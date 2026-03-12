Elecciones presidenciales Colombia 2026, en vivo | Día de fórmulas vicepresidenciales: Sergio Fajardo, Luis Gilberto Murillo, Paloma Valencia y Roy Barreras anuncian a sus coequiperos

Sergio Fajardo, tras elegir a Edna Bonilla como compañera de fórmula: “Es una persona que sabe construir puentes y no trincheras”

El candidato presidencial Sergio Fajardo ha presentado a su compañera de fórmula, Edna Bonilla, en la entrada del campus de Bogotá de la Universidad Nacional, en la que ambos han sido profesores. “Vamos a hacer una revolución de la educación en Colombia”, ha señalado, en referencia a que la ahora aspirante vicepresidencial fue secretaria de Educación de Bogotá en la Alcaldía de Claudia López (2020-2023). Ha reconocido que Bonilla no es tan conocida por la opinión pública, pero se ha mostrado confiado de que ha sido una buena elección para transmitir un mensaje de diálogo en medio de una campaña polarizada entre la izquierda y la derecha. “Ustedes se van a dar cuenta de la persona que escogí para romper con los extremos. Es una persona que sabe construir puentes y no trincheras”, ha declarado ante la prensa.

Bonilla ha llegado a la entrada de la Universidad Nacional unos minutos después de Fajardo, junto a su marido, el también académico Jorge Iván González. Ha explicado que ella escogió el sitio para hacer el anuncio y que lo hizo por la importancia que ha tenido la principal casa de estudios de Colombia en su vida —fue estudiante y profesora de la institución— en el país. “Vamos a poner la educación siempre en el centro. Pero también otros temas, como la seguridad, la salud y las mujeres”, ha comentado. Ha recordado la trayectoria en común que comparte con Fajardo como académicos que han desempeñado cargos en la función pública. “Él nos dio cátedra a muchos como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, de cómo ejercer el servicio público como ciudadanos”, ha enfatizado.

Ambos han cuestionado el discurso polarizante de sus rivales. Fajardo ha señalado que ellos muestran una manera de hacer política que es distinta a la idea de que “maltratarse y agredirse es demostrar valentía”. Bonilla ha enfatizado que cree en “en el centro político como opción para dejar de hablar de extremos”. La candidata ha cerrado con un mensaje optimista. “Vamos a ganar y le vamos a demostrar a Colombia que el futuro es ya, que construiremos las mejores alternativas para este país”.