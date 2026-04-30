El Gobierno de Petro gana el pulso: el Banco de la República mantiene la tasa de interés en 11,25%

La incertidumbre se disipó a las 8.37 de la mañana. A esa hora, un portavoz del Banco de la República confirmó a un grupo de periodistas que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, había llegado a la sede del Emisor y tomado su asiento en la mesa de la Junta Directiva. Era la señal que el mercado esperaba: la reunión más tensa del año se realizaba sin bloqueos políticos, pese a las fuertes recriminaciones del ministro un mes antes. Horas después, a la 1.25 de la tarde, Leonardo Villar, gerente del Banco, anunció una sorpresa para los mercados: una tasa de interés de intervención inalterada, con lo que se mantiene en el 11,25%, esquivando un tercer aumento consecutivo del año.

Germán Ávila, ministro de Hacienda de Petro, ha comentado que “es conveniente el debate que se ha dado en los últimos días”, y agregando que la decisión de este jueves es positiva. “Es posible construir acuerdos y es una experiencia valiosa de esta coyuntura”. Y remató diciendo que su asistencia se justifica “en que cree que es posible conciliar las posturas contrarias, en un país que tiene una historia difícil de consenso. Las diferencias se mantienen, pero vamos encontrando un camino”, concluyó el ministro Ávila.

Villar, por su parte, ha mencionado que las expectativas de inflación en el corto plazo se han calmado, aunque se mantiene una previsión al alza a cierre del año. También se ha mostrado de acuerdo con la tesis de Ávila: “Las diferencias se mantienen, pero buscamos encontrar acuerdos constructivos”, dijo en la rueda de prensa. A modo de cierre, Ávila lanzó una noticia que puede agregar presión a los precios: la gasolina subirá 400 pesos a partir de este viernes, 1 de mayo.

Ana Fernanda Maiguashca, excodirectora del Banco, califica la asistencia del ministro como “una excelente noticia”, y la justifica por tres razones. La primera, técnica: “Estamos en una coyuntura donde la inacción puede traducirse en presiones inflacionarias imposibles de controlar”. La segunda, a menudo ignorada en el debate: “El costo de vida es algo que nos pega a todos”, dice por vía telefónica, mientras que el crédito “lastimosamente sigue siendo algo a lo que no tienen acceso muchos colombianos”, un argumento contrario al del Gobierno, según el cual subir tasas castiga a los más vulnerables. La tercera es de ejemplo institucional: “No puede ser que cuando sentimos que vamos perdiendo el partido, nos salgamos y nos llevemos el balón. Este es un país que necesita ser capaz de dar las discusiones con personas que piensan diferente”. Esa capacidad de tramitar el desacuerdo dentro de las instituciones es precisamente lo que se ha puesto en juego.

Nueve economistas de la Universidad de los Andes —entre ellos Hernando Zuleta, decano de la Facultad de Economía— publicaron esta semana una nota en la que recuerdan que Colombia ya probó tener un banco central más subordinado al Ejecutivo. El resultado fue décadas de inflación por encima del 20% anual. La Constitución de 1991 no dio autonomía al Banco por un capricho técnico: fue una lección aprendida a las malas, dicen, y advierten que cambiarlo “sería un retroceso”.

El Gobierno no lo ve así. El presidente Gustavo Petro ha argumentado que el Emisor debe coordinarse con la política del Ejecutivo, más en un tono de subordinación que de cooperación. También ha dicho que subir tasas no sirve cuando la inflación viene de choques externos —el petróleo, los fertilizantes, la guerra en el Golfo Pérsico— y no del exceso de demanda interna. Es el mismo argumento que esgrime el ministro Ávila, amigo y aliado político de Petro desde que eran compañeros en el bachillerato.

El economista Enrique Sanz Posse lo rebate en un análisis publicado esta semana. Su argumento central: incluso aceptando que la inflación tenga origen externo, subir la tasa ayuda por dos vías. La primera, porque tasas más altas atraen capitales del exterior que buscan mayor rendimiento —conocido como carry trade—; esa entrada de dólares aprecia el peso y se abaratan en pesos los insumos importados que encarecen la producción. La segunda, las tasas más altas incentivan el ahorro y desincentivan el crédito, frenando el mecanismo por el cual los hogares mantienen su consumo intacto cuando los precios suben y que puede alimentar la espiral inflacionaria. Invocar el choque externo para decir que subir tasas no sirve, concluye Sanz, “es una falacia”.

La decisión de hoy se toma en un momento en que Colombia nada contra la corriente regional. Según un análisis de ANIF publicado este martes, Chile, México y Perú avanzan en procesos de normalización monetaria —bajando tasas— mientras Colombia sigue en un ciclo de alzas. Medida en términos reales, descontando la inflación, la tasa colombiana es la segunda más restrictiva de América Latina, solo por detrás de Brasil. La mediana de los analistas proyecta que la tasa cerrará 2026 en 12,25% y que el eventual ciclo de recortes no llegará antes de 2027, condicionado a que la inflación muestre una convergencia sostenida hacia la meta del 3%.

La votación fue de cuatro a tres, con los mismos disidentes de siempre: Ávila, César Giraldo y Laura Moisá. Es la tercera reunión consecutiva con el mismo bloque minoritario votando en contra, en una fractura que es estructural, y que el presidente Petro ha decidido llevar a la calle: este 1 de mayo convocó movilizaciones en todo el país poniendo como primera razón su rechazo al alza de las tasas de interés. Sin embargo, en reuniones pasadas, Moisá se ha distanciado de los dos economistas al proponer no bajar sino congelar la tasa.

Los nueve economistas de los Andes advierten que “los intentos por dinamizar la economía desde la política monetaria de forma reiterada conducen a inflación sin generar los deseados beneficios de crecimiento del consumo, la inversión o la economía”. Y recuerdan que la independencia del Banco no significa aislamiento, sino un marco en el que “los desacuerdos pueden tramitarse sin que dominen el calendario electoral, las urgencias fiscales o la tentación de usar la emisión como atajo de corto plazo”. La próxima cita de decisión es el 30 de junio. Al respecto, Villar dijo que “evaluarán en su momento, con los datos disponibles, qué viene en el ciclo monetario del país”.