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Elecciones en Colombia
02:41
Las alertas de riesgo electoral tenían razón
Videoanálisis de Diana Calderón.Foto: Nicolás Rico | Vídeo: EPV
Elecciones en Colombia

Videoanálisis| Las alertas de riesgo electoral tenían razón

La periodista Diana Calderón analiza los resultados de las votaciones del 8 de marzo

Diana Calderón
Bogotá -
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Diana Calderón, directora de Hora 20 de Caracol Radio, analiza los resultados de las votaciones del 8 de marzo. Encuentra tres tendencias preocupantes en los municipios con alto riesgo de fraude y violencia: en territorios de curules de paz persisten actores armados, el clientelismo mantiene ventajas gracias a redes de intermediación; y, en al menos 15 municipios, el ganador concentra más del 60% de los votos.

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