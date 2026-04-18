Valencia, Fajardo, López y Roy coinciden en reactivar el sector minero energético

Los candidatos presidenciales Claudia López, Roy Barreras, Sergio Fajardo y Paloma Valencia han participado este jueves en el foro “Colombia decide su energía”, realizado por Noticias Caracol junto a expertos y representantes de agremiaciones del sector minero energético. El debate se realizó en el calor de Cartagena de Indias pero con la fría ausencia de dos candidatos punteros en las encuestas, el ultra Abelardo de La Espriella y el izquierdista Iván Cepeda. Su ausencia fue motivo de crítica de sus rivales, en un debate relevante porque trataba de asuntos de interés como la transición energética, el riesgo de un apagón o el fracking, temas que fueron el punto sensible del Gobierno Petro en estos casi cuatro años de mandato y en el que se centraron la mayor parte de sus disputas con los empresarios del sector.

El candidato oficialista y de La Espriella insisten en no participar en los debates, estrategia que podría jugarles en contra faltando pocos días para la primera vuelta, pues sus contrincantes más cercanos, Fajardo y Valencia, han hecho esfuerzos incalculables en el último mes para recuperar el terreno perdido durante la campaña y podrían dar la sorpresa. La candidata uribista ha aprovechado la ausencia de Cepeda en los debates para cuestionarlo y esta vez no fue la excepción, “yo sí quisiera que Cepeda estuviera aquí para que le explique a los colombianos qué pasaría si no se hace fracking, qué va a pasar si profundizan la transición energética de Petro que no ha hecho nada más que destruir las posibilidades de que los colombianos puedan cocinar con gas, devolviéndonos a la leña, qué pasa ahora que los empresarios en vez de usar gas usen carbón, yo sí hubiera querido que esté aquí para explique cómo su proyecto es más de lo mismo de este Gobierno”, sentenció Paloma tras el cierre del evento, a través de sus redes sociales.

Los cuatro aspirantes presentes coincidieron en la necesidad de reactivar el sector minero energético y buscar soluciones con el sector. “Necesitamos que haya inversión por parte del Gobierno y generar una solución estructural a largo plazo que le permita a la Costa atlántica tener energía más barata”, señaló Valencia, senadora uribista y quien alterna con De La Espriella en el segundo lugar de los sondeos. “Los colombianos vamos a tener que usar todos los tipos de energía para no apagarse; hoy que estamos ad portas de la revolución de la IA no tener energía es quedarse por fuera de todo”, señaló.

Más allá del debate puramente sectorial, el centrista Fajardo habló de los problemas de criminalidad. “El desarrollo energético de Colombia debe hacerse de manera sostenible y sustentable y en esto viene la legalidad, por ejemplo, el 80% del oro se está destinando para enriquecer a las mafias”, dijo, en línea con su discurso férreo sobre la lucha contra la corrupción. La exalcaldesa de Bogotá Claudia López lo apoyó: “Colombia además de ser un país agropecuario es un país minero, no la pueden seguir haciendo los criminales quienes además se roban la plata; queremos invitar a los gremios a incorporar a las comunidades mediante un mecanismo distinto de construcción de confianza con ellas, internacionalizando el licenciamiento social, para que no dependan de los corruptos”, enfatizó.

Finalmente, el excongresista Barreras buscó desligarse del Gobierno de izquierda de Gustavo Petro, del que hizo parte como ministro del Interior. También insistió en recuperar la inversión en el sector: “Hemos dejado de recibir ingresos de entre el 40% y 50% del recaudo por falta de confianza, por eso no podemos confiar en los extremos”, afirmó.

Uno de los puntos centrales de la discusión fue la seguridad energética, que ha marcado la agenda mediática en los últimos cuatro años como consecuencia de las fuertes tensiones entre el Gobierno y agremiaciones que han criticado las decisiones del Ejecutivo en su búsqueda de soluciones a la crisis por el alto costo de los recibos de energía en la costa caribe. En el foro, tomó esa vocería el presidente del gremio de prestadores de servicios públicos Andesco, el exsenador Camilo Sánchez. “Quedé muy contento de ver que están priorizando el presupuesto del Gobierno Nacional para pagar la deuda de Aire; estamos viendo la importancia de que exista competencia entre lo público y lo privado; los subsidios son necesarios, pero lo prioritario es el pago de la deuda de Aire; los candidatos están interesados en trabajar con los empresarios y no están viéndolos como enemigos”, explicó.

“Colombia tiene suficiente petróleo y gas de sobra”, aseguró por su parte el exministro Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas. El también exnegociador de paz defendió que hoy existe la tecnología necesaria para extraer petróleo mediante la técnica del fracking sin perjudicar los ecosistemas. “Además, Colombia tiene el marco jurídico, el marco institucional y un conjunto de requisitos ambientales de los más exigentes del mundo; podemos hacer los pilotos que se han planteado para mirar dónde y de qué manera explorar yacimientos no convencionales”, indicó. “Quien gane la Presidencia no puede pensar desde ideologías sino en lo que le conviene a las familias colombianas; petróleo y gas barato que abunda en nuestro territorio”, agregó.

Por su parte, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andeg, advirtió nuevamente sobre los riesgos que se le vienen al país para 2027: “La conclusión que tenemos todos es que hay un problema desde el punto de vista de la falta de recursos, el Fenómeno del Niño, la poca autosuficiencia de gas”, dijo quien ha insistido en los riesgos de apagones masivos para 2027 si no se le da un tratamiento oportuno a la crisis que se avecina.

En últimas, la reconciliación con el empresariado, los distanciamientos ideológicos con el actual Gobierno y la minería ilegal marcaron un debate que transcurrió en medio de pullas contra los rivales ausentes.