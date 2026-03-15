Videoanálisis| Las alertas de riesgo electoral tenían razón

Diana Calderón, directora de Hora 20 de Caracol Radio, analiza los resultados de las votaciones del 8 de marzo. Encuentra tres tendencias preocupantes en los municipios con alto riesgo de fraude y violencia: en territorios de curules de paz persisten actores armados, el clientelismo mantiene ventajas gracias a redes de intermediación; y, en al menos 15 municipios, el ganador concentra más del 60% de los votos.