Feria del Libro de Bogotá 2026: fecha, sede, horarios, precios y eventos destacados

La feria se celebra, como es tradición, en Corferias, un espacio que durante dos semanas se transforma en un gran escenario literario

Bogotá vuelve a ser el epicentro cultural de América Latina con la edición 2026 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Del 21 de abril al 4 de mayo, la capital colombiana acoge una de las citas editoriales más importantes del mundo hispanohablante, con una programación que combina literatura, pensamiento, ciencia y arte bajo el lema “Escucharnos es leernos”.

La feria se celebra, como es tradición, en Corferias (carrera 37 #24-67), un recinto ferial que durante dos semanas se transforma en un gran escenario literario donde conviven editoriales, autores, lectores y agentes culturales de decenas de países.

Fechas, horarios y precios de la FilBo 2026

La FilBo abre sus puertas del 21 de abril al 4 de mayo de 2026. Aunque los horarios pueden variar según el día, generalmente el acceso al público es de las 10.00 a las 20.00. Se recomienda consultar la programación, que contiene la fecha y hora de todos los eventos.

Las entradas pueden adquirirse en línea o en taquilla, en un horario de 9.00 a 20.00. Como en ediciones anteriores, hay tarifas diferenciadas para niños (entre 6 y 12 años, 11.500 pesos) y público general (mayor de 12 años, 14.000 pesos). Los parqueaderos están habilitados para todos los días de la feria, de 9.00 a 22.00.

Cómo llegar a Corferias

El recinto ferial está ubicado en una zona central de la ciudad, con múltiples opciones de acceso. Se puede llegar mediante el sistema TransMilenio, rutas zonales del transporte público o servicios privados. También existen cicloparqueaderos y rutas peatonales que facilitan la llegada de visitantes.

India: país invitado

Cada edición de la FilBo cuenta con un país invitado, y en 2026 el turno es para India. La industria editorial de este país es una de las más grandes y diversas del mundo, con el tercer lugar global en publicaciones en inglés y una producción en más de 20 lenguas, impulsada por el crecimiento sostenido de la edición comercial y la creciente proyección internacional de autores indios.

En el pabellón de India, que abre sus puertas el 22 de abril, los asistentes podrán disfrutar de una variada programación que combina literatura, cine y artes escénicas.

Se realizarán conversatorios sobre la civilización y el conocimiento indio, así como análisis de su industria editorial y el alcance global de sus mercados. También habrá espacios para debatir sobre el futuro de la literatura en la era digital y el ascenso actual del país en el coloquio titulado India on the Rise. El pabellón contará con una oferta audiovisual que incluye la proyección de documentales sobre figuras literarias destacadas, como Nabakanta Burua. Además, se presentarán largometrajes como la película Dangal, la cual contará con subtítulos en español para el público general.

Los visitantes podrán presenciar actuaciones culturales en vivo, destacando los espectáculos de Bharatanatyam, una danza clásica de la India. La agenda contempla firmas de libros, talleres y foros especializados donde se explorarán los diversos géneros que caracterizan a la literatura india, desde la mitología hasta la ficción histórica.

Además, la feria se extiende más allá de los pabellones: cafés, librerías y espacios culturales de Bogotá se suman a la agenda con eventos paralelos.

Eventos destacados

La feria ofrecerá más de 2.300 actividades, entre ellas debates políticos con candidatos presidenciales y conversaciones como la del Nobel Juan Manuel Santos con víctimas del conflicto en Colombia. El evento también reúne figuras internacionales como Martin Baron y la líder indígena Nemonte Nenquimo, además de una destacada delegación de India con autores como Deepti Kapoor y Kiran Desai. A ellos se suman voces clave de la literatura en español, como David Toscana, Dahlia de la Cerda, Tamara Silva Bernaschina y Piedad Bonnett, junto con homenajes a figuras como Álvaro Cepeda Samudio.

La FilBo, una feria con historia y alcance internacional

Desde su creación en 1988, la FilBo se ha consolidado como uno de los eventos culturales más importantes de la región. Organizada por la Cámara Colombiana del Libro y Corferias, la feria ha crecido de manera sostenida tanto en asistencia como en impacto cultural.

En sus últimas ediciones ha superado los 500.000 visitantes, y para 2026 se espera la llegada de más de 600.000 personas, según datos oficiales del Instituto Distrital de Turismo. Esta cifra la posiciona como una de las ferias del libro más concurridas de América Latina, junto con las de Guadalajara y Buenos Aires.

A lo largo de su historia, la FilBo ha contado con la participación de autores de talla mundial como Mario Vargas Llosa, Elena Poniatowska, J. M. Coetzee y Chimamanda Ngozi Adichie, entre muchos otros. Esta diversidad de voces ha convertido a la feria en un espacio clave para el intercambio cultural y el debate intelectual.