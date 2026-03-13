Así le contamos las reacciones por las consultas interpartidistas y las elecciones legislativas en Colombia 2026
El proceso electoral previo a las presidenciales del 31 de mayo ha reconfigurado el Congreso con el Pacto Histórico del presidente Petro como el principal ganador
Las elecciones de las fórmulas vicepresidenciales han concentrado la atención en la semana posterior a las elecciones del Congreso y de las consultas interpartidistas del 8 de marzo. Este viernes se cumple el plazo para que los candidatos presidenciales anuncien quienes los acompañarán en la nueva etapa de la campaña. Claudia López ha anunciado a Leonardo Huerta por la mañana, después de que este jueves varios aspirantes revelaran sus posiciones. Sergio Fajardo escogió a Edna Bonilla, académica y exsecretaria de Educación de Bogotá. Luis Gilberto Murillo eligió a Luz María Zapata, exdirectora de Asocapitales. Roy Barreras reveló desde Cartagena que la exfiscal Martha Lucía Zamora será quien lo acompañe en el tarjetón. Finalmente, Paloma Valencia dio una noticia que ya se esperaba: que Juan Daniel Oviedo será su fórmula vicepresidencial. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella ya habían revelado sus fórmulas: la lideresa indígena Aida Quilcué y el exministro José Manuel Restrepo, respectivamente. El candidato de izquierda, además, se reunió con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mientras que el abogado ultraderechista inscribió su candidatura ante la Registraduría en Cali, bastión del petrismo, y le dio un impulso con un mitin desde la plaza de toros de Cañaveralejo.
El exministro del Interior, Daniel Palacios, se suma a la candidatura de Paloma Valencia
A través de varios medios de comunicación, el exministro del Interior Daniel Palacios ha confirmado que se adhiere a la campaña presidencial de Paloma Valencia. Palacios, quien llevó la cartera de la política durante parte del mandato de Iván Duque, había recogido las suficientes firmas para inscribirse como candidato. Sin embargo, luego de que Valencia ganara la consulta de la derecha, la llamada Gran Consulta por Colombia, con tres millones de votos, la candidata ha ido sumando apoyos.
Esta mañana Valencia recibió el coaval del Nuevo Liberalismo, de manos de Juan Manuel Galán, que también participó en la consulta, y luego fue respaldada por el excontralor Felipe Córdoba, quien anunció que declinaba su candidatura para que se siguieran logrando apoyos alrededor de Valencia. Palacios tomó esa misma decisión.
El excontralor Felipe Córdoba se adhiere a la candidatura de Paloma Valencia
El excontralor general, Felipe Córdoba, que también había recogido suficientes firmas para inscribirse como candidato presidencial, se adhiere a la campaña de Paloma Valencia. Luego de que la senadora y candidata por el Centro Democrático lo invitara públicamente a apoyar su candidatura y después de que ambos se reunieran este miércoles, Córdoba le respondió que sí por medio de un video. “He escuchado este llamado”, dijo.
“Acepto unir fuerzas con Paloma Valencia porque Colombia necesita la unión para recuperar el país”, dijo, ante el que calificó como “uno de los momentos más difíciles” de la historia del país. “La inseguridad crece, la economía se debilita, y millones de colombianos creen que el país que aman está perdiendo el rumbo”, dice. Y concluye: “Cuando el país está en riesgo, el deber es unirnos”.
Exministro Luis Carlos Reyes en Bogotá, el 11 de diciembre de 2025. / Sergio Acero
El exministro Mauricio Lizcano escoge a Luis Carlos Reyes, Mr. Taxes, como su fórmula vicepresidencial
En una dupla de exministros, Mauricio Lizcano ha revelado a Luis Carlos Reyes como su fórmula a la Vicepresidencia. Ambos fueron parte del Gabinete de Gustavo Petro pero han tomado distancia del Gobierno. Lizcano fue el primer director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) de este mandatario, y después ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o TIC, hasta comienzos del 2025. Reyes, apodado Mr. Taxes desde que encabezó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a inicios del cuatrienio, ocupó después la cartera de Comercio pero acabó por romper ruidosamente con el presidente en medio de reproches y denuncias cruzadas. Había lanzado una candidatura propia que no despegó, y también se planteó una fallida alianza con Fuerza Ciudadana, el movimiento de izquierda alternativa del exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo.
El expresidente Álvaro Uribe asiste a la inscripción de la candidatura de Paloma Valencia
El expresidente Álvaro Uribe, fundador y líder natural del Centro Democrático, llegó a la sede de la Registraduría Nacional, en Bogotá, para acompañar a la candidata de su partido, Paloma Valencia, a inscribir su candidatura presidencial. Cerca del exmandatario se vio a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien también ha expresado su respaldo a dicha candidatura.
El Nuevo Liberalismo coavala la candidatura de Paloma Valencia
Ante el Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo, el excandidato presidencial y director de la colectividad, Juan Manuel Galán, ratificó su respaldo a la fórmula de Paloma Valencia como presidenta y Juan Daniel Oviedo vicepresidente. A través de un comunicado, el partido ratificó que coavala dicha candidatura, en el marco del acuerdo de la Gran Consulta por Colombia, un proceso que convocó al Centro Democrático, al Nuevo Liberalismo y a otros partidos para, entre ellos, elegir a un único candidato de la derecha.
El Nuevo Liberalismo señala que toma la decisión con el fin de “construir una alternativa política frente a la polarización y los extremos que hoy dividen Colombia”, con el “compromiso de trabajar conjuntamente por una transformación responsable”, del país. Valencia dijo sentirse honrada y conmovida por llevar “el emblema de un colombiano que lo ha dado todo por Colombia, y cuyo hijo ha sabido representar y levantar las banderas de quienes no capitulan contra los violentos”, haciendo referencia a Luis Carlos Galán, el líder liberal asesinado en 1989.
Claudia López elige a Leonardo Huerta como su fórmula a la vicepresidencia
El abogado pereirano Leonardo Huertas será quien acompañe a la candidata presidencial Claudia López como su fórmula vicepresidencial para las elecciones de mayo, de acuerdo con fuentes cercanas a su campaña. Huerta, quien fue su contrincante en la Consulta de las soluciones, como se llamó a la consulta interpartidista del centro político, ahora estará a su lado en el tarjetón.
El también profesor, que hasta ahora era desconocido en la arena pública, fue el único contrincante en la consulta promovida por López, en la que no quisieron participar otros jugadores del centro político, como Sergio Fajardo, Maurice Armitage o Juan Fernando Cristo. Con la elección de Huerta continúa la tradición de que la fórmula vicepresidencial resulte ser quien saque la segunda mayor votación dentro de las consultas.
Claudia López inscribe su candidatura y da a conocer su fórmula vicepresidencial este viernes
La candidata presidencial Claudia López tiene programado dar a conocer a su fórmula vicepresidencial e inscribir su candidatura este viernes en Bogotá. La aspirante centrista ha convocado a sus seguidores y a los medios de comunicación en la sede de la Registraduría Nacional a las ocho de la mañana para revelar quién la acompañará en el tarjetón en la primera vuelta de las presidenciales del 31 de mayo. Los candidatos que tienen mayor favorabilidad según las encuestas ya dieron a conocer sus apuestas para la Vicepresidencia, un factor que encaminará el rumbo del escenario político en las próximas semanas.
De la Espriella y su fórmula vicepresidencial se inscriben formalmente en Cali
En la sede de la Registraduría Nacional de Cali, en medio de lluvias constantes, el candidato ultra Abelardo de la Espreilla y su compañero de fórmula, el exministro José Manuel Restrepo, se inscriben formalmente en la campaña por la presidencia. A las 3 en punto los esperaba un grupo de unas 20 personas, en su mayoría jóvenes, todos con gorras y con camisas negras y blancas con con el logo de Defensores por la Patria. Unos 40 minutos más tarde aparecieron los políticos. Preguntado por la razón de escoger a la tercera ciduad de Colombia, Espriella dijo que “hay que recuperar la seguridad del suroccidente del país y fue aquí, en Cali, en donde nos comenzaron a dividir”. Ninguno de los aspirantes es nativo del suroccidente de Colombia, pero eligieron cuidadosamente el lugar. “Cali será el punto de encuentro de quienes creemos que una Colombia unida es posible. Donde algunos quisieron dividir, nosotros elegimos construir unidad”, había escrito sobre el mediodía el economista Restrepo.
Álvaro Uribe da su bendición a la alianza de Paloma Valencia con Oviedo: "Paloma construye complementos no antagonismos"
El expresidente Álvaro Uribe ha celebrado la elección que hizo Paloma Valencia al escoger al economista Juan Daniel Oviedo como su fórmula presidencial. “Con la escogencia del Dr Juan Daniel Oviedo, nuestra candidata Paloma honra la libertad para el beneficio colectivo por oposición al estatismo esclavizante; reconoce calidades humanas y patrióticas; construye complementos no antagonismos; respeta el ánimo de la consulta, la diferencia dentro del estricto marco democrático; reitera respeto en doble via a la intimidad de la persona y por parte de ésta a la comunidad, a los niños y a la familia. Gana Colombia”, dijo en su cuenta de X.
Iván Cepeda se reúne con Lula en Brasil
El senador Iván Cepeda, candidato presidencial del oficialista Pacto Histórico, se reunió este jueves con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva en el Palacio de Planalto, en Brasilia. “Pude trasmitirle la admiración y el reconocimiento que suscita en Colombia”, escribió Cepeda en sus redes sociales al informar del encuentro, que se produce al día siguiente de que inscribió su candidatura junto a su fórmula vicepresidencial, la senadora indígena Aida Quilcué.
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en Bogotá, este jueves. / Andres Galeano
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en Bogotá, este jueves
Termina el evento del Gran San junto a los trabajadores informales en los que solo faltó una de los nueve candidatos de la consulta de la derecha, la experiodista Vicky Dávila, quien no dio declaraciones como los otros coequiperos.
Aníbal Gaviria: "Ustedes dos le muestran al país un camino"
El exgobernador de Antioquia viajó a Bogotá para hacer parte de este evento, y añade que “en Colombia tenemos que caber todos, los distintos, sin dividirnos, sin sembar odios. Diversos y distintos, pero con objetivos comunes”. La apuesta fuerte de los nueve candidatos de derecha, queda claro, es robar votos del centro y al mismo tiempo intentar demostrar que no se ponen así en duda los principios de derecha que representa Paloma Valencia.
Mauricio Cárdenas: "Acá tenemos la fórmula ganadora"
“Este futuro lo estamos construyendo acá. Paloma, felicitaciones, mostraste grandeza, liderazgo, y que tienes la capacidad de ser la próxima presidenta de Colombia”, dice el exministro de Hacienda, después de las palabras de Valencia y Oviedo. “Y Juan Daniel: se cumple un sueño, es poder gobernar desde la diversidad”, añade. “Estar acá es un acto simbólico para los millones de colombianos que son informales”, termina, con respecto a los trabajadores que les rodean.
Oviedo: "Este es un país dónde es difícil sumar en la diferencia"
Juan Daniel Oviedo arranca diciéndo que lo que quiere hacer es escuchar, un mensaje simbólico cuando él ha contado que ha tenido problemas de escucha después de un accidente cuando era más jóven. Menciona a las mujeres, los campesinos, la población afrocolombiana y la población LGBTI. “Necesitamos que una opción distinta sea puesta sobre la mesa”, pide. “Porque un país que no reconoce sus realidades, queda condenado a los populismos de izquierda y de derecha”, dice el candidato que se ha robado el voto de centro en las consultas presidenciales del pasado domingo.
Paloma Valencia: "Aquí hay manos límpias, aquí hay capacidad e inteligencia"
La candidata repite además el lema de campaña de Oviedo: “¡Vamos por toda por Colombia!”. Ahora habla el candidato a la vicepresidencia.
Paloma Valencia: "Los acuerdos entre diferentes significa que seguimos siendo diferentes"
“Los acuerdos entre diferentes significa que seguimos siendo diferentes”, dice la senadora después de que en los días pasados quedara claro que había una diferencia clave con su fórmula. “Yo voy a seguir defendiendo a los militares de Colombia”, dice sobre sus críticas a como el tribunal JEP, del acuerdo de paz, los ha juzgado por los falsos positivos. “También seguiré defendiendo la familia, que es un núcleo central” en Colombia, añade. “Queremos que la libertad de la familia”, añade, adelantándose a quienes en la derecha puedan atacarla por tener una fórmula que es abiertamente gay, cuando ese bando ha dicho que la población diversa pone en riesgo la familia tradicional. “La diferencia indica que nos aceptemos tal y como somos; ser diferentes no nos hace enemigos”
Paloma Valencia: "Oviedo trabaja por todos los informales de Colombia"
La candidata escogió el Gran San porque allí trabajan muchos trabajadores informales, por los que ha trabajado la campaña de Juan Daniel Oviedo: “él trabaja por todos los informales de Colombia”. “Nosotros nos sentaremos a buscar soluciones” para ellos, afectados por el salario mínimo que favoreció a los trabajadores formales pero no beneficia a los informales.
Paloma Valencia: "Oviedo conecta con muchos colombianos que no se sentían representados"
La senadora reconoce a los 1,2 millones de colombianos que votaron por Oviedo, el carácter técnico del economista que relució cuando él fue director del DANE, y su campaña en la que conectó “ con muchos colombianos que no se sentían representados”. “No hemos estado envueltos en escándalos de corrupción, lo nuestro es el servicio a Colombia con las manos límpias”, dijo la candidata presidencial.
Paloma Valencia: "Tenemos una opción distinta: mirar hacia adelante"
La senadora Paloma Valencia arranca sus palabras, en una tarima del centro comercial Gran San, en el centro de la capital, diciendo que agradece a sus copartidarios de la gran consulta, al expresidente Álvaro Uribe, diciendo que encontró el “mejor coequipero” para “mirar hacia adelante”: Juan Daniel Oviedo.
David Luna: "Estámos muy felices por esta fórmula ganadora"
Arranca el evento oficial en el que Paloma Valencia anuncia oficialmente a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial. Está acompañada con todos los miembros de la consulta de la derecha, incluído el exgobernador Anibal Gaviria, que viajó desde Medellín.
Paloma Valencia repunta en Polymarket, mientras que Abelardo de la Espriella cae a mínimos
El mercado de predicción Polymarket, en el que se apuesta dinero real por los resultados, muestra un importante repunte para Paloma Valencia, que ahora cuenta con un 39% de probabilidades de ser la próxima presidenta de Colombia, solo dos puntos menos que el izquierdista Iván Cepeda, líder en todas las encuestas.
La uribista Valencia ha mantenido un crecimiento exponencial en Polymarket desde el domingo, cuando ganó con más de 3,2 millones de votos las consultas presidenciales. Lo ha hecho en detrimento del ultra Abelardo de la Espriella, quien hasta hace unas semanas parecía ser la ficha más fuerte de la derecha. Hoy, según el mercado, solo tiene un 16% de probabilidades de ganar, cuando hace una semana esta predicción alcanzaba el 35%.
Valencia alcanza su pico en esta medición el mismo día que anuncia a Juan Daniel Oviedo, una figura atractiva para los votantes de centro, como fórmula vicepresidencial.
Martha Lucía Zamora durante una conferencia en la Universidad del Externado, el 9 de octubre de 2023. / maluzamora60
Roy Barreras anuncia que la exfiscal Martha Lucía Zamora será su fórmula vicepresidencial
Desde Cartagena, el candidato presidencial de la centroizquierda ha anunciado que la ex fiscal general Martha Lucía Zamora lo acompañará en el tarjetón. Barreras ha destacado el amplio recorrido de su coequipera, que ha sido magistrada auxiliar de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, así como directora jurídica de la JEP, el tribunal de justicia transicional surgido tras el acuerdo de paz. “Ha trabajado en asuntos de paz, ha defendido a las víctimas, fue además la directora de la Agencia de Defensa de la Nación y me enorgullece la fórmula vicepresidencial”, dijo.
“Mi fórmula tiene un claro compromiso con el Estado Social de Derecho y no con sus ambiciones personales”, había adelantado Barreras horas antes de hacer el anuncio. Zamora, al igual que él, hizo parte del Gobierno de Gustavo Petro. Desde agosto de 2022 y hasta diciembre de 2023 estuvo al frente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, cargo al que renunció tras una petición del presidente, en medio de las diferencias profundas que tenía con el entonces canciller, Álvaro Leyva, ya que ella se oponía a que se hiciera una nueva licitación para otorgar el contrato de fabricación de los pasaportes.
La izquierda prepara la oposición a Oviedo: "Decir que piensan distinto los que participaron en el mismo gobierno suena a engaño""
La izquierda venía esperando también la decisión de Paloma Valencia frente a su fórmula presidencial, y ahora arranca motores para criticar la estrategia de la candidata del uribismo que acaba de escoger a Juan Daniel Oviedo como su fórmula presidencial, un gesto para atraer a votantes de centro. “Los veremos matizando su oposición férrea a la JEP, al Acuerdo de Paz y al hecho de haberse dedicado años a hacer trizas la paz”, dice María José Pizarro, jefa de debate en la campaña del candidato del oficialismo, Iván Cepeda. “¿Cuál centro? Oviedo será la fórmula vicepresidencial de la Consulta de Alvaro Uribe”, dice la senadora Martha Peralta Epiayú, quien recuerda que Oviedo ha apoyado en el pasado a candidatos presidenciales de la derecha.
El presidente Petro, antes del anuncio, también envió un mensaje de escepticismo: “Decir que piensan distinto los que participaron en el mismo gobierno suena a engaño”. Tanto Valencia como Oviedo trabajaron en el gobierno de Iván Duque, ella como senadora y él como director del departamento de estadística. Aunque en Colombia se le exige a los presidentes que no participen en política en época electoral, el presidente Petro no ha frenado sus impulsos a favor de su proyecto político y contra el opositor. “Hoy tenemos una buena confrontación entre quienes piensan distinto Los que buscan seguir el camino de la transformación de Colombia y quienes participaron y ayudaron al gobierno de Duque y quieren volver a gobernar”, dijo en el mismo mensaje.
Peñalosa y Luna celebran la llegada de Oviedo como fórmula de Valencia
“La escogencia de @JDOviedoAr como su vicepresidente ilustra la visión de país de @PalomaValenciaL . Ella quiere un país para todos los colombianos, en el que todos quepan, respetando las diferencias de opinión”, escribió el exalcalde Enrique Peñalosa en X. “De todas las fórmulas posibles, la que encabezan @PalomaValenciaL y @JDOviedoAr , es sin duda, las más explosiva y complementaria”, dijo el exsenador David Luna. Son dos de los nueve candidatos de la consulta de la derecha que ganó Paloma Valencia el pasado domingo. Se espera que ellos estén junto a la candidata uribista esta mañana, y su nueva fórmula vicepresidencial, en una tarima en el centro de Bogotá donde se hará el anuncio oficial de Ovied.
Paloma Valencia elige a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial tras varios días de suspenso
La uribista Paloma Valencia ha elegido, finalmente, a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial. Lo ha anunciado este jueves tras cuatro días de suspenso en los que la candidata barajó varios nombres y dejó en el aire hasta última hora su decisión. Con esta elección, Valencia apuesta por expandir su alcance electoral por fuera de la derecha al elegir a una figura como Oviedo, popular entre los votantes del centro.
La posibilidad de que Oviedo fuera la fórmula vicepresidencial de Valencia tomó fuerza en la noche del domingo. El economista, que fue director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) durante el Gobierno del uribista Iván Duque (2018-2022), fue la gran sorpresa. Quedó segundo con 1.250.000 votos, el 17,8% de todas las consultas. Su perfil moderado y conciliador atrajo a votantes más cercanos al centro político.
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