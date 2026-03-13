Videoanálisis | Los candidatos presidenciales revelan sus estrategias
Los anuncios de las fórmulas a la vicepresidencia delinean caminos muy distintos
Los principales candidatos presidenciales de Colombia, con la excepción de Claudia López, han revelado esta semana sus fórmulas a la vicepresidencia. Cada una de ellas delinea una estrategia diferente para el camino hasta la primera vuelta del 31 de mayo.
