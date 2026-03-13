Ir al contenido
_
_
_
_
Elecciones en Colombia
Videoanálisis | Se definen los candidatos a la vicepresidencia de Colombia
Juan Esteban Lewin, jefe de información de EL PAÍS América Colombia.Vídeo: NICOLÁS RICO
ELECCIONES EN COLOMBIA

Videoanálisis | Los candidatos presidenciales revelan sus estrategias

Los anuncios de las fórmulas a la vicepresidencia delinean caminos muy distintos

Juan Esteban Lewin
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Los principales candidatos presidenciales de Colombia, con la excepción de Claudia López, han revelado esta semana sus fórmulas a la vicepresidencia. Cada una de ellas delinea una estrategia diferente para el camino hasta la primera vuelta del 31 de mayo.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
_
_