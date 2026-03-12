Elecciones presidenciales Colombia 2026, en vivo | Día de fórmulas vicepresidenciales: Sergio Fajardo, Luis Gilberto Murillo, Paloma Valencia y Roy Barreras anuncian a sus coequiperos
Roy Barreras anuncia que la exfiscal Martha Lucía Zamora será su fórmula | Luis Gilberto Murillo elige a Luz María Zapata, exdirectora de Asocapitales, como su coequipera en el tarjetón |Maurice Armitage declina su aspiración presidencial
- Álvaro Uribe: “No ataquen a Paloma por mis errores, ella no los ha cometido”
- Paloma Valencia: "Oviedo no tiene la obligación de ser mi fórmula vicepresidencial, y yo no tengo la obligación de que él lo sea"
- José Manuel Restrepo, a Paloma Valencia: “Habrá puentes que nos lleven al propósito superior que es nuestra nación”
Las elecciones de las fórmulas vicepresidenciales han concentrado la atención en la semana posterior a las elecciones del Congreso y de las consultas interpartidistas del 8 de marzo. Temprano en la mañana de este jueves se ha conocido que la fórmula del candidato Sergio Fajardo será Edna Bonilla, académica y exsecretaria de Educación de Bogotá. Así lo ha confirmado el exsenador Jorge Robledo, con quien Fajardo lidera el partido Dignidad y Compromiso. Paloma Valencia también anunciará su fórmula este jueves. Los aspirantes Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella ya revelaron sus apuestas a lo largo de la semana: primero el candidato de la izquierda, quien eligió a la lideresa indígena Aida Quilcué, y el martes el abogado ultraderechista, quien optó por el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo. Cepeda, además, inscribió su candidatura de manera formal este miércoles en la Registraduría, en Bogotá, mientras que De la Espriella espera hacerlo este jueves en Cali. Las decisiones de las demás campañas permanecen en vilo. Todas ellas tienen como plazo máximo el viernes para dar a conocer sus fórmulas vicepresidenciales.
Pamela Valencia y Juan Daniel Oviedo en Bogotá, este jueves.
Termina el evento del Gran San junto a los trabajadores informales en los que solo faltó una de los nueve candidatos de la consulta de la derecha, la experiodista Vicky Dávila, quien no dió declaraciones como los otros coequiperos.
Aníbal Gaviria: "Ustedes dos le muestran al país un camino"
El exgobernador de Antioquia viajó a Bogotá para hacer parte de este evento, y añade que “en Colombia tenemos que caber todos, los distintos, sin dividirnos, sin sembar odios. Diversos y distintos, pero con objetivos comunes”. La apuesta fuerte de los nueve candidatos de derecha, queda claro, es robar votos del centro y al mismo tiempo intentar demostrar que no se ponen así en duda los principios de derecha que representa Paloma Valencia.
Mauricio Cárdenas: "Acá tenemos la fórmula ganadora"
“Este futuro lo estamos construyendo acá. Paloma, felicitaciones, mostraste grandeza, liderazgo, y que tienes la capacidad de ser la próxima presidenta de Colombia”, dice el exministro de Hacienda, después de las palabras de Valencia y Oviedo. “Y Juan Daniel: se cumple un sueño, es poder gobernar desde la diversidad”, añade. “Estar acá es un acto simbólico para los millones de colombianos que son informales”, termina, con respecto a los trabajadores que les rodean.
Oviedo: "Este es un país dónde es difícil sumar en la diferencia"
Juan Daniel Oviedo arranca diciéndo que lo que quiere hacer es escuchar, un mensaje simbólico cuando él ha contado que ha tenido problemas de escucha después de un accidente cuando era más jóven. Menciona a las mujeres, los campesinos, la población afrocolombiana y la población LGBTI. “Necesitamos que una opción distinta sea puesta sobre la mesa”, pide. “Porque un país que no reconoce sus realidades, queda condenado a los populismos de izquierda y de derecha”, dice el candidato que se ha robado el voto de centro en las consultas presidenciales del pasado domingo.
Paloma Valencia: "Aquí hay manos límpias, aquí hay capacidad e inteligencia"
La candidata repite además el lema de campaña de Oviedo: “¡Vamos por toda por Colombia!”. Ahora habla el candidato a la vicepresidencia.
Paloma Valencia: "Los acuerdos entre diferentes significa que seguimos siendo diferentes"
“Los acuerdos entre diferentes significa que seguimos siendo diferentes”, dice la senadora después de que en los días pasados quedara claro que había una diferencia clave con su fórmula. “Yo voy a seguir defendiendo a los militares de Colombia”, dice sobre sus críticas a como el tribunal JEP, del acuerdo de paz, los ha juzgado por los falsos positivos. “También seguiré defendiendo la familia, que es un núcleo central” en Colombia, añade. “Queremos que la libertad de la familia”, añade, adelantándose a quienes en la derecha puedan atacarla por tener una fórmula que es abiertamente gay, cuando ese bando ha dicho que la población diversa pone en riesgo la familia tradicional. “La diferencia indica que nos aceptemos tal y como somos; ser diferentes no nos hace enemigos”
Paloma Valencia: "Oviedo trabaja por todos los informales de Colombia"
La candidata escogió el Gran San porque allí trabajan muchos trabajadores informales, por los que ha trabajado la campaña de Juan Daniel Oviedo: “él trabaja por todos los informales de Colombia”. “Nosotros nos sentaremos a buscar soluciones” para ellos, afectados por el salario mínimo que favoreció a los trabajadores formales pero no beneficia a los informales.
Paloma Valencia: "Oviedo conecta con muchos colombianos que no se sentían representados"
La senadora reconoce a los 1,2 millones de colombianos que votaron por Oviedo, el carácter técnico del economista que relució cuando él fue director del DANE, y su campaña en la que conectó “ con muchos colombianos que no se sentían representados”. “No hemos estado envueltos en escándalos de corrupción, lo nuestro es el servicio a Colombia con las manos límpias”, dijo la candidata presidencial.
Paloma Valencia: "Tenemos una opción distinta: mirar hacia adelante"
La senadora Paloma Valencia arranca sus palabras, en una tarima del centro comercial Gran San, en el centro de la capital, diciendo que agradece a sus copartidarios de la gran consulta, al expresidente Álvaro Uribe, diciendo que encontró el “mejor coequipero” para “mirar hacia adelante”: Juan Daniel Oviedo.
David Luna: "Estámos muy felices por esta fórmula ganadora"
Arranca el evento oficial en el que Paloma Valencia anuncia oficialmente a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial. Está acompañada con todos los miembros de la consulta de la derecha, incluído el exgobernador Anibal Gaviria, que viajó desde Medellín.
Paloma Valencia repunta en Polymarket, mientras que Abelardo de la Espriella cae a mínimos
El mercado de predicción Polymarket, en el que se apuesta dinero real por los resultados, muestra un importante repunte para Paloma Valencia, que ahora cuenta con un 39% de probabilidades de ser la próxima presidenta de Colombia, solo dos puntos menos que el izquierdista Iván Cepeda, líder en todas las encuestas.
La uribista Valencia ha mantenido un crecimiento exponencial en Polymarket desde el domingo, cuando ganó con más de 3,2 millones de votos las consultas presidenciales. Lo ha hecho en detrimento del ultra Abelardo de la Espriella, quien hasta hace unas semanas parecía ser la ficha más fuerte de la derecha. Hoy, según el mercado, solo tiene un 16% de probabilidades de ganar, cuando hace una semana esta predicción alcanzaba el 35%.
Valencia alcanza su pico en esta medición el mismo día que anuncia a Juan Daniel Oviedo, una figura atractiva para los votantes de centro, como fórmula vicepresidencial.
Martha Lucía Zamora durante una conferencia en la Universidad del Externado, el 9 de octubre de 2023. / maluzamora60
Roy Barreras anuncia que la exfiscal Martha Lucía Zamora será su fórmula vicepresidencial
Desde Cartagena, el candidato presidencial de la centroizquierda ha anunciado que la ex fiscal general Martha Lucía Zamora lo acompañará en el tarjetón. Barreras ha destacado el amplio recorrido de su coequipera, que ha sido magistrada auxiliar de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, así como directora jurídica de la JEP, el tribunal de justicia transicional surgido tras el acuerdo de paz. “Ha trabajado en asuntos de paz, ha defendido a las víctimas, fue además la directora de la Agencia de Defensa de la Nación y me enorgullece la fórmula vicepresidencial”, dijo.
“Mi fórmula tiene un claro compromiso con el Estado Social de Derecho y no con sus ambiciones personales”, había adelantado Barreras horas antes de hacer el anuncio. Zamora, al igual que él, hizo parte del Gobierno de Gustavo Petro. Desde agosto de 2022 y hasta diciembre de 2023 estuvo al frente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, cargo al que renunció tras una petición del presidente, en medio de las diferencias profundas que tenía con el entonces canciller, Álvaro Leyva, ya que ella se oponía a que se hiciera una nueva licitación para otorgar el contrato de fabricación de los pasaportes.
La izquierda prepara la oposición a Oviedo: "Decir que piensan distinto los que participaron en el mismo gobierno suena a engaño""
La izquierda venía esperando también la decisión de Paloma Valencia frente a su fórmula presidencial, y ahora arranca motores para criticar la estrategia de la candidata del uribismo que acaba de escoger a Juan Daniel Oviedo como su fórmula presidencial, un gesto para atraer a votantes de centro. “Los veremos matizando su oposición férrea a la JEP, al Acuerdo de Paz y al hecho de haberse dedicado años a hacer trizas la paz”, dice María José Pizarro, jefa de debate en la campaña del candidato del oficialismo, Iván Cepeda. “¿Cuál centro? Oviedo será la fórmula vicepresidencial de la Consulta de Alvaro Uribe”, dice la senadora Martha Peralta Epiayú, quien recuerda que Oviedo ha apoyado en el pasado a candidatos presidenciales de la derecha.
El presidente Petro, antes del anuncio, también envió un mensaje de escepticismo: “Decir que piensan distinto los que participaron en el mismo gobierno suena a engaño”. Tanto Valencia como Oviedo trabajaron en el gobierno de Iván Duque, ella como senadora y él como director del departamento de estadística. Aunque en Colombia se le exige a los presidentes que no participen en política en época electoral, el presidente Petro no ha frenado sus impulsos a favor de su proyecto político y contra el opositor. “Hoy tenemos una buena confrontación entre quienes piensan distinto Los que buscan seguir el camino de la transformación de Colombia y quienes participaron y ayudaron al gobierno de Duque y quieren volver a gobernar”, dijo en el mismo mensaje.
Peñalosa y Luna celebran la llegada de Oviedo como fórmula de Valencia
“La escogencia de @JDOviedoAr como su vicepresidente ilustra la visión de país de @PalomaValenciaL . Ella quiere un país para todos los colombianos, en el que todos quepan, respetando las diferencias de opinión”, escribió el exalcalde Enrique Peñalosa en X. “De todas las fórmulas posibles, la que encabezan @PalomaValenciaL y @JDOviedoAr , es sin duda, las más explosiva y complementaria”, dijo el exsenador David Luna. Son dos de los nueve candidatos de la consulta de la derecha que ganó Paloma Valencia el pasado domingo. Se espera que ellos estén junto a la candidata uribista esta mañana, y su nueva fórmula vicepresidencial, en una tarima en el centro de Bogotá donde se hará el anuncio oficial de Ovied.
Paloma Valencia elige a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial tras varios días de suspenso
La uribista Paloma Valencia ha elegido, finalmente, a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial. Lo ha anunciado este jueves tras cuatro días de suspenso en los que la candidata barajó varios nombres y dejó en el aire hasta última hora su decisión. Con esta elección, Valencia apuesta por expandir su alcance electoral por fuera de la derecha al elegir a una figura como Oviedo, popular entre los votantes del centro.
La posibilidad de que Oviedo fuera la fórmula vicepresidencial de Valencia tomó fuerza en la noche del domingo. El economista, que fue director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) durante el Gobierno del uribista Iván Duque (2018-2022), fue la gran sorpresa. Quedó segundo con 1.250.000 votos, el 17,8% de todas las consultas. Su perfil moderado y conciliador atrajo a votantes más cercanos al centro político.
Lea la noticia completa aquí.
Maurice Armitage declina su aspiración presidencial
El exalcalde de Cali Maurice Armitage ha anunciado que retirará su candidatura presidencial. “Creo que se necesita depurar el número de candidatos que competirá por la Presidencia”, dijo a través de una carta pública. El empresario, que buscaba alcanzar la jefatura del Estado con una candidatura independiente y que había rechazado participar en la consulta del centro político promovida por Claudia López, considera que la votación ya está lo suficientemente fragmentada.
Aunque asegura que el amplio número de candidatos es símbolo de una democracia sana, señala también que “las fuerzas políticas ya están razonablemente alineadas para asumir una recta final en la que yo no soy político, ni tengo una fuerza política detrás”. Sin embargo, asegura que puede seguir aportándole a la sociedad desde su papel como empresario, para consolidar empresas productivas y sostenibles. “Ese es mi legado, y seguiré practicándolo y promoviéndolo”, concluye.
Sergio Fajardo y Edna Bonilla, este jueves. / Campaña Sergio Fajardo
Sergio Fajardo, tras elegir a Edna Bonilla como compañera de fórmula: “Es una persona que sabe construir puentes y no trincheras”
El candidato presidencial Sergio Fajardo ha presentado a su compañera de fórmula, Edna Bonilla, en la entrada del campus de Bogotá de la Universidad Nacional, en la que ambos han sido profesores. “Vamos a hacer una revolución de la educación en Colombia”, ha señalado, en referencia a que la ahora aspirante vicepresidencial fue secretaria de Educación de Bogotá en la Alcaldía de Claudia López (2020-2023). Ha reconocido que Bonilla no es tan conocida por la opinión pública, pero se ha mostrado confiado de que ha sido una buena elección para transmitir un mensaje de diálogo en medio de una campaña polarizada entre la izquierda y la derecha. “Ustedes se van a dar cuenta de la persona que escogí para romper con los extremos. Es una persona que sabe construir puentes y no trincheras”, ha declarado ante la prensa.
Bonilla ha llegado a la entrada de la Universidad Nacional unos minutos después de Fajardo, junto a su marido, el también académico Jorge Iván González. Ha explicado que ella escogió el sitio para hacer el anuncio y que lo hizo por la importancia que ha tenido la principal casa de estudios de Colombia en su vida —fue estudiante y profesora de la institución— en el país. “Vamos a poner la educación siempre en el centro. Pero también otros temas, como la seguridad, la salud y las mujeres”, ha comentado. Ha recordado la trayectoria en común que comparte con Fajardo como académicos que han desempeñado cargos en la función pública. “Él nos dio cátedra a muchos como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, de cómo ejercer el servicio público como ciudadanos”, ha enfatizado.
Ambos han cuestionado el discurso polarizante de sus rivales. Fajardo ha señalado que ellos muestran una manera de hacer política que es distinta a la idea de que “maltratarse y agredirse es demostrar valentía”. Bonilla ha enfatizado que cree en “en el centro político como opción para dejar de hablar de extremos”. La candidata ha cerrado con un mensaje optimista. “Vamos a ganar y le vamos a demostrar a Colombia que el futuro es ya, que construiremos las mejores alternativas para este país”.
Luz María Zapata en una imagen compartida en septiembre de 2025. / @Luzmazapata_
Luis Gilberto Murillo elige a Luz María Zapata, exdirectora de Asocapitales, como su fórmula vicepresidencial
El excanciller y exembajador en Washington Luis Gilberto Murillo ha escogido a Luz María Zapata, exdirectora de Asocapitales, como su fórmula vicepresidencial. Ambos presentarán este jueves su candidatura para la primera vuelta del 31 de mayo. Zapata es politóloga de la Universidad de Los Andes y tiene una maestría en Inteligencia Emocional de la Universidad del Rosario, ambas en Bogotá. Dirigió el gremio de alcaldes de las ciudades capitales desde 2018 hasta el año pasado. “Gracias a Mi Candidato por creer en mí, hoy no simplemente estoy es una fórmula política. Hoy estoy entrando a un equipo, a una familia que me conmueve hasta lo más profundo de mi corazón”, escribió Zapata en sus redes sociales al confirmar la noticia. Murillo es originario de Andagoya, en el Chocó. Con fama de conciliador, el también exministro de Ambiente y exgobernador de ese departamento se postula como un antídoto a la polarización que ya domina la campaña.
El congresista Wadith Manzur se entrega a la Fiscalía por el escándalo de la UNGRD
Este jueves, el recién elegido senador del Partido Conservador, Wadith Manzur, se ha entregado a la Fiscalía luego de que la Corte Suprema de Justicia dictara una orden de captura en su contra. Manzur, quien fue elegido como senador este domingo, y que en la pasada legislatura fue representante a la Cámara, es uno de los señalados en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
En este entramado de corrupción, las autoridades han logrado demostrar que el Gobierno de Gustavo Petro compró congresistas, o los benefició con el direccionamiento de contratos, con dinero público que estaba destinado a la atención de desastres, a cambio de que estos votaran favorablemente las reformas y las solicitudes de crédito.
Manzur hacía parte de la Comisión de Crédito Público del Congreso, encargada de aprobar o negar el endeudamiento estatal, junto con Karen Manrique, cuya orden de captura también fue ordenada por la Corte. Manrique, que ocupa una de las curules destinadas a las víctimas del conflicto, también resultó elegida este domingo para una nueva legislatura. Por ese mismo caso, la Corte ha llamado a juicio a Julián Peinado, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, los tres del Partido Liberal, y al excongresista del partido Alianza Verde Juan Diego Muñoz. Sin embargo, para ellos no se ordenó una medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que podrán defenderse en libertad.
Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá. / GUILLERMO HERNANDEZ ZORRO FOX_PH
Sergio Fajardo escoge a Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá, como su fórmula vicepresidencial
El exalcalde de Medellín Sergio Fajardo ha elegido a Edna Bonilla, académica y exsecretaria de Educación de Bogotá, como su fórmula vicepresidencial. Ella fue una de las funcionarias más destacadas durante la Alcaldía de Claudia López en la capital de Colombia, con logros como garantizar 40.000 nuevos cupos en educación superior mediante el programa Jóvenes a la U. El candidato de centro, que se mantuvo al margen de las consultas interpartidistas del domingo, convocó a una rueda de prensa en el edificio Uriel Gutiérrez, en la sede bogotana de la Universidad Nacional, a las 7.30 de la mañana para hacer el anuncio oficial. También Paloma Valencia, la ganadora de la Gran Consulta de la derecha, se prepara para dar a conocer este jueves su fórmula vicepresidencial.
Tanto el senador de izquierdas Iván Cepeda como el ultraderechista Abelardo de la Espriella, los dos punteros de las encuestas, ya anunciaron esta semana a sus fórmulas para la primera vuelta del 31 de mayo. El aspirante del oficialista Pacto Histórico escogió a la lideresa indígena Aida Quilcué, mientras que el abogado penalista designó al exministro José Manuel Restrepo. Los demás candidatos pueden hacerlo hasta este viernes, cuando vence el plazo para presentarse ante la Registraduría.
Sergio Fajardo y Paloma Valencia anuncian este jueves sus fórmulas vicepresidenciales
Los candidatos presidenciales Sergio Fajardo y Paloma Valencia anticiparon el miércoles que darán a conocer a sus fórmulas vicepresidenciales este jueves. El aspirante centrista convocó a una rueda de prensa en el edificio Uriel Gutiérrez, en la sede bogotana de la Universidad Nacional, a las 7.30 de la mañana. Por su parte, la aspirante conservadora ha anunciado que, junto con los integrantes de la consulta de la derecha, se encontrarán en el centro comercial El Gran San, en el centro de Bogotá, a las 11.30 de la mañana, para dar la noticia.
Los candidatos Iván Cepeda, de la izquierda, y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, ya anunciaron a lo largo de la semana a sus fórmulas vicepresidenciales. El aspirante del Pacto Histórico eligió a la lideresa indígena Aida Quilcué, mientras que el abogado se decantó por el exministro José Manuel Restrepo. Las elecciones que hagan los demás candidatos terminarán de reconfigurar el panorama político de la campaña, al menos hasta la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha ordenado en la tarde de este miércoles el envío a prisión de los congresistas Wadith Manzur, del Partido Conservador, y Karen Manrique, de las curules de víctimas. El Alto Tribunal ha emitido orden de captura contra estos dos parlamentarios elegidos de nuevo el pasado domingo por su participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD). La sala de instrucción de la Corte que investiga a los senadores y representantes a la Cámara también ha llamado a juicio por el mismo caso a Julián Peinado, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo del Partido Liberal, y al el excongresista del partido Alianza Verde Juan Diego Muñoz.
Lea la noticia completa en este enlace.
La Corte Suprema de Justicia envía a la cárcel a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, reelegidos el domingo, por la trama corrupta de la UNGRD
La Corte Suprema de Justicia ha enviado a prisión este miércoles al recién reelecto senador Wadith Manzur, del Partido Conservador, y a la representante a la Cámara Karen Manrique, de la curul de paz de Arauca, por su implicación en la trama de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ambos congresistas fueron reelegidos el domingo pasado para el periodo 2026-2030. El alto tribunal, además, ha llamado a ambos a juicio, que deberán seguir en prisión, y también a los otros congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y Juan Diego Muñoz Cabrera, todos involucrados en el mismo escándalo.
Juan Fernando Cristo presentará a Norma Vera como su fórmula presidencial
El candidato Juan Fernando Cristo planea inscribir este viernes a la académica Norma Vera como su fórmula vicepresidencial en la ciudad de Cartagena. El exministro del Interior en los gobiernos de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, arquitecto de la emblemática Ley de Víctimas, ha optado por una experta en el conflicto armado colombiano. Oriunda del Magdalena, Vera ha sido docente universitaria, investigadora y defensora de derechos humanos. Como profesora de la Universidad del Magdalena documentó las acciones de los grupos paramilitares bajo el mando de Hernán Giraldo.
Los miembros de la consulta de la derecha cierran filas en torno a Paloma Valencia y anticipan el anuncio de su fórmula vicepresidencial para el jueves
Seis de los nueve precandidatos que participaron en la consulta de la derecha han cerrado filas en torno a la ganadora de la coalición, Paloma Valencia, y han anunciado que este jueves se dará a conocer quién será su fórmula vicepresidencial con vistas a la primera vuelta del 31 de mayo. En una breve declaración a la prensa en que David Luna tomó la vocería, ha dicho que tanto él como Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Enrique Peñalosa, Victoria Dávila y Juan Carlos Pinzón estuvieron reunidos este miércoles con Valencia, ultimando detalles del anuncio que se hará el jueves por la mañana. También participaron Juan Daniel Oviedo, segundo en las votaciones del domingo y quien se perfila como la posible fórmula vicepresidencial, y Aníbal Gaviria, de manera telemática, desde Medellín. “Nosotros estaremos al lado de ella tanto mañana como en todo el proceso de campaña unidos, en conjunto”, ha dicho Luna, tras días de rumores de aparentes posturas encontradas entre Valencia y Oviedo.
Aida Quilcué e Iván Cepeda, en la Registraduría Nacional, este miércoles. / Andres Galeano
Iván Cepeda inscribe su candidatura presidencial ante la Registraduría Nacional
El aspirante presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha inscrito este miércoles de manera formal su candidatura ante la Registraduría Nacional, en Bogotá. El senador ha acudido a la sede de esa autoridad junto a su fórmula vicepresidencial, la lideresa indígena Aida Quilcué, algunos congresistas de su partido elegidos el domingo pasado en las elecciones y simpatizantes de su movimiento. "Vamos por la disputa de la Presidencia con un Gobierno con mayor respaldo popular y nuestro proyecto, el Pacto Histórico, con una campaña presidencial cada vez más fuerte, sólida y cerca de obtener un triunfo, como lo vamos a tener en la primera vuelta el próximo 31 de mayo", ha dicho el senador. El encuentro en la Registraduría para la inscripción estaba pactado para las 10 de la mañana. Sin embargo, la falta de dos documentos imprescindibles para formalizarla hizo que tanto la inscripción como su anuncio público se retrasaran por casi seis horas.
El Pacto Histórico afirma que la candidata Aída Quilcué no está inhabilitada para ser vicepresidenta
El Pacto Histórico ha emitido un comunicado en el que defiende la aspiración vicepresidencial de Aída Quilcué. El movimiento político, fundado por el presidente Gustavo Petro, afirma que no está inhabilitada “ni tiene ningún impedimento legal o constitucional (...) ni está incursa tampoco en ninguna causal de doble militancia”. El pronunciamiento se da en medio de los problemas administrativos que ha tenido la dupla para formalizar su inscripción como fórmula presidencial para las próximas elecciones.
La falta de un documento que certifique que Quilcué renunció al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), partido que hoy respalda la candidatura de Roy Barreras, ha frenado por casi cuatro horas el acto simbólico que oficializa su participación como fórmula presidencial en los próximos comicios. El partido político ha explicado que, si bien Quilcué fue electa senadora entre 2022 y 2026, “posteriormente pasó a ser del Partido Progresistas, como consecuencia de la escisión del MAIS y actualmente es integrante del Movimiento Pacto Histórico”, explica el comunicado.
El candidato presidencial Roy Barreras, quien busca hacer contrapeso a Cepeda por los votos de la izquierda en la primera vuelta, también se pronunció en defensa de su candidatura. “Tenemos caminos diferentes pero legítimos”, escribió.
El empresario Arturo Calle se reúne con Paloma Valencia pese a haber manifestado su respaldo a De la Espriella
El empresario de modas Arturo Calle, uno de los más reconocidos en Colombia del sector, se ha reunido con la candidata Paloma Valencia, que se encuentra en ronda de consultas con varias figuras políticas y privadas antes de decidir quién será su fórmula vicepresidencial.
Su presencia en el hotel en el que ocurren estas conversaciones llama la atención cuando hace solo un mes Calle había manifestado su respaldo a la candidatura del ultra Abelardo de la Espriella. “Don Arturo Calle está firme por la Patria. Juntos vamos a lograr el milagro de construir una Colombia donde los independientes y emprendedores puedan convertirse en empresarios, con oportunidades reales, reglas claras y respaldo del Estado”, señaló el candidato outsider en X.
Tan estrecha parecía esa alianza, que hasta De la Espriella le ofreció trabajo: “En mi gobierno impulsaremos un Comité de Sabios, conformado por hombres y mujeres de experiencia probada, como don Arturo Calle”, dijo entonces.
En solo tres días, la senadora Paloma Valencia se ha convertido en la candidata a batir en las elecciones colombianas del próximo mayo. La líder uribista ganó el domingo la consulta de la centroderecha y recabó más de 3,2 millones de votos, un apoyo que ha puesto la atención mediática sobre ella y la fórmula vicepresidencial que debe anunciar en las próximas 48 horas. “Si en el diálogo usted pretende que salgamos iguales, rompe el sentido de tener diferencia”, dice en entrevista con EL PAÍS en la mañana de este miércoles. Tras terminar la conversación, la candidata se reunirá con Oviedo por tercera vez desde el domingo, y tras la charla aplazará hasta el jueves la decisión sobre si lo acepta como compañero de fórmula.
Lea la entrevista completa aquí.
Aida Quilcué e Iván Cepeda a su llegada a la Registraduría Nacional, en la mañana de este miércoles en Bogotá. / Andres Galeano
La inscripción de la candidatura presidencial de Iván Cepeda y Aida Quilcué se frena por dos documentos faltantes
El candidato presidencial Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, permanecen desde hace dos horas a puerta cerrada con funcionarios de la Registraduría por dos documentos faltantes para formalizar la inscripción de la candidatura. La situación ha detenido temporalmente el procedimiento y ha dejado en pausa el acto simbólico que oficializa su participación en la elección. Uno de los documentos faltantes, según informó un asesor, es el que certifica que Quilcué renunció al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), partido que hoy respalda la candidatura de Roy Barreras. El otro es un documento del Consejo de Estado que certifica que Cepeda no está inhabilitado, que tiene el aval del Pacto Histórico y que la campaña está debidamente inscrita y sujeta a los controles electorales.
Vicky Dávila ironiza sobre el “matrimonio” de Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo: “Si no funcionó, déjalo ir”
La excandidata presidencial Vicky Dávila ha ironizado, sin dejar muchas dudas, sobre la negociación que ha mantenido Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo para, posiblemente, convertirlo en fórmula vicepresidencial. Durante tres días se ha especulado sobre este “matrimonio” y hasta esta tarde no se ha definido si irán juntos en el tarjetón de la primera vuelta.
Dávila ha señalado que “no hay nada peor que un matrimonio a la fuerza o por conveniencia, más temprano que tarde se revienta”. Para la comunicadora, una fórmula presidencial es tal y como un matrimonio: “Si se intentó, si se luchó, si se hizo hasta ‘terapia de pareja’ y no funcionó, déjalo ir, que sea feliz”.
Según Dávila ,“hay mejores príncipes dispuestos a casarse para toda la vida”.
Paloma Valencia aplaza el anuncio de su fórmula vicepresidencial
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo han concluido su reunión para definir si conformarán una fórmula presidencial. El excandidato ha señalado al retirarse que ella anunciará la decisión mañana, y no esta tarde como se esperaba. Ha evitado adelantar si le han ofrecido la candidatura y si la aceptaría. “Ella va a tomar la decisión”, ha declarado.
Según lo que ha dicho Oviedo ante la prensa, la senadora uribista sí le ofreció que fuera su fórmula vicepresidencial, pero no ha respondido si él aceptó la propuesta de manera explícita.
La elección de un candidato a vicepresidente se ha convertido en un tema crucial para Valencia tras la alta votación que recabó Oviedo el domingo en la consulta de la centroderecha. Los medios de comunicación y los votantes están a la expectativa ante la posibilidad de que una figura tan uribista como ella sea acompañada de alguien de centro y con posiciones claras en defensa del Acuerdo de Paz de 2016, que ella ha rechazado con vehemencia.
Petro arremete contra Valencia: “Hay odios que se disfrazan de amor”
Gustavo Petro ha reaccionado a una entrevista en El Espectador en la que Paloma Valencia señala que quiere conquistar a los petristas y asegura que “los va a querer tanto como a los uribistas”. “¿Qué clase de cariño nuevo es ese si todas las reformas sociales y la transformación democrática que propusimos fueron atacadas en todos estos años por ella y su movimiento?”, ha escrito Petro, en referencia a la imagen cada vez más conciliadora de su rival. “Si el presidente de la República fue lanzado a ser literalmente quemado y despedazado por la prensa del uribismo, ¿qué clase de cariño es ese? De milagro he sobrevivido a tanto amor odiador, menos mal he aprendido que también hay odios que se disfrazan de amor”.
Pese a que su cargo le impide intervenir en la campaña electoral, el mandatario ha ahondado en una serie de críticas al uribismo. “Lo peor de volver al Gobierno de [Iván] Duque es la violencia contra la gente inocente y sobre todo su juventud. Claro que hay que mirar el futuro, pero sin ese pasado oscuro de quienes se creen con derecho hereditario al poder”, ha declarado, al tiempo que ha recordado la oposición del uribismo a sus reformas sociales. “Si la codicia y el deseo de sangre vuelven a gobernar, destruyen la familia, la persona, el amor y a Colombia (...) Un regreso disfrazado al pasado es una trampa y creo que mortal”.
María José Pizarro desmiente que Aida Quilcué esté inhabilitada para ser la fórmula de Iván Cepeda
María José Pizarro, congresista y jefa de debate de Iván Cepeda, ha desmentido los rumores que han circulado sobre la supuesta inhabilitación de la senadora Aida Quilcué para ser la candidata vicepresidencial del Pacto Histórico. “Queremos dejar absolutamente claro que no está incursa en ningún tipo de doble militancia”, ha comentado en un video en X.
La jefa de debate ha explicado que tanto ella como su compañera en la cámara alta hicieron parte hace poco más de un año de la escisión del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), que hoy apoya la candidatura presidencial de Roy Barreras, y conformaron un nuevo partido. “Ella solicitó, junto con nosotros, su tránsito de MAIS a Progresistas. Luego, cuando Progresistas se fusiona con el Pacto Histórico [en 2025], por supuesto transitamos juntos [al partido que respalda a Cepeda]. Hoy la senadora Aida Quilcué es senadora del Pacto Histórico como todos lo que hicimos el tránsito de MAIS a Progresistas”, ha subrayado.
“Este es otro intento más de buscar impedir mediante leguleyadas la participación política plena del Pacto Histórico, y en este caso concreto, de tratar de bloquear a una mujer, lideresa, indígena, víctima de la violencia. Vamos a superar estos nuevos obstáculos y a ganar un nuevo gobierno del pueblo y para el pueblo”, ha agregado por escrito.
Abanderada de la unidad de la izquierda en Colombia, la senadora María José Pizarro (Bogotá, 47 años) es una de las mujeres más visibles en el Pacto Histórico, la variopinta coalición de Gobierno que se fusionó en un partido político para las elecciones de este 2026. Progresista y feminista, es también la jefa de debate de Iván Cepeda, el líder de la encuestas en la campaña para encontrarle sucesor al presidente Gustavo Petro. Cuando se posesionó, el 7 de agosto de 2022, ella fue la encargada, al borde de las lágrimas, de ponerle la banda presidencial, en una ceremonia cargada de simbolismo. María José, como la suelen llamar, es hija de Carlos Pizarro, el comandante del M-19 que firmó la paz, asesinado en 1990 cuando era candidato presidencial. El eme, como se conocía a la guerrilla a la que también perteneció Petro, persistió en ese acuerdo de paz y fue protagonista de la Asamblea Constituyente que redactó la carta política de 1991.
Lea la entrevista completa aquí.
