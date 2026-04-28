Petro anuncia la captura de Mi Pez, responsable de los atentados en el suroccidente de Colombia

La Policía detuvo a José Alex Vitoncó en zona rural de Palmira, uno de los municipios afectados por los ataques y señalado por el delito de terrorismo

El presidente Gustavo Petro ha informado a inicios de la tarde de este miércoles la captura de José Alex Vitoncó, conocido por los alias David o Mi Pez, y a quien identificó como el principal responsable del atentado terrorista del pasado sábado sobre la vía Panamericana, que dejó 21 muertos y más de 36 heridos, en lo que se perfila como el ataque contra civiles más grave de las últimas décadas. La justicia lo señala de ser cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las extintas FARC, con presencia en el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca, los dos departamentos golpeados por una ofensiva terrorista en los últimos días.

La Policía ha informado, en un comunicado, que la captura ocurrió en una zona rural de Palmira, ciudad del departamento del Valle del Cauca en la que el viernes pasado fueron lanzados varios cilindros bomba contra un complejo militar. “El sujeto se movilizaba para adelantar coordinaciones criminales, acompañado de su compañera sentimental y un esquema de seguridad armado”, dice la Policía, quien también confirma que es requerido por la justicia por el delito de terrorismo.

Según las autoridades, Mi Pez trabaja de la mano con Iván Jacobo Idrobo, alias Marlon, a quien señalan de ser la máxima cabeza de las disidencias del Estado Mayor Central —la federación de grupos que encabeza alias Iván Mordisco— en el suroccidente del país. De acuerdo con la Policía, entre los antecedentes de Vitoncó está la dirección y coordinación de 40 acciones terroristas en esta región colombiana, y el control de unos 600 hombres en armas que operan en el Valle del Cauca, el Cauca, Nariño y el Huila. “Es el principal dinamizador del narcotráfico en el suroccidente, con rutas hacia Panamá y Estados Unidos, financiando la adquisición de explosivos y drones para acciones terroristas”, se lee en el comunicado.

En el operativo de captura, los uniformados reseñaron también la incautación de una pistola 99 milímetros junto a siete celulares.

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