La senadora calificó como “muy grave” la noticia publicada este viernes por el New York Times, en la que el diario informó que dos fiscales federales de ese país están investigando a Petro por posibles vínculos con narcotraficantes. Los investigadores están indagando, entre otras cosas, los posibles encuentros y si su campaña presidencial solicitó donaciones a estos.
Paloma Valencia repunta, pero se mantiene detrás de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, según la encuesta de Gad3
La candidata presidencial del uribismo, Paloma Valencia, ha aumentado su intención de voto, según una encuesta de Gad3 para RCN publicada este jueves. Sin embargo, según el sondeo, permanece tercera en la favorabilidad, por detrás del aspirante oficialista, Iván Cepeda, líder en las encuestas desde hace meses, y del abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, segundo, aunque varios puntos porcentuales por detrás del senador progresista. De acuerdo con el sondeo, Cepeda tiene el 35% de la intención de voto, De la Espriella el 21% y Valencia el 16%.
A pesar de que la aspirante del uribismo sigue sin ser la competencia más directa de Cepeda, sí es, de todos, quien más puntos favorables sumó en el último mes para Gad3, al cuadruplicar el 4% que tenía en febrero hasta llegar al 16% de marzo. De la Espriella, por su parte, perdió cinco puntos porcentuales (tenía 26% en marzo), mientras que Cepeda logró un ligero aumento del 34% al 35%. Los candidatos que les siguen se encuentran ya muy rezagados en la carrera, al menos según los sondeos: Claudia López pasó del 3% de febrero al 4% de marzo, mientras que Sergio Fajardo pasó del 2% al 3% en este mes.
Los escenarios de una eventual segunda vuelta tampoco han revelado grandes cambios con respecto a encuestas pasadas. Si en esa instancia se enfrentaran Cepeda y De la Espriella, el triunfo lo obtendría el senador progresista con un 45% frente a un 36% de su rival. Ambos tuvieron un aumento en el último mes para este ítem: Cepeda pasó del 38% al 45% y De la Espriella, del 33% al 36%. En un escenario contra Fajardo, Cepeda se impondría con un 44% contra un 32%, y en uno contra Valencia nuevamente se impondría el aspirante oficialista, aunque con un apretado 43% contra un 40%, que ya entra dentro del rango del margen de error. Para ese escenario, Valencia tuvo un aumento notable de 15 puntos porcentuales en el último mes: en febrero, había obtenido el respaldo del 25% de los encuestados.
En otros escenarios, si De la Espriella enfrentara a Fajardo en segunda vuelta, se impondría el abogado populista con un 33% contra un 25% de su rival. Y si la instancia definitiva fuera entre él y Valencia, el sondeo registra un empate del 27% en la intención de voto, con una singularidad: en febrero, De la Espriella contaba con el apoyo del 34% de los encuestados para este mismo escenario hipotético, mientras que Valencia apenas llegaba al 13%. Ese comportamiento parece indicar que la candidatura uribista sí ha logrado convertir votos a su favor, mientras que De la Espriella los ha ido perdiendo.
La preferencia vicepresidencial que presenta el sondeo también trae números llamativos. El primero de ellos, que el 28% de los encuestados preferiría a Aída Quilcué, la fórmula de Iván Cepeda, cuya elección fue leída en principio como una reafirmación de su candidatura progresista, más que un intento por buscar acercamientos con el centro. Juan Daniel Oviedo y José Manuel Restrepo, las fórmulas de Valencia y De la Espriella, respectivamente, empatan con un 18%, mientras que Edna Bonilla (la fórmula de Fajardo) y Leonardo Huerta (de López) están ambos en un 3%.
Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia chocan por las adhesiones de la campaña uribista
Las campañas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, los dos candidatos presidenciales mejor posicionados de la derecha, están en plena tensión. El abogado ultraderechista, quien el miércoles descartó cualquier alianza con los partidos políticos tradicionales, ha criticado a su rival por las adhesiones que ha recibido. Según De la Espriella, la aspiración uribista sí ha recibido el respaldo de los partidos tradicionales y del santismo. “Toda esa gente que está con Paloma me tocó la puerta y yo no los recibí, porque esto es extrema coherencia. Uno no puede ser independiente cuando le recibe plata a todo el mundo”, ha dicho.
La senadora Paloma Valencia ha respondido a los señalamientos de su contendiente, asegurando que cualquier persona es bienvenida en su campaña, pero que no ha ofrecido puestos a cambio de respaldos. “Yo no he comprometido un solo ministerio, un solo cargo, y la gente me conoce por mi transparencia y mis manos limpias". Las declaraciones llegan días después de que un grupo de varios ministros de los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque llegara a reforzar la campaña de Valencia. Además, está en vilo la decisión de Cambio Radical, que se decantará por alguna de las dos candidaturas.
Las tensiones entre Valencia y De la Espriella ocurren después del triunfo de la candidata uribista en la consulta interpartidista del 8 de marzo, que apalancó su candidatura y empezó a mostrarla como una alternativa fuerte que podría ganar terreno del abogado ultraderechista, quien marchaba hasta entonces como la opción más sólida de los sectores conservadores con vistas a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Hasta ahora, ambas campañas habían mantenido la cordialidad y, de hecho, De la Espriella se había ofrecido a unirse a Valencia y hacerle campaña en caso de que ella pasara a una eventual segunda vuelta contra un candidato de la izquierda. A casi dos meses de las votaciones, la derecha enfrenta sus primeras fracturas.
Mauricio Lizcano anuncia que Pedro de la Torre será su nueva fórmula vicepresidencial
El candidato presidencial Mauricio Lizcano ha anunciado que Pedro de la Torre, un hombre con un perfil científico, será su nueva fórmula vicepresidencial, luego de que Luis Carlos Reyes, conocido como Mr. Taxes, se retirara como su compañero de fórmula por motivos familiares. Lizcano presentó a De la Torre como un hombre que “viene del esfuerzo, el estudio y el mérito”, y no de la política tradicional. Se trata de un perfil más científico que Lizcano ha mostrado como un ejemplo de superación.
De la Torre es un químico graduado de la Universidad del Atlántico. Cuenta con un título en Ciencias Aplicadas de la Universidad de Talca (Chile), hizo un postdoctorado en Cristalografía de rayos X y bioquímica de proteínas de células ciliadas en la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos) y ha sido científico investigador en la Universidad de Harvard. Trabaja en investigaciones para restaurar la audición y la visión en modelos animales y formalizó el primer convenio entre la Universidad de Harvard y la Universidad del Atlántico, en donde es candidato para ser rector.
El ministro de Justicia aclara que el INPEC no puede hacerle campaña a Iván Cepeda
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, ha salido a aclarar a través de un trino que el INPEC, la institución oficial encargada de custodiar las cárceles, no debe hacerle campaña a Iván Cepeda. “Esto no refleja la posición institucional del Ministerio ni el INPEC”, dijo el ministro, haciendo referencia a una publicación previa hecha en redes sociales por UTP Colombia, el sindicato de mayor representación en el sistema penitenciario y carcelario, en el que este le expresa su respaldo al candidato del Pacto Histórico.
“Los servidores públicos no pueden participar en política apoyando campañas específicas”, ha aclarado el ministro luego de que Óscar Robayo, el presidente del sindicato, le diera a Cepeda su “total apoyo”, hablando en nombre de los trabajadores del gremio. En el video, Robayo le agradece “por todos estos años de lucha por el mejoramiento de los derechos humanos y de todo el sistema carcelario, por humanizar el sistema carcelario”, y concluye: “Su sueño de ser presidente es nuestro sueño como trabajadores penitenciarios”.
Juan Fernando Cristo junto a Iván Cepeda, tras adherirse a su campaña presidencial, este jueves, en Bogotá. / Santiago Torrado
Juan Fernando Cristo sella una alianza con Iván Cepeda: “Colombia debe profundizar las reformas sociales”
El exministro del Interior Juan Fernando Cristo, de origen liberal, ha oficializado este jueves su respaldo a la campaña presidencial del senador Iván Cepeda, el candidato de la izquierda, en la que han bautizado como la Alianza por la Vida.
“Colombia debe profundizar y acelerar las reformas sociales”, aseguró Cristo. Al mismo tiempo, añadió, es necesario rectificar el rumbo de aquellas políticas que no tuvieron los resultados esperados, como la paz total, que se proponía negociar en simultáneo con todos los grupos armados. El Gobierno de Gustavo Petro abrió camino, señaló, pero ahora se requiere avanzar con menos confrontación. Además, advirtió que la convocatoria de una Asamblea Constituyente “es inconveniente y es inoportuna”. “Coincidimos plenamente en la necesidad de un acuerdo nacional”, subrayó.
Es la primera alianza formal de Cepeda con otros sectores por fuera del oficialista Pacto Histórico. Cristo, líder del pequeño partido En Marcha, quien se considera en esencia un liberal reformista, declinó su propia aspiración presidencial el viernes pasado. Desde entonces, se daban por descontados los acercamientos al favorito de las encuestas para suceder a Petro.
Además de haber sido senador por cuatro periodos, Cristo ya había ocupado la cartera de la política en el periodo de Juan Manuel Santos (2010-2018), antes de volver a aceptar brevemente ese cargo con Petro. Desde el Ministerio del Interior empujó un plan de choque para acelerar la implementación del acuerdo de paz con las FARC, muy rezagada en este Gobierno. También es el autor de la emblemática Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En el ciclo electoral del 2022, fue parte de la coalición de centro que respaldó entonces la candidatura de Sergio Fajardo.
Cuando llegó su turno, Cepeda dedicó buena parte de su discurso a exaltar la tradición liberal que sembró las bases para importantes transformaciones en Colombia. Reconoció, en especial, su “vocación de lucha contra la injusticia sin caer en el autoritarismo”. “Es una herencia que no podemos olvidar ni permitir que sea distorsionada”, apuntó el candidato del Pacto Histórico. Al final, destacó, liberalismo y progresismo “no se contradicen”.
De la Espriella descarta cualquier alianza con los partidos tradicionales
El candidato a la Presidencia Abelardo de la Espriella ha descartado este miércoles cualquier alianza con los partidos políticos tradicionales. “Esto lo ganamos los que nunca hemos defraudado al pueblo”, ha dicho el abogado ultraderechista en un comunicado de prensa en el que asegura que rechaza toda práctica habitual en la “vieja política” y afirma que su aspiración no ha recibido ninguna financiación de grandes grupos económicos. “La alianza más importante la hicimos nosotros ya con el pueblo colombiano y con Dios”, dice el breve texto, en el que revela que, por lo menos durante cuatro meses, varios líderes han buscado adherirse a su campaña. “Sumar por sumar no tiene sentido cuando quienes buscan sumarse son los mismos que han avalado la corrupción”, añade. Más adelante, agrega: “Quien negocia con el demonio termina enredado. Nosotros no vamos a ceder nuestros principios”.
Juan Fernando Cristo convoca a una reunión para lanzar su alianza con Iván Cepeda
El excandidato presidencial Juan Fernando Cristo ha convocado a un encuentro este jueves en Bogotá para lanzar su alianza con Iván Cepeda. El líder del partido En Marcha declinó su aspiración el viernes pasado. Desde entonces, varias versiones apuntaban a que Cristo, quien fue ministro del Gobierno de Gustavo Petro, podría acercarse a la candidatura del Pacto Histórico. El encuentro para formalizar el anuncio está programado para cumplirse en el Hotel Tequendama, en el centro de Bogotá, a las 8.30 de la mañana.
La congresista Jennifer Pedraza, en Bogotá, Colombia, el 3 de marzo de 2026. / ESTEBAN VEGA LA-ROTTA
Jennifer Pedraza es designada como jefa de debate de Fajardo
La congresista Jennifer Pedraza, recién elegida senadora en las legislativas del 8 de marzo, será la jefa de debate de Sergio Fajardo. La legisladora de 30 años ha sido en este periodo la única representante de Dignidad y Compromiso, el partido surgido de la fusión de los movimientos de Jorge Enrique Robledo y el exalcalde de Medellín, nuevamente candidato presidencial. “Desde que llegué al Congreso ha cambiado mucho mi percepción de la política”, explicaba Pedraza en una entrevista reciente con EL PAÍS.
“Francamente, veo que la mayoría del Congreso está en manos de una gente muy deshonesta, por decir lo menos. Si Colombia diera un salto a una política más honesta, menos corrupta, eso nos llevaría a un debate más ideológico y habríamos hecho una transformación histórica en nuestra democracia. Para mí, Fajardo representa eso, la posibilidad de tener discusiones y debates que son sanos en democracia, y empezar a apartarnos de la cleptocracia en la que estamos. Sería un gran paso, que Fajardo ya dio cuando fue gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín. Tenemos que ofrecerle a la gente una alternativa diferente al pasado del Centro Democrático y al presente estafador de Petro”.
La MOE encuentra una correspondencia del 99,8 % entre los resultados del preconteo y los escrutinios de las elecciones legislativas
La Misión de Observación Electoral (MOE), una organización de la sociedad civil que sirve como observadora de los procesos electorales en Colombia, ha entregado un informe en el que da un parte de tranquilidad sobre los resultados de las elecciones al Congreso que se realizaron el pasado 8 de marzo.
El documento, que ofrece un balance sobre la etapa postelectoral, establece que existe un alto nivel de correspondencia (del 99,8 %) entre los resultados del preconteo y los escrutinios de las elecciones. Sin embargo, llama la atención sobre las declaraciones que han hecho funcionarios de alto nivel sobre candidaturas, partidos en competencia y resultados, pues consideran que no han cumplido con los estándares “de prudencia, verificabilidad y responsabilidad institucional”.
El informe fue presentado a la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales en un encuentro citado para este miércoles por el Ministerio del Interior. Sin embargo, se da a conocer justo después de que el ministro de esa cartera, Armando Benedetti, le solicitara a la Registraduría que le permitiera al Gobierno auditar el programa informático que se utiliza para hacer el preconteo electoral, en medio de las dudas que ha manifestado el Ejecutivo sobre la posibilidad de que haya un fraude electoral.
El Gobierno de Petro insiste en pedirle a la Registraduría que le deje auditar el programa que se utiliza para el preconteo electoral
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha informado a través de su cuenta de X que junto con la ministra de las Tecnologías y Comunicaciones, Carina Murcia, ha pedido a la Registraduría no solo que les muestre, sino que les deje auditar “el código fuente y el software que se utiliza para el preconteo y escrutinio de cara a las elecciones presidenciales”.
Con esta solicitud, que vuelve a agitar la denuncia que ha hecho reiteradamente el Gobierno de Gustavo Petro sobre la posibilidad de que se cometa un fraude electoral, se vuelve a sembrar un manto de duda sobre el sistema de escrutinio. La Registraduría, que ha defendido su autonomía del Ejecutivo, asegura que el código no puede estar a disposición de cualquier persona, incluido el Gobierno, porque es eso precisamente lo que lo haría vulnerable a un hackeo o manipulación. Benedetti en el trino va más allá y dice que “también se quiere que los partidos el día de las elecciones tengan acceso a la información de ese software y durante la semana de escrutinios”.
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