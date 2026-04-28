El Consejo de Estado congela el giro de 20 de los 25 billones de pesos que Petro ordenó pasar a Colpensiones

El tribunal suspende provisionalmente el traslado de los ahorros de los afiliados que no se han pensionado. Otra demanda de las administradoras privadas busca frenar el giro de los cinco billones restantes

La decisión del Gobierno de Gustavo Petro de trasladar un total de 25 billones de pesos (7.000 millones de dólares) de los fondos privados de pensiones (AFP) a la estatal Colpensiones ha quedado en suspenso. El Consejo de Estado decretó este lunes la suspensión provisional y parcial del decreto 415 de 2026, que daba un mes a los fondos privados para trasladar un total de 25 billones de pesos. La decisión paraliza de inmediato el giro de 20 billones de pesos, correspondientes a los ahorros de 97.160 afiliados que decidieron cambiar de régimen, pero aún no tienen derecho a la jubilación. Los 5 billones restantes, que no quedaron paralizados, corresponden a 22.472 personas que ya están pensionadas.

La decisión se ha adoptado bajo trámite de urgencia, sin notificación previa al Gobierno, “ante el riesgo de que la ejecución del decreto hiciera inoperante una eventual sentencia futura”, se lee en el escrito. El magistrado Juan Enrique Bedoya, encargado de la demanda del ciudadano Jesús Hernando Baena Álvarez, argumentó que debía congelar la norma porque existía la amenaza inminente de un daño irreparable. “Esta es una medida sumamente excepcional en el Consejo de Estado, porque se adopta sin escuchar previamente a la contraparte ni notificar al demandado, debido a la inminencia de la situación”, explica a EL PAÍS Oswaldo Giraldo López, antiguo consejero de Estado.

Para que un magistrado proceda con esta suspensión, debe encontrar que el acto administrativo es manifiestamente contrario a la ley y tener la convicción de que, de no actuar de inmediato, se causaría un perjuicio irremediable. “La celeridad de la medida responde, precisamente, a la necesidad de evitar daños que no podrían repararse posteriormente si el decreto continuara vigente durante el proceso judicial”, ahonda Giraldo. En este caso, el consejero Bedoya encontró que el Gobierno fue más allá de su facultad de regular una ley para alterar uno de sus elementos esenciales.

Se trata del momento en que deben trasladarse los recursos. El parágrafo del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 establecía con claridad que los dineros “seguirán siendo administradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez”. El propio Gobierno de Gustavo Petro lo había interpretado así en un decreto de 2024, una regla que cambió el decreto 415 al ordenar el traslado inmediato de los recursos de afiliados que aún no cumplen requisitos para jubilarse. El magistrado fue categórico en su auto: dice que el nuevo decreto “introdujo una modificación sustancial del contenido de la ley” en lugar de complementarla. Esto significa que, reescribió una norma que debía respetar.

La suspensión no incluye la parte del decreto que trata de los ahorros de quienes ya están pensionados, pues, según el consejero, se ajusta a la ley. Mientras la medida esté vigente, añade Giraldo, “el decreto no puede ser reproducido [en otro igual] ni aplicado, quedando totalmente congelado”. El Gobierno tiene el derecho a interponer un recurso de súplica ante la subsección a la que pertenece el magistrado, para que sean varios jueces quienes revisen la decisión, pero en el entretanto el traslado de los 20 billones está suspendido.

Esta decisión judicial era, según los expertos, previsible y necesaria. “El decreto buscaba dotar de caja y liquidez al Estado en un periodo electoral, un riesgo inaceptable independientemente del Gobierno de turno”, señala Rodrigo Castillo, antiguo vicepresidente de operaciones de Colpensiones. La decisión del Ejecutivo ya estaba generando desvalorizaciones en los títulos de deuda pública (TES), elevando la rentabilidad en un momento en el que el Gobierno Petro ya paga intereses muy altos.

El mercado financiero anticipó que los fondos de pensiones tendrían que vender masivamente sus activos más líquidos —aproximadamente 5 billones de pesos— para cumplir con el traslado, lo que presionó al alza las tasas en un mercado pequeño como el colombiano. Los inversionistas ya estaban cobrando la incertidumbre. El riesgo es latente aun con la paralización: el mercado financiero en Colombia es tan pequeño que los 5 billones de pesos que que siguen en juego pueden mover sus cimientos. Con la suspensión, explica Castillo, el mercado recuperará cierta calma, quedando a la espera de la decisión de fondo.

Antes de expedir el decreto, el Banco de la República, la Contraloría y la Procuraduría advirtieron al Ejecutivo de la falta de sustento jurídico. El Emisor alertó en marzo que el proyecto excedía las facultades reglamentarias; la Procuraduría señaló una “limitación legal del Gobierno para reglamentar el traslado de recursos pensionales”. El Gobierno había justificado el traslado en la necesidad de equilibrar las finanzas de Colpensiones, que paga mesadas a más de 22.000 personas provenientes de fondos privados sin haber recibido los recursos. Los egresos de la entidad saltaron de 47,2 billones de pesos en 2023 a 55,5 billones en 2024.

El Consejo de Estado evaluará en los próximos meses la legalidad del decreto en una sentencia definitiva. Mientras tanto, los 20 billones de pesos permanecerán en las AFP, administrándose bajo las reglas que el propio Gobierno estableció hace apenas dos años y que intentó cambiar.

Cada revés judicial ha servido para que el discurso antielitista del presidente escale. Cuando le frenaron la consulta popular, Petro escribió que se sentía “irrespetado” porque el tribunal había decidido “frenar el trámite sin discusión de los argumentos del presidente” y que así se suspendía “transitoriamente la convocatoria al pueblo para que se exprese como soberano de todo poder”. Sobre las alocuciones presidenciales, algo que el tribunal también limitó, dijo que la decisión “frena el derecho de la ciudadanía a la pluralidad informativa” y que algún día habrá “una justicia progresista que le haga honor al estado social de derecho y no a los dueños de RCN y Caracol”.

Tras la suspensión del traslado pensional, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que la medida “favorece a los más ricos” y que impedir el traslado es “proteger intereses particulares”. El argumento del Gobierno es que los 120.000 afiliados que se acogieron a la ventana pensional tomaron una decisión voluntaria y que frenar el giro de sus ahorros a Colpensiones viola su derecho a elegir régimen. La tensión entre el Ejecutivo y el alto tribunal se ha vuelto estructural, con el Gobierno leyendo cada fallo como un freno político.