Las elecciones legislativas y de consultas en Colombia cierran con casi 1.000 denuncias por delitos electorales

La primera jornada electoral de un semestre de votaciones, la que pinta el mapa del Congreso de la República para el próximo cuatrienio, se cierra con por lo menos 940 denuncias por delitos electorales. En el más reciente balance del Puesto de Mando Unificado, las autoridades han advertido de la incautación de 3.628 millones de pesos (unos 572.000 dólares) y la captura de dos candidatos de derecha. Todo ello bajo la sombra de las advertencias de fraude que ha reiterado el presidente Gustavo Petro durante las últimas semanas.

Una de las primeras alertas la lanzó el Ministerio de Defensa, que al inicio del día advirtió del paso irregular de unas 2.400 personas desde Venezuela, a pesar del cierre de los pasos fronterizos en el país. Un video divulgado por esa cartera muestra el momento en que cientos de personas pasan un río y recorren varias de las trochas ilegales. “Las autoridades en la zona ya están en el punto para tomar las medidas legales correspondientes en contra de los involucrados”, ha añadido el ministro Pedro Sánchez, quien ha aclarado que decenas de buses esperaban a estas personas, presuntamente para llevarlas a votar.

La Policía también ha informado de la captura de 15 personas, tres de ellos jurados de votación. Dos de los casos más representativos fueron de candidatos al Congreso. Víctor Hugo Moreno, exgobernador del Amazonas y candidato a la Cámara en ese departamento por el Centro Democrático, fue detenido este sábado en Leticia, la capital del departamento. Según el reporte oficial, al ser abordado por una patrulla de policías en su carro, arrojó un paquete hacia un descampado. Los uniformados lo encontraron y hallaron billetes que sumaban alrededor de 20 millones de pesos; entonces, Moreno intentó sobornar a los policías que lo detuvieron. La detención se dio por el intento de soborno del abogado, quien fue representante a la Cámara entre 2010 y 2014 por el Partido Liberal, y gobernador entre 2018 y 2019.

Aunque el candidato quedó libre horas después y no enfrentará cargos. El Centro Democrático primero lo suspendió y, minutos antes del cierre de las urnas, lo expulsó “mientras las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes y se pronuncian sobre los hechos, y en tanto el candidato entrega las explicaciones del caso ante dichas autoridades”.

Horas después, sobre las dos de la tarde, Freddy Camilo Gómez Castro, aspirante al Senado por el Partido de la U, fue detenido a la salida de su lugar de votación en la localidad de Engativá, al occidente de Bogotá. La Fiscalía General de la Nación explicó que Gómez sería una de las personas “articuladoras de la red de corrupción que favoreció actividades de contrabando para Diego Marín Buitrago”, más conocido por su alias de Papá Pitufo, y señalado de ser el mayor narcotraficante del país. La captura del aspirante con el número 40 de la lista abierta se suma a las de dos antiguos policías, Édgar Humberto Bacca Sánchez y José Luis Olaya Caicedo, ocurridas también este domingo.

Sobre las incautaciones de dinero por los presuntos delitos de compra de votos o constreñimiento al elector, las autoridades han reportado 26 procedimientos efectuados durante esta última semana. Un total de 907 casos han ocurrido en territorio nacional y 33 de ellos en el exterior. Uno de los más sonados durante la campaña fue el de Luis Alfredo Acuña Vega, escolta del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, del Partido Conservador. El hombre, que fue detenido con 145 millones de pesos en efectivo y material de campaña del precandidato al Senado Daniel Restrepo, también fue dejado en libertad pocas horas después de su detención.

El presidente Gustavo Petro, quien esta semana dedicó una alocución presidencial a la lucha contra la compra de votos, reiteró en su cuenta de X que la Policía tiene la orden de priorizar la persecución de quienes cometan delitos durante los comicios. “Permitir la compra de votos es empoderar políticamente el crimen. Por eso el paramilitarismo narcotraficante dominó de manera tan pavorosa el territorio caribeño, no solo porque asesinó en masacres a decenas de miles de campesinos, sino porque tenía casi todo el poder político a través de la compra de votos”, dijo. Al cierre de esta jornada, el registrador nacional, Hernán Penagos, anunció que ha habido 30 intentos de ataque a la página web de la Registraduría.