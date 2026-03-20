El camino a las elecciones presidenciales Colombia 2026, en vivo | Paloma Valencia les pide a las autoridades de Estados Unidos que “lleguen al fondo de las averiguaciones” sobre Petro
Paloma Valencia repunta, pero se mantiene detrás de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, según la encuesta de Gad3 | Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia chocan por las adhesiones de la campaña uribista | Juan Fernando Cristo sella una alianza con Iván Cepeda: “Colombia debe profundizar las reformas sociales”
Nuevas alianzas se siguen forjando en la campaña presidencial colombiana. El exministro del Interior Juan Fernando Cristo, de origen liberal y quien se retiró de la contienda, ha oficializado este jueves su respaldo a la campaña del senador Iván Cepeda, el candidato de la izquierda, en la que han bautizado como la Alianza por la Vida. “Colombia debe profundizar las reformas sociales”, dijo en la mañana en Bogotá. Por su parte, el candidato presidencial Mauricio Lizcano ha anunciado que Pedro de la Torre, un hombre con un perfil científico, será su nueva fórmula vicepresidencial, luego de que Luis Carlos Reyes, conocido como Mr. Taxes, se retirara como su compañero de fórmula por motivos familiares.
Por el contrario, el candidato a la Presidencia Abelardo de la Espriella ha descartado este miércoles cualquier alianza con los partidos políticos tradicionales. “Esto lo ganamos los que nunca hemos defraudado al pueblo”, dijo el abogado ultraderechista en un comunicado de prensa en el que asegura que rechaza toda práctica habitual en la “vieja política” y afirma que su aspiración no ha recibido ninguna financiación de grandes grupos económicos.
Paloma Valencia les pide a las autoridades de Estados Unidos que “lleguen al fondo de las averiguaciones” sobre Petro
La candidata presidencial del uribismo, Paloma Valencia, les ha pedido a las autoridades de Estados Unidos que “lleguen al fondo de las averiguaciones y le cuenten al mundo si son o no ciertos los presuntos nexos del presidente Gustavo Petro con el narcotráfico”. La senadora calificó como “muy grave” la noticia publicada este viernes por el New York Times, en la que el diario informó que dos fiscales federales de ese país están investigando a Petro por posibles vínculos con narcotraficantes. Los investigadores están indagando, entre otras cosas, los posibles encuentros y si su campaña presidencial solicitó donaciones a estos.
Paloma Valencia repunta, pero se mantiene detrás de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, según la encuesta de Gad3
La candidata presidencial del uribismo, Paloma Valencia, ha aumentado su intención de voto, según una encuesta de Gad3 para RCN publicada este jueves. Sin embargo, según el sondeo, permanece tercera en la favorabilidad, por detrás del aspirante oficialista, Iván Cepeda, líder en las encuestas desde hace meses, y del abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, segundo, aunque varios puntos porcentuales por detrás del senador progresista. De acuerdo con el sondeo, Cepeda tiene el 35% de la intención de voto, De la Espriella el 21% y Valencia el 16%.
A pesar de que la aspirante del uribismo sigue sin ser la competencia más directa de Cepeda, sí es, de todos, quien más puntos favorables sumó en el último mes para Gad3, al cuadruplicar el 4% que tenía en febrero hasta llegar al 16% de marzo. De la Espriella, por su parte, perdió cinco puntos porcentuales (tenía 26% en marzo), mientras que Cepeda logró un ligero aumento del 34% al 35%. Los candidatos que les siguen se encuentran ya muy rezagados en la carrera, al menos según los sondeos: Claudia López pasó del 3% de febrero al 4% de marzo, mientras que Sergio Fajardo pasó del 2% al 3% en este mes.
Los escenarios de una eventual segunda vuelta tampoco han revelado grandes cambios con respecto a encuestas pasadas. Si en esa instancia se enfrentaran Cepeda y De la Espriella, el triunfo lo obtendría el senador progresista con un 45% frente a un 36% de su rival. Ambos tuvieron un aumento en el último mes para este ítem: Cepeda pasó del 38% al 45% y De la Espriella, del 33% al 36%. En un escenario contra Fajardo, Cepeda se impondría con un 44% contra un 32%, y en uno contra Valencia nuevamente se impondría el aspirante oficialista, aunque con un apretado 43% contra un 40%, que ya entra dentro del rango del margen de error. Para ese escenario, Valencia tuvo un aumento notable de 15 puntos porcentuales en el último mes: en febrero, había obtenido el respaldo del 25% de los encuestados.
En otros escenarios, si De la Espriella enfrentara a Fajardo en segunda vuelta, se impondría el abogado populista con un 33% contra un 25% de su rival. Y si la instancia definitiva fuera entre él y Valencia, el sondeo registra un empate del 27% en la intención de voto, con una singularidad: en febrero, De la Espriella contaba con el apoyo del 34% de los encuestados para este mismo escenario hipotético, mientras que Valencia apenas llegaba al 13%. Ese comportamiento parece indicar que la candidatura uribista sí ha logrado convertir votos a su favor, mientras que De la Espriella los ha ido perdiendo.
La preferencia vicepresidencial que presenta el sondeo también trae números llamativos. El primero de ellos, que el 28% de los encuestados preferiría a Aída Quilcué, la fórmula de Iván Cepeda, cuya elección fue leída en principio como una reafirmación de su candidatura progresista, más que un intento por buscar acercamientos con el centro. Juan Daniel Oviedo y José Manuel Restrepo, las fórmulas de Valencia y De la Espriella, respectivamente, empatan con un 18%, mientras que Edna Bonilla (la fórmula de Fajardo) y Leonardo Huerta (de López) están ambos en un 3%.
Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia chocan por las adhesiones de la campaña uribista
Las campañas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, los dos candidatos presidenciales mejor posicionados de la derecha, están en plena tensión. El abogado ultraderechista, quien el miércoles descartó cualquier alianza con los partidos políticos tradicionales, ha criticado a su rival por las adhesiones que ha recibido. Según De la Espriella, la aspiración uribista sí ha recibido el respaldo de los partidos tradicionales y del santismo. “Toda esa gente que está con Paloma me tocó la puerta y yo no los recibí, porque esto es extrema coherencia. Uno no puede ser independiente cuando le recibe plata a todo el mundo”, ha dicho.
La senadora Paloma Valencia ha respondido a los señalamientos de su contendiente, asegurando que cualquier persona es bienvenida en su campaña, pero que no ha ofrecido puestos a cambio de respaldos. “Yo no he comprometido un solo ministerio, un solo cargo, y la gente me conoce por mi transparencia y mis manos limpias". Las declaraciones llegan días después de que un grupo de varios ministros de los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque llegara a reforzar la campaña de Valencia. Además, está en vilo la decisión de Cambio Radical, que se decantará por alguna de las dos candidaturas.
Las tensiones entre Valencia y De la Espriella ocurren después del triunfo de la candidata uribista en la consulta interpartidista del 8 de marzo, que apalancó su candidatura y empezó a mostrarla como una alternativa fuerte que podría ganar terreno del abogado ultraderechista, quien marchaba hasta entonces como la opción más sólida de los sectores conservadores con vistas a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Hasta ahora, ambas campañas habían mantenido la cordialidad y, de hecho, De la Espriella se había ofrecido a unirse a Valencia y hacerle campaña en caso de que ella pasara a una eventual segunda vuelta contra un candidato de la izquierda. A casi dos meses de las votaciones, la derecha enfrenta sus primeras fracturas.
Mauricio Lizcano anuncia que Pedro de la Torre será su nueva fórmula vicepresidencial
El candidato presidencial Mauricio Lizcano ha anunciado que Pedro de la Torre, un hombre con un perfil científico, será su nueva fórmula vicepresidencial, luego de que Luis Carlos Reyes, conocido como Mr. Taxes, se retirara como su compañero de fórmula por motivos familiares. Lizcano presentó a De la Torre como un hombre que “viene del esfuerzo, el estudio y el mérito”, y no de la política tradicional. Se trata de un perfil más científico que Lizcano ha mostrado como un ejemplo de superación.
De la Torre es un químico graduado de la Universidad del Atlántico. Cuenta con un título en Ciencias Aplicadas de la Universidad de Talca (Chile), hizo un postdoctorado en Cristalografía de rayos X y bioquímica de proteínas de células ciliadas en la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos) y ha sido científico investigador en la Universidad de Harvard. Trabaja en investigaciones para restaurar la audición y la visión en modelos animales y formalizó el primer convenio entre la Universidad de Harvard y la Universidad del Atlántico, en donde es candidato para ser rector.
El ministro de Justicia aclara que el INPEC no puede hacerle campaña a Iván Cepeda
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, ha salido a aclarar a través de un trino que el INPEC, la institución oficial encargada de custodiar las cárceles, no debe hacerle campaña a Iván Cepeda. “Esto no refleja la posición institucional del Ministerio ni el INPEC”, dijo el ministro, haciendo referencia a una publicación previa hecha en redes sociales por UTP Colombia, el sindicato de mayor representación en el sistema penitenciario y carcelario, en el que este le expresa su respaldo al candidato del Pacto Histórico.
“Los servidores públicos no pueden participar en política apoyando campañas específicas”, ha aclarado el ministro luego de que Óscar Robayo, el presidente del sindicato, le diera a Cepeda su “total apoyo”, hablando en nombre de los trabajadores del gremio. En el video, Robayo le agradece “por todos estos años de lucha por el mejoramiento de los derechos humanos y de todo el sistema carcelario, por humanizar el sistema carcelario”, y concluye: “Su sueño de ser presidente es nuestro sueño como trabajadores penitenciarios”.
Juan Fernando Cristo junto a Iván Cepeda, tras adherirse a su campaña presidencial, este jueves, en Bogotá. / Santiago Torrado
Juan Fernando Cristo sella una alianza con Iván Cepeda: “Colombia debe profundizar las reformas sociales”
El exministro del Interior Juan Fernando Cristo, de origen liberal, ha oficializado este jueves su respaldo a la campaña presidencial del senador Iván Cepeda, el candidato de la izquierda, en la que han bautizado como la Alianza por la Vida.
“Colombia debe profundizar y acelerar las reformas sociales”, aseguró Cristo. Al mismo tiempo, añadió, es necesario rectificar el rumbo de aquellas políticas que no tuvieron los resultados esperados, como la paz total, que se proponía negociar en simultáneo con todos los grupos armados. El Gobierno de Gustavo Petro abrió camino, señaló, pero ahora se requiere avanzar con menos confrontación. Además, advirtió que la convocatoria de una Asamblea Constituyente “es inconveniente y es inoportuna”. “Coincidimos plenamente en la necesidad de un acuerdo nacional”, subrayó.
Es la primera alianza formal de Cepeda con otros sectores por fuera del oficialista Pacto Histórico. Cristo, líder del pequeño partido En Marcha, quien se considera en esencia un liberal reformista, declinó su propia aspiración presidencial el viernes pasado. Desde entonces, se daban por descontados los acercamientos al favorito de las encuestas para suceder a Petro.
Además de haber sido senador por cuatro periodos, Cristo ya había ocupado la cartera de la política en el periodo de Juan Manuel Santos (2010-2018), antes de volver a aceptar brevemente ese cargo con Petro. Desde el Ministerio del Interior empujó un plan de choque para acelerar la implementación del acuerdo de paz con las FARC, muy rezagada en este Gobierno. También es el autor de la emblemática Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En el ciclo electoral del 2022, fue parte de la coalición de centro que respaldó entonces la candidatura de Sergio Fajardo.
Cuando llegó su turno, Cepeda dedicó buena parte de su discurso a exaltar la tradición liberal que sembró las bases para importantes transformaciones en Colombia. Reconoció, en especial, su “vocación de lucha contra la injusticia sin caer en el autoritarismo”. “Es una herencia que no podemos olvidar ni permitir que sea distorsionada”, apuntó el candidato del Pacto Histórico. Al final, destacó, liberalismo y progresismo “no se contradicen”.
De la Espriella descarta cualquier alianza con los partidos tradicionales
El candidato a la Presidencia Abelardo de la Espriella ha descartado este miércoles cualquier alianza con los partidos políticos tradicionales. “Esto lo ganamos los que nunca hemos defraudado al pueblo”, ha dicho el abogado ultraderechista en un comunicado de prensa en el que asegura que rechaza toda práctica habitual en la “vieja política” y afirma que su aspiración no ha recibido ninguna financiación de grandes grupos económicos. “La alianza más importante la hicimos nosotros ya con el pueblo colombiano y con Dios”, dice el breve texto, en el que revela que, por lo menos durante cuatro meses, varios líderes han buscado adherirse a su campaña. “Sumar por sumar no tiene sentido cuando quienes buscan sumarse son los mismos que han avalado la corrupción”, añade. Más adelante, agrega: “Quien negocia con el demonio termina enredado. Nosotros no vamos a ceder nuestros principios”.
Juan Fernando Cristo convoca a una reunión para lanzar su alianza con Iván Cepeda
El excandidato presidencial Juan Fernando Cristo ha convocado a un encuentro este jueves en Bogotá para lanzar su alianza con Iván Cepeda. El líder del partido En Marcha declinó su aspiración el viernes pasado. Desde entonces, varias versiones apuntaban a que Cristo, quien fue ministro del Gobierno de Gustavo Petro, podría acercarse a la candidatura del Pacto Histórico. El encuentro para formalizar el anuncio está programado para cumplirse en el Hotel Tequendama, en el centro de Bogotá, a las 8.30 de la mañana.
La congresista Jennifer Pedraza, en Bogotá, Colombia, el 3 de marzo de 2026. / ESTEBAN VEGA LA-ROTTA
Jennifer Pedraza es designada como jefa de debate de Fajardo
La congresista Jennifer Pedraza, recién elegida senadora en las legislativas del 8 de marzo, será la jefa de debate de Sergio Fajardo. La legisladora de 30 años ha sido en este periodo la única representante de Dignidad y Compromiso, el partido surgido de la fusión de los movimientos de Jorge Enrique Robledo y el exalcalde de Medellín, nuevamente candidato presidencial. “Desde que llegué al Congreso ha cambiado mucho mi percepción de la política”, explicaba Pedraza en una entrevista reciente con EL PAÍS.
“Francamente, veo que la mayoría del Congreso está en manos de una gente muy deshonesta, por decir lo menos. Si Colombia diera un salto a una política más honesta, menos corrupta, eso nos llevaría a un debate más ideológico y habríamos hecho una transformación histórica en nuestra democracia. Para mí, Fajardo representa eso, la posibilidad de tener discusiones y debates que son sanos en democracia, y empezar a apartarnos de la cleptocracia en la que estamos. Sería un gran paso, que Fajardo ya dio cuando fue gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín. Tenemos que ofrecerle a la gente una alternativa diferente al pasado del Centro Democrático y al presente estafador de Petro”.
La MOE encuentra una correspondencia del 99,8 % entre los resultados del preconteo y los escrutinios de las elecciones legislativas
La Misión de Observación Electoral (MOE), una organización de la sociedad civil que sirve como observadora de los procesos electorales en Colombia, ha entregado un informe en el que da un parte de tranquilidad sobre los resultados de las elecciones al Congreso que se realizaron el pasado 8 de marzo.
El documento, que ofrece un balance sobre la etapa postelectoral, establece que existe un alto nivel de correspondencia (del 99,8 %) entre los resultados del preconteo y los escrutinios de las elecciones. Sin embargo, llama la atención sobre las declaraciones que han hecho funcionarios de alto nivel sobre candidaturas, partidos en competencia y resultados, pues consideran que no han cumplido con los estándares “de prudencia, verificabilidad y responsabilidad institucional”.
El informe fue presentado a la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales en un encuentro citado para este miércoles por el Ministerio del Interior. Sin embargo, se da a conocer justo después de que el ministro de esa cartera, Armando Benedetti, le solicitara a la Registraduría que le permitiera al Gobierno auditar el programa informático que se utiliza para hacer el preconteo electoral, en medio de las dudas que ha manifestado el Ejecutivo sobre la posibilidad de que haya un fraude electoral.
El Gobierno de Petro insiste en pedirle a la Registraduría que le deje auditar el programa que se utiliza para el preconteo electoral
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha informado a través de su cuenta de X que junto con la ministra de las Tecnologías y Comunicaciones, Carina Murcia, ha pedido a la Registraduría no solo que les muestre, sino que les deje auditar “el código fuente y el software que se utiliza para el preconteo y escrutinio de cara a las elecciones presidenciales”.
Con esta solicitud, que vuelve a agitar la denuncia que ha hecho reiteradamente el Gobierno de Gustavo Petro sobre la posibilidad de que se cometa un fraude electoral, se vuelve a sembrar un manto de duda sobre el sistema de escrutinio. La Registraduría, que ha defendido su autonomía del Ejecutivo, asegura que el código no puede estar a disposición de cualquier persona, incluido el Gobierno, porque es eso precisamente lo que lo haría vulnerable a un hackeo o manipulación. Benedetti en el trino va más allá y dice que “también se quiere que los partidos el día de las elecciones tengan acceso a la información de ese software y durante la semana de escrutinios”.
Iván Cepeda y Paloma Valencia chocan en el Congreso, al que ambos se niegan a renunciar
Los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Paloma Valencia, que representan opuestos políticos, han protagonizado un cruce de declaraciones este martes, en el reinicio de las sesiones, tras el fin del receso legislativo. Aunque el Congreso es un escenario natural de debate, Cepeda pidió a la senadora del Centro Democrático que no utilice ese espacio para hacer campaña. “Eso que usted está haciendo es campaña electoral”, dijo el candidato del Pacto Histórico luego de los fuertes señalamientos que hizo su contrincante.
Durante su intervención, Valencia denunció que el Gobierno de Gustavo Petro “ha gastado 2 billones de pesos en eventos y publicidad diciéndoles a los colombianos que voten por el Pacto”, indicó. También aprovechó para cuestionar las políticas del presidente, especialmente la crisis del sistema de salud y el tema de la seguridad: “Estamos listos para que el papá de la paz total nos explique cómo este país tiene 40.000 homicidios”, dijo, haciendo referencia a Cepeda.
El candidato del Pacto cuestionó dichas cifras y respondió a Valencia que sus acusaciones eran falsas, “a base de mentiras, de calumnias, que es lo que ustedes saben hacer”. “Yo le vuelvo a repetir”, dijo Cepeda: “Los impuestos de los ciudadanos son para que hagamos dos cosas: control político y legislar. Eso que usted está haciendo es campaña electoral”. Sin embargo, y a poco menos de tres meses de la primera vuelta presidencial, en el punto más álgido de la campaña, ambos aseguran que seguirán ejerciendo como congresistas.
La campaña de Paloma Valencia se nutre de ministros de Uribe, Santos y Duque
La campaña presidencial de Paloma Valencia ha empezado a aglutinar apoyos de viejos conocidos de la política. Aparte de la condición de voceros que tendrán sus contendores en la consulta interpartidista de la derecha -Enrique Peñalosa, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria-, varios exministros de los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque han llegado para reforzar la aspiración. Entre ellos están el exministro Aurelio Iragorri, el senador Miguel Ángel Pinto, el exministro Daniel Palacios, el excontralor Carlos Felipe Córdoba, el excandidato David Luna, el exministro Luis Felipe Henao, el senador electo Andrés Forero, el exministro Diego Molano y los senadores electos Alirio Barrera y Rafael Nieto. Algunos de ellos vienen de la entraña del uribismo, pero otros tienen origen en el santismo, muy resistido por algunos sectores del Centro Democrático. Todos ellos, ahora, esperan llevar a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo a la jefatura del Estado.
El exvicepresidente Óscar Naranjo respalda la candidatura de Sergio Fajardo: “Es el líder que puede reconciliarnos”
El exvicepresidente Óscar Naranjo ha respaldado la candidatura de Sergio Fajardo a través de una carta. “El compromiso con nuestro país, el respeto por la diferencia y la distancia de los extremos polarizantes en política, señalan a Fajardo como el líder en capacidad de reconciliarnos y unirnos alrededor del respeto por la Constitución, la paz y la deliberación democrática”, se lee en la misiva. “Compartimos la necesidad de elegir a un gobernante que asegure la convivencia pacífica, la seguridad, la transparencia y las transformaciones sociales, como imperativos para que Colombia quede instalada en el futuro ypor ningún motivo regrese al pasado de violencia que tanto dolor y sufrimiento le ha significado a miles y miles de compatriotas”.
Naranjo también ha expresado su apoyo a Edna Bonilla, la compañera de fórmula de Fajardo, y ha señalado que ambos son una garantía “para que se actúe con firmeza frente a la impunidad de los corruptos” y se ponga la educación en el centro de las prioridades de gobierno.
El candidato presidencial, por su parte, ha agradecido el apoyo en declaraciones a la prensa. “[Naranjo] es un ejemplo para el país, con los valores éticos que representa. Entonces, para mí es un orgullo recibir su apoyo”, ha comentado. Asimismo, ha señalado que la carta es importante para enviar el mensaje de que el resultado no está definido aún entre “unos extremos que llevan a la confrontación social”. “No les dé miedo, no les dé pena apoyarnos (...). Confíen en nosotros como el general Naranjo”, ha subrayado. Ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de que el exvicepresidente integre su Gabinete en caso de ganar: “Vamos paso por paso”
Cuatro ex ministros de Defensa y 32 generales en retiro firman una carta en respaldo a Paloma Valencia
En una misiva, los ex ministros de Defensa Marta Lucía Ramírez, Diego Molano, Guillermo Botero y Juan Carlos Esguerra expresaron su respaldo a la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. En la carta, que también fue firmada por 32 generales en retiro, le expresan a la senadora su preocupación por la situación de seguridad de Colombia, por el control territorial que han adquirido los grupos armados ilegales y su fortalecimiento en número de integrantes y capacidades.
“La experiencia histórica demuestra que cuando el Estado pierde el control efectivo en el territorio, no solo se deteriora la seguridad de los ciudadanos, sino que se debilita el tejido social y se destruye la confianza en la democracia”, señala el texto, en el que explican por qué consideran que Valencia es la persona idónea para gobernar el país. “Sabemos que usted cuenta con la capacidad y la voluntad para defenderla con el mismo desvelo que las madres colombianas ponen en defender el hogar de sus hijos”, señala el texto.
Iván Cepeda no renunciará al Senado por la campaña
“No, no lo haré”, ha respondido de manera tajante el senador y candidato presidencial Iván Cepeda cuando los periodistas la han preguntado si renunciará a su escaño para hacer campaña en los próximos meses. El veterano congresista, hoy aspirante presidencial del Pacto Histórico, mantendrá su curul y continuará asistiendo a las sesiones a la par de la campaña. Algo similar sucede con Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático.
Cepeda, además, ha señalado en declaraciones a la prensa que en los próximos días se reunirá con organizaciones juveniles y feministas. También ha comentado que ha mantenido diálogos en la última semana “con muchos sectores”, entre los que se encuentra el exministro del Interior y exaspirante presidencial Juan Fernando Cristo. “No adelantamos en qué va a consistir ese proceso de convergencia con otros sectores, pero se puede tener la certeza de que vamos a un encuentro con sectores provenientes de otros toldos y de otras corrientes para conformar un bloque que, repito, será ganador en primera vuelta”, ha comentado.
El candidato del petrismo, Iván Cepeda, ha suscitado una polémica por sus comentarios sobre Antioquia. En un discurso recopilado en un documento anexo a su programa de Gobierno y publicado este sábado, el senador del Pacto Histórico asegura que el departamento, el segundo más poblado de Colombia, es “la cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”. Varios políticos, como candidatos presidenciales y gobernantes de la poderosa región, así como portavoces de los empresarios, han rechazado estas afirmaciones. El presidente Gustavo Petro ha entrado en el debate y ha defendido a su sucesor político.
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El CNE concluye el escrutinio de las elecciones a la Cámara de Representantes en 19 departamentos
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, ha anunciado que ya fueron declaradas las elecciones a la Cámara de Representantes en 19 departamentos y ocho Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep). Son Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Guainía, Magdalena, Meta, Putumayo, Quindío, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima, Vaupés y Vichada. Las circunscripciones Citrep son las número 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13 y 14.
“El proceso ha sido transparente, ha sido rápido y estamos muy felices por los resultados. Los trámites han sido normales, con pocas reclamaciones”, ha señalado Quiroz en una rueda de prensa en Corferias, el centro de convenciones donde se ha instalado el Tribunal de Garantías Electorales. Ha dado un parte de tranquilidad frente a las denuncias sobre supuestas manipulaciones de los formularios E-14. “Tenemos más de 800.000 jurados de votación. Cumplieron una labor fundamental, por unos no pueden pagar todos. Las denuncias son muy mínimas con relación a la votación tan grande que tuvimos”, ha resaltado, respecto a diferencias “mínimas” con el preconteo.
El CNE ha resaltado en un comunicado que “la implementación de tecnologías y la apropiación que tuvieron de estas las diferentes agupaciones políticas y organizaciones civiles y sociales” aportaron a los escrutinios. La expectativa, ha explicado Quiroz, es empezar pronto con el escrutinio definitivo de las elecciones al Senado. Ha evitado dar una fecha estimada para el final del proceso. “Sería irresponsable dar una fecha estimada”, ha subrayado
Luis Carlos Reyes ya no será el compañero de fórmula de Mauricio Lizcano
Luis Carlos Reyes, conocido como Mr. Taxes, ya no será el compañero de fórmula de Mauricio Lizcano. El exministro de Comercio del Gobierno de Gustavo Petro ha desistido de la postulación por complicaciones del embarazo de su esposa. Así lo ha informado Lizcano a través de un video en X. “Después de analizarlo mucho y de hablarlo con él, le he dicho que el mensaje que le podemos dar a Colombia es que él se dedique a atender a su familia en estos días”, ha comentado. “Como padre de cinco hijos, y siendo que mi esposa además tuvo un embarazo de alto riesgo, me parece que no tiene sentido enviar un mensaje de que ponemos una campaña por encima de la propia familia”.
Lizcano, candidato de la Alianza Social Independiente (ASI), ha señalado que anunciará al reemplazo de Reyes en los próximos días y ha recordado que la fecha límite para hacer los cambios es el viernes. Ha dejado la puerta abierta a que el exministro vuelva a sumarse si la salud de su esposa mejora. “Espero que más adelante con sus condiciones y su liderazgo nos pueda acompañar en otros roles en el Gobierno o en la misma campaña, una vez resuelva sus problemas familiares”, ha comentado.
De la Espriella publica una foto abrazado del senador republicano Bernie Moreno
El candidato de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella, se reunió con el senador republicano de EE UU Bernie Moreno. El congresista, de origen colombiano, es un fuerte opositor a Gustavo Petro en el Congreso estadounidense y ha manifestado su afinidad por la derecha colombiana.
“Qué bendición para Colombia contar en el Senado de los Estados Unidos con un líder de origen colombiano que ha defendido con firmeza los intereses de nuestra nación ante ese gobierno. Gracias, senador Bernie Moreno, por su compromiso permanente con nuestra patria”, ha señalado en X el candidato colombiano.
En las fotos compartidas por De la Espriella, se les ve a ambos abrazados y también haciendo el gesto más reconocido de la campaña del aspirante presidencial: un saludo militar. Aunque las imágenes no están fechadas, probablemente se tomaron durante una reunión en el viaje que hizo De la Espriella a Estados Unidos a inicios de marzo.
“Las mejores relaciones diplomáticas, estratégicas y comerciales están por venir entre nuestros dos países”, ha augurado.
Fajardo anuncia a la bióloga Brigitte Baptiste como "futura" ministra de Ambiente
El candidato centrista Sergio Fajardo ha anunciado que la bióloga Brigitte Baptiste acompañará a su campaña y que, si llega a la Presidencia de Colombia, será su ministra de Ambiente.
“Baptiste es una de las voces más influyentes en la relación entre la naturaleza, territorio y desarrollo sostenible y en defensa de la comunidad LGTBIQ+”, ha señalado un comunicado de la campaña.
La bióloga ha sido una figura muy presente en la opinión pública, principalmente en temas ambientales. Durante más de dos décadas trabajó en el Instituto Alexander von Humboldt, el principal centro científico del país. En la actualidad es rectora de la Universidad EAN.
Uribe defiende la dupla Valencia-Oviedo por coincidir en los "temas fundamentales"
El expresidente Álvaro Uribe se ha referido a las críticas surgidas durante los últimos días por la elección de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.
“Ambos defienden la libertad y el bienestar colectivo por oposición al estatismo asfixiante que anula la creatividad. En medio de la corrupción que ha deslegitimado la política, Paloma y Oviedo son absolutamente transparentes”, ha afirmado el exmandatario.
Según Uribe, “ambos respetan la Constitución y son categóricos en el respeto a los niños”, pese a que Valencia “rechaza la ideología de género”, un argumento que Oviedo “no comparte”.
El gobernador de Antioquia le responde a Iván Cepeda: "Los ataques a nuestra región son producto del odio"
Andrés Julián Rendón, el gobernador de Antioquia, le ha respondido al candidato de izquierdas Iván Cepeda por sus comentarios sobre el departamento, al que calificó como la “cuna de la parapolítica”. “Los ataques a nuestra región son producto del odio y la ignorancia; del resentimiento y la ruindad. En Antioquia somos inmunes al veneno que destilan”, ha señalado Rendón en un video compartido en redes sociales.
Cepeda aseguró el domingo que las palabras de su discurso están siendo tergiversadas, porque ve a Antioquia como un lugar con una “fuerte identidad regional antioqueña” con un “espíritu pujante de su gente y los grandes aportes económicos, culturales y sociales que ha hecho este departamento a la nación a lo largo de su historia, como un referente de desarrollo empresarial e industrial”.
El CNE confirma una curul más para el Pacto Histórico en Santander, una menos para los verdes
El proceso de escrutinio en el Consejo Nacional Electoral ha confirmado que el partido del oficialismo, Pacto Histórico, ha ganado una curul más para la Cámara el departamento de Santander, donde hay 7 congresistas. Dos de esos serán del Pacto, y sale de la carrera el único representante que había del partido verde, Ferley Sierra. De acuerdo al Pacto, en el proceso de escrutinio se recuperaron más de 1.400 sufragios que le dan la delantera a su candidata, Yolanda Silva Romero.
Petro defiende a Cepeda: "Se burlan porque se dice que el paramilitarismo nació en Antioquia, y es verdad"
El presidente ha salido en defensa del candidato de la izquierda, Iván Cepeda, quien ha sido atacado el domingo por la oposición. Eso después de que se conociera un discurso en el que asegura que el departamento de Antioquia, de donde es el expresidente de derechas Álvaro Uribe, es la “cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía, y del terrorismo de Estado”.
“Se burlan porque se dice que el paramilitarismo nació en Antioquia, y es verdad”, ha dicho el presidente. “El paramilitarismo nace en Pto Berrío y se extiende por todo el Magdalena medio con decenas de miles de campesinos asesinados. El paramilitarismo llena el mapa antioqueño y de allí se expande al Caribe y al resto del país”
Petro sobre las críticas por su intervención indebida en política: "Ahora se les volvió delito que me reuna con la bancada electa"
El presidente Gustavo Petro ha respondido a un editorial del diario El Espectador que critica las repetidas intervenciones del jefe de Estado en la campaña electoral, cuando estas están prohibidas en Colombia. El editorial menciona que el presidente critica a candidatos de la oposición, y hace campaña en sus redes sociales por el proyecto político del Pacto Histórico. También que el ministro del Interior, Armando Benedetti, “se ha creído muy gracioso al publicar videos bailando y celebrando la ”quemada“ de sus opositores políticos”.
El presidente ha respondido al editorial pero no puntualmente a esos comentarios contra la oposición, o los de su ministro, sino aludiendo solo a una reunión que tuvo el viernes en la noche con su bancada electa. “No entiendo, hasta Uribe y Santos iban como presidentes al partido de la U en sus convenciones y ahora se les volvió delito que me reuna con la bancada electa del Pacto cuando ya no hay elecciones de Congreso”, dijo. “Yo soy militante del Pacto y puedo recibir a mis compañeros y compañeras elegidos por el pueblo”, añadió.
Una reunión con su bancada electa no implica una intervención en política, especialmente si en esta no se tomaron decisiones para la campaña electoral presidencial. Pero esa reunión no era mencionada por el editorial de El Espectador.
Iván Cepeda se defiende de las críticas por describir que Antioquia fue "cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía, y del terrorismo de Estado"
El candidato de la izquierda, Iván Cepeda, ha hecho publico un largo documento que explica su plan de gobierno, y donde compila varios de sus discursos. Uno de esos en Medellín, el pasado mes de febrero, llamó la atención de la oposición de derecha, pues él se refiere allí al departamento de Antioquia como la “cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía, y del terrorismo de Estado”. Luego añade que “en el centro de esa macabra realidad que emergió estaba Álvaro Uribe Vélez, su familia y su círculo social, estrechamente ligados al narcotráfico, al naciente paramilitarismo y a los sectores terratenientes”.
“Antioquia es la cuna del trabajo y de la modernidad económica del país; por eso, Iván Cepeda denigra del pueblo antioqueño”, respondió el candidato ultra Abelardo de La Espriella. “Antioquia es libertad, trabajo y orgullo por lo que somos”, dijo la candidata del uribismo, Paloma Valencia. Otros senadores, periodistas, y ciudadanos de la región también pidieron una disculpa. “Antioquia merece y exige respeto”, dijo el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez.
Cepeda ha publicado un comunicado en la tarde del domingo en el que dice que las palabras de su discurso se están tergiversando, porque en este se refería a un momento histórico que vivió el defensor de derechos humanos José María Valle, pero en también se refiere a Antioquia como un lugar con una “fuerte identidad regional antioqueña”, un “espíritu pujante de su gente y los grandes aportes económicos, culturales y sociales que ha hecho este departamento a la nación a lo largo de su historia, como un referente de desarrollo empresarial e industrial”. “Como no pueden con nosotros en las encuestas, en la movilización y en las urnas, acuden a la mentira y la calumnia”, afirmó.
Antioquia es uno de los centros económicos y políticos de Colombia y, si bien siempre ha sido territorio donde gana el Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez, en las pasadas elecciones legislativas hubo un crecimiento allí del Pacto Histórico de Gustavo Petro.
El clan Torres, aliado clave del presidente Gustavo Petro en el Caribe colombiano, está cada vez más fuerte. Su estrategia para las elecciones legislativas, que implicaba el riesgo de distribuir sus votos entre el Pacto Histórico y el Partido Liberal, ha sido exitosa. Se han quedado con dos curules en el Senado y con dos de las siete que le corresponden al Atlántico en la Cámara de Representantes. Los Char, el poderoso clan familiar que fundó el exsenador Fuad Char, están estancados en dos senadores y tres representantes. Aún son la principal casa política del departamento, pero no han crecido como esperaban. Enfrentan, además, la caída de aliados como el senador conservador Efraín Cepeda, cuyas fichas quedaron fuera de ambas cámaras.
En Antioquia, fortín de la derecha en Colombia, el uribismo se mantiene con fuerza. Una vez más, el Centro Democrático se ha consolidado como el partido más votado en el departamento, según el preconteo de votos de las elecciones legislativas del pasado domingo. La formación política liderada por el expresidente Álvaro Uribe recabó allí más de 744.000 votos para el Senado, un aumento del 74% con respecto a los comicios de 2022. Un incremento similar tuvo el sufragio a la Cámara de Representantes, en la que mantienen una clara hegemonía: de los 17 escaños que se reparten, han conseguido 7. Aunque la derecha se mantiene dominante en el departamento, el Pacto Histórico de Gustavo Petro se convierte en la segunda fuerza en la Cámara con tres asientos ante un crecimiento exponencial en votantes.
Los votantes se distribuyen en bloques similares entre izquierda, derecha y otros, pero los partidos dominantes de los extremos capturan muchas más curules en la Cámara
El candidato de izquierdas a la Presidencia de Colombia despliega una estrategia de viajes a Brasil, España y México similar a la de Gustavo Petro en 2022, en las que se reúne con los jefes de Estado. Aunque el peso electoral de esas postales con otros líderes progresistas es incierto, para Cepeda representan una bienvenida validación internacional ante los temores que pueda despertar su promesa de continuidad con respecto a Petro, el primer presidente de izquierdas de la Colombia contemporánea. De alguna manera, le permiten suavizar su imagen. “Esos viajes, y sobre todo esas reuniones, tienen el efecto de presentar a estos candidatos con un halo ya presidencial, les eleva de estatus”, apunta la internacionalista Sandra Borda. Cepeda envía el mensaje de que “está en esas ligas y tiene capacidad de interlocución con esos líderes”, añade la académica de la Universidad de Los Andes, en Bogotá.
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