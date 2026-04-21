Martin Baron, Nemonte Nenquimo y Juan Manuel Santos: vuelve la Feria del Libro de Bogotá con un homenaje al silencio

Al trompetista Miles Davis, ícono del jazz, se le atribuye la frase “el silencio es el ruido más fuerte”. La Feria del Libro de Bogotá, este año, busca hacerle honor al poder de esa quietud. La edición número 38 del evento, que arranca este martes hasta el 4 de mayo y moviliza a más de medio millón de ciudadanos cada año, ofrece como plato central al silencio: el que es necesario para leer con atención, especialmente la que se roban las redes sociales y las noticias catastróficas. “Creo que es significativo el silencio, con tanta desesperanza, para encontrarnos con la palabra escrita”, dice Adriana Ángel, directora de la FILBO. “El libro puede ser de nuevo nuestro punto de encuentro”.

Por eso, la FILBO recomienda leer sobre el silencio de la justicia en El Proceso de Franz Kafka, o el silencio en la oficina de Bartleby, el escribiente, de Herman Melville. Pero las honras al silencio no harán una feria silenciosa: son al menos 2.300 eventos, incluido un debate político agendado para el 28 de abril con los candidatos que compiten por la presidencia de Colombia tres semanas después. “Estamos en proceso de confirmar las asistencia”, dice Ángel. La FILBO llega a tiempo: el candidato puntero, Iván Cepeda, ha decidido cambiar su posición este fin de semana sobre no ir a debates. Los candidatos no serán los únicos políticos por los enormes pabellones de la FILBO, en el centro de convenciones Corferias. El expresidente Juan Manuel Santos, premio Nobel de Paz, estará el domingo 3 de mayo en conversación con tres víctimas del conflicto armado, a diez años de la firma del acuerdo que desmovilizó al grupo guerrillero FARC.

Otros íconos globales incluirán a Martin Baron, exeditor del diario The Washington Post y ganador del premio Pulitzer en 18 ocasiones, con el equipo de ese diario y antes con el de The Boston Globe. Baron lideró la famosa investigación que denunció los abusos sexuales de la iglesia en Boston, que luego ilustró la película Spotlight. En 2024 se publicó en español su libro Frente al poder: Trump, Bezos y el Washington Post, sobre las presiones que recibió el medio del presidente norteamericano y del nuevo dueño del periódico y billonario de Amazon. Desde el activismo del Amazonas, estará Nemonte Nenquimo, indígena ecuatoriana que en 2020 ganó el Premio Goldman, el más importante para líderes ambientales. Llega a presentar su libro Seremos jaguares sobre su pueblo, el Waorani. “Durante muchas décadas, mis ancestros no quisieron contar su historia, era un lugar secreto y sagrado que mantenían en conexión con la tierra y todo lo que vive dentro de la selva. Yo tenía mucho miedo, pero decidí hacerlo”, dijo en 2024 a El PAÍS.

El país invitado es India, que por primera vez viene oficialmente a la feria bogotana, y que ofrecerá en un pabellón especial ediciones de su literatura en español, inglés e hindi. Entre los 35 escritores que llegan a Colombia estará Deepti Kapoor, conocida porque su novela, La edad del vicio, se convirtió en un bestseller traducido a 15 idiomas y fue llevada a la pantalla por FX y Fox 21. También protagoniza Kiran Desai, finalista del Booker Prize el año pasado con su novela La soledad de Sonia y Sunny. La novelista tardó dos décadas en volver a publicar un libro después de El legado de la pérdida, otro superventas que ganó el Booker en 2006. “Me propuse tratar la soledad desde un punto de vista global, desde las perspectivas oriental y occidental, contemplándola como sustento, como estigma y como miedo político”, dijo recientemente a este diario sobre la nueva novela.

Luego estarán estrellas de la literatura en español como el mexicano David Toscana, quien ganó el último Premio Alfaguara de Novela con El ejército ciego; su paisana Dahlia de la Cerda, más conocida por sus libros de cuentos Perras de reserva y Medea me cantó un corrido; la uruguaya Tamara Silva Bernaschina, premio nacional de narrativa en Uruguay el año pasado, que trae su nuevo libro de cuentos, Larvas, donde hay piojos y jaurías de perros. “Usé mucho de lo que a mí me da miedo, de lo que me da asco, para construir este asco que a veces no se nombra y dejar hueco en él”, dijo cuando lanzó el libro en España. Y la colombiana Piedad Bonnet, premio Reina Sofía en 2024, estará presentando su nuevo libro, La voz de las cosas.

También hay espacio para quienes siguen hablando aunque no estén ya en vida, como el barranquillero Álvaro Cepeda Samudio, quien será homenajeado el sábado 26, en el centenario de su nacimiento. Alguien que seguramente apreciaba el silencio para hacer ruido con sus palabras. “Cuando se tiene algo que decir, debe decirse a gritos”, dijo en 1961. “Con palabras de todas las clases, sin sujeción a reglas gramaticales o académicas; abiertamente: deben tomarse las palabras y a puñetazos estridentes obligarlas a ilustrar la idea“. Palabras que vuelven a ser protagonistas en la FILBO, a gritos o en silencio.