Elecciones en Colombia
En directo
ELECCIONES EN COLOMBIA

En vivo | Siga el especial de Prisa Media sobre las elecciones legislativas y las consultas presidenciales

Con la conducción de Diana Calderón de Caracol Radio y Roberto Pombo, la cadena radial más escuchada de Colombia explica minuto a minuto la jornada electoral

DIRECTO | Las ELECCIONES LEGISLATIVAS 2026 en COLOMBIA
Elecciones 2026: El Gran RetoFoto: Chelo Camacho
El País
El País
Bogotá -

Roberto Pombo, director editorial de Prisa Media, y Diana Calderón, directora de Hora 20 de Caracol Radio, lideran el cubrimiento minuto a minuto de la jornada electoral del 8 de marzo. Analizarán las votaciones por las consultas de centro, izquierda y derecha; los resultados de las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes; y las denuncias de fraudes puntuales a lo largo del fin de semana.

