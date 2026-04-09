Los taxistas en Bogotá y los campesinos del país bloquean varias vías claves de Colombia

El rechazo al alza en los avalúos rurales y el conflicto por cambios en la operación del servicio de transporte en el aeropuerto El Dorado han desatado movilizaciones simultáneas

Colombia amanece bloqueada. Un paro nacional decretado esta mañana por organizaciones campesinas, comunitarias y comités catastrales, contra el aumento de los avalúos de los perdidos rurales en 527 municipios, se suma a las protestas que desde el miércoles adelanta un grupo de taxistas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, el principal del país, contra la nueva gerencia de Taxis Imperial, la empresa autorizada por el aeropuerto para prestar el servicio a pasajeros que llegan a la capital.

Las protestas por el incremento del valor de la tierra tienen como detonante la Resolución 2057 de 2025, expedida el 30 de diciembre por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que establece los porcentajes de incremento de los avalúos catastrales en cientos de municipios a partir de este año. El objetivo del alza es acercar el valor de los predios a su valor real de mercado, pero la medida ha generado rechazo por su impacto inmediato en el impuesto predial que deben pagar los propietarios.

El impuesto predial es un tributo que pagan los propietarios de inmuebles (casas, apartamentos o tierras) a los municipios. Se calcula a partir del avalúo catastral del predio, al que se le aplica una tarifa definida por los concejos municipales. Por eso, cuando el avalúo sube, el impuesto también lo hace.

Los propietarios afectados por la resolución del IGAC denuncian incrementos abruptos en el valor de sus predios, lo que ha derivado en alzas que consideran injustas y desproporcionadas en el impuesto que deben pagar, al aumentar la base sobre la cual se grava la propiedad. Campesinos y organizaciones comunitarias critican que el incremento no tiene en cuenta su capacidad económica y aseguran que, en algunos casos, el cobro ha subido hasta en un 300%.

La actualización catastral forma parte de la política de catastro multipropósito, una herramienta del Estado para formalizar la propiedad rural, actualizar la información sobre la tierra y mejorar la planificación territorial. Pero sus objetivos e implementación chocan con la realidad de muchos propietarios, en su mayoría campesinos, quienes enfrentan dificultades para asumir los nuevos costos. Entre sus demandas están la suspensión temporal de la actualización catastral, la revisión de los avalúos y la congelación de los efectos tributarios mientras se corrigen posibles errores.

El paro decretado se ha manifestado en bloqueos de vías nacionales, así como en concentraciones y marchas en varios municipios del país. Caracol Radio reporta puntos de concentración en la vía Bogotá - La Calera (un municipio vecino al oriente de la capital), así como en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Valle del Cauca, Antioquia, Quindío y Santander.

En paralelo, en Bogotá, el acceso al aeropuerto El Dorado permanece parcialmente bloqueado por las protestas de taxistas, incluso después de anunciarse la renuncia de Julio Jiménez, hasta hoy gerente de la empresa Taxi Imperial, y contra quien están dirigidas las protestas del gremio.

El plantón, que comenzó el miércoles y que en la noche escaló a enfrentamientos con la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), la unidad antidisturbios de la Policía Nacional, se origina por la llegada de Jimenez a la gerencia y las medidas que comenzó a implementar que, según los manifestantes, perjudican su trabajo cobrando porcentajes adicionales por cada servicio prestado, y priorizando las camionetas particulares de placa blanca.

Tras asegurar que “fue imposible” dialogar con los manifestantes al presentarse esta mañana en el aeropuerto, Jimenez ha confirmado en la prensa nacional su salida de la empresa. “Acabo de renunciar” ha dicho, asegurando que ha atendido el reclamo principal de los manifestantes. Ha agregado que “van a levantar el paro inmediatamente”, aunque todavía se presentan bloqueos en el lugar. En un comunicado, la empresa Taxi Imperial asegura que acepta la renuncia de Jiménez y nombra a John Jairo Caro en su reemplazo. Además, explica que suspende las medidas que había impulsado Jimenez en lo que él decía era un esfuerzo por “recuperar la confianza de los usuarios” frente al gremio.

Aun así, el grupo de manifestantes continúa bloqueando el carril de acceso al aeropuerto de taxis oficiales, es decir, de Taxi Imperial, y aseguran que se instalará una mesa de diálogo con la empresa para tratar varios puntos. Entre ellos, la retractación de Jimenez sobre comentarios que, según ellos, los ha vinculado con la delincuencia, la limitación del uso de vehículos de placa blanca a “carros de siete pasajeros y colectivos de 19 pasajeros” y tener información clara sobre las tarifas de los servicios con vehículos de placa blanca y de taxis.